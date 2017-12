Bezplatná náhrada PGP: WinPT

V seriáli Prvá pomoc sme nedávno opisovali program PGP na šifrovanie komunikácie. Spomínali sme, že existuje aj kompatibliný program GPG, ktorý patrí pod slobodný softvér, je teda bezplatný. Vďaka WinPT ho teraz možno používať aj vo Windows.

Inštalácia WinPT obsahuje GPG pre Windows, ktoré je však použiteľné len z príkazového riadku. K nemu pribudlo grafické prostredie, ktoré je výrazne inšpirované práve komerčným PGP. Nechýba ani integrácia do klientov elektronickej pošty (Eudora a Outlook Express), či do menu pravého tlačidla myši v Exploreri. Pridáva aj ikonu do tray (vedľa hodín), ktorá poskytuje rovnaké funkcie ako PGP. Dokáže šifrovať aj schránku (clipboard), dokonca obsahuje aj jednoduchý editor jej obsahu. Okrem toho má navyše aj vlastné rozhranie pre rýchle vykonávanie šifrovacích operácií. Samotné výstupy programu sú úplne kompatibilné s PGP, bez problémov sa dajú použiť aj všetky kľúče.

Prvé, čo udrie do očí po inštalácii, je nie príliš pekné prostredie, čo je spôsobené absenciou akýchkoľvek ikon. Celkovo používateľské rozhranie ešte nie je ani zďaleka také prepracované ako pri PGP. Pri našom testovaní sa nám podarilo objaviť aj niekoľko drobných chýb.

WinPT je ešte relatívne mladý projekt a stále sa vyvíja. Už dnes sa však čo do funkčnosti takmer úplne vyrovná PGP a ak sa dokážete zmieriť s menej prívetivým rozhraním, určite by ste si ho mali vyskúšať. Vďaka otvorenej licencii ho navyše môžete zadarmo používať aj na komerčné účely.

