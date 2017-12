Škótska Dolly, japonské kravy, americké opice, iracký diktátor a bruselskí úradníci

Pripomeňme si udalosti, ktoré sa odohrali vo vedeckom i „nevedeckom“ svete počas niekoľkých uplynulých dní a ktoré sú najlepšou ilustráciou rýchlosti, s akou sa napĺňajú nádeje, ale aj hrozby, spájané s klonovaním a génovými technikami v dnešnom globálne

Ovca Dolly je „hviezdou“ medzi exponátmi Edinburského kráľovského múzea. FOTO – TRUSTEES OF THE

NATIONAL MUSEUMS OF SCOTLAND

prepojenom svete.

* Američania oznámili, že majú vzorku DNA Saddáma Husajna, čo im umožní spoľahlivo identifikovať jeho prípadné pozostatky.

* Slávna Dolly, prvý cicavčí klon z dospelej bunky, sa vybrala na svoju poslednú púť ako exponát do Národného škótskeho múzea. Pred ňou tam do roku 2000 vystavovali ovcu Morag, ktorá tiež vznikla klonovaním v Rosline, ale z dlhodobo kultivovaných embryonálnych buniek. Jej tvorca Keith Campbell sa však nedočkal mediálnej slávy, podľa Petra preto, že v tom čase akýsi šialenec postrieľal deti aj učiteľku v jednej škótskej materskej škole a médiá sa namiesto na klonovanú ovcu „s neomylnosťou supov vrhli na krvavú senzáciu“. Morag sa „narodila“ rok pred Dolly.

* Európsky parlament sa v prvom čítaní pomerom hlasov 234 ku 217 vyslovil za zakáz klonovania, vrátane liečebného. Hlasovanie o zákaze lekárskeho využitia prebytočných embryí, uložených v chladiarenských boxoch inštitúcií asistovanej reprodukcie, sa skončilo remízou, zákaz teda neprešiel.

* Pittsburskí univerzitní vedci, ktorí sa snažili vytvoriť životaschopné opičie embryo, to vzdali po šesťročnom úsilí a viac ako 700 pokusoch. Vedúci tímu Gerald Schatten si ironicky zažartoval na tému, že primáty a ľudia sú blízki príbuzní, a dodal: „Vyzerá to tak, že múdry Boh povedal: Choďte a klonujte žaby, ovce a kravy, ale neskúšajte klonovať človeka, lebo vám vajíčko zničím.“ Schatten si tiež myslí, že tvrdenia o narodení klonovaných detí pochádzajú od ľudí, ktorí vôbec nerozumejú biológii.

* Japonci po troch rokoch experimentov dospeli k záveru, že mlieko a mäso z klonovaných kráv je neškodné, a začínajú prehodnocovať svoj odmietavý postoj ku geneticky modifikovaným potravinám.

* Udalosťou, ktorá sa zapíše do histórie modernej biológie, sa stala správa medzinárodného tímu vedcov o dokončení mapovania ľudského genómu. Jane Rogersová, vedúca tímu britského Wellcome Trust Sanger Institute, porovnala cestu k mape genómu so skokom od prvých pokusov hudobnej nahrávky k CD. Riaditeľ WTSI Allan Bradley sa nazdáva, že ľudstvo sa práve teraz dostáva do najnapínavejšej kapitoly pri čítaní knihy života. (ač)