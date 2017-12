Zákazy klonovania raz stratia význam

16. apr 2003 o 22:30

Veľa odborníkov predpokladá, že dopyt po klonovaní ľudí rýchlo opadne. Dnes túžia po vlastných klonoch predovšetkým megalomani a egoisti, ktorí sa zahľadeli sami do seba a radi by priviedli na svet svojich vlastných dokonalých dvojníkov. Ich snaha je však zúfalo naivná. Klonovaním svoju túžbu v žiadnom prípade nenaplnia. Americký genetik Lee Silver tvrdí, že keď si ľudia tento fakt uvedomia, budú zákazy reprodukčného klonovania ľudí rovnako zbytočné ako zákazy letov okolo sveta v teplovzdušnom balóne. Podobne ako diaľkové lety balónom so sebou ponesie klonovanie určité riziko, ale bude sa robiť tak zriedkavo, že nebude mať význam sa ním seriózne zaoberať.