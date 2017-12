Prince of Persia: The Sands of Time - štvrtý diel arkádovej legendy

Každý hráč si musí priznať, že ak nehral alebo ani len nevidel prvý diel Princa, nie je hráč. Ide o klasiku najklasickejšiu a hitovku zo začiatku 90. rokov. To, že moderným hrám chýba hrateľnosť starých diel, potvrdilo aj tretie pokračovanie Princa, ktoré

16. apr 2003 o 15:39 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 0 0 nestálo ani za povestnú dieru z koláča a priniesla skôr zármutok ako nadšenie z návratu legendy. Zmení to nové pokračovanie s podtitulom The Sands of Time? Lenže zanechajme smútok a začnime sa tešiť na štvrté pokračovanie Perského Princa, ktorý by nás mohol celkom milo prekvapiť. Je viac ako isté, že už nepôjde o 2D arkádu, ale o masovo obľúbenú 3D akčnú hru z pohľadu tretej osoby. Hru budú tvoriť dve zložky: akčná a adventúrna. Do akčnej časti patria súboje so strážami pomocou šermovania. Medzi adventúrnu časť patrí aj príbeh, ktorý si v skratke povieme. Presunieme sa v čase aj priestore do období dávno minulých, kedy ešte vládli sultáni a ropa nebola pre Amíkov až taká dôležitá (už sa teším na bohatú diskusiu... ;). Z každej budovy, z každej postavy a jej odevu na vás bude dýchať arabská architektúra, kultúra a obyčaje, ktoré sa nezaprú. Čaká nás klasický, rozprávkový súboj dobra so zlom, kde vy v úlohe (kladného) prince musíte nájsť Piesok času, ktorý zachráni váš rod od záhuby, lebo ho vypustil (záporňák) princ. Na pomoc vám pribehne aj okúzlujúca slečna a len na vás záleží, či prijmete jej pomoc. Dôraz je kladený aj na rozhovory s NPC postavami a príbeh sa tak bude odvíjať aj pomocou dialógov. Ak dúfate v úspech, tak možno sa tak stane, veď do nového Princa sa pustili tvorcovia vyhypovaného Splinter Cellu, takže by o totálny prepadák nemalo ísť. Na vývoj dozerá aj samotný "otec" prvého princa Jordan Mecher. Uvidíme na vianoce na PC a všetkých herných konzolách. Poznámka: Screenshoty sú z konzolových verzií hry.