Metal Gear Solid 2: Substance - špionážny thriller druhýkrát na PC

Zo zeme vychádzajúceho slnka k nám konečne zavítala konverzia dlho, predlho očakávanej hry Metal Gear Solid 2: Substance, ktorá na PS2 vyvolala celkom slušnú mániu. Okej, nečudujem sa, nakoľko prvý diel dodnes patrí k hernej špičke a konzolová v

16. apr 2003 o 14:11 Ondrej "Ondrew" Gabriš

k nám konečne konverzia očakávanej hry Gear Solid (MGS2) na PS2 celkom sa, prvý diel k a verzia MGS 2 je skutočná perla medzi hrami. Škoda, že to isté neplatí i o konverzii na PC. Možno touto recenziou podráždim fanúšikov MGS, lež zároveň – snáď – pomôžem ušetriť peniaze hráčom, ktorí si plánovali PC verziu MGS 2 zakúpiť.

Hneď na začiatok mi nedá nezamyslieť sa nad prečudesným úmyslom autorov z Konami, ktorí ráčili hru vydať LEN na DVD. Nejde ani tak o fakt, že by bola DVD-ROM mechanika až tak ojedinelou výbavou dnešných počítačov (napokon – cena priemernej „dévéderomky“ je už totožná s cenou kvalitnej „céderomky“). Napriek tomu i táto záležitosť určite mnohých hráčov odradí. Samotný problém sa však ukrýva v dátach uložených na disku. MGS 2 využíva takmer plnú kapacitu média – t.j. cca 8 Gb. Predstavte si, že túto masu súborov musíte nainštalovať na váš HDD. Existuje tu síce možnosť skúsiť to aj s polovičnou inštaláciou, ale v záujme vlastného počítača (a najmä DVD mechaniky) tento experiment neodporúčam. Ak teda uvoľníte na hardisku potrebný priestor a pretrpíte inštaláciu, počas ktorej si môžete na chvíľu zdriemnuť, určite vás bude zaujímať, čo sa na pevný disk vlastne skopírovalo. Vysvetlenie ponúka hra, o čom sa po spustení veľmi rýchlo presvedčíte a v prvom momente tomu pravdepodobne ani nebudete chcieť veriť. Najväčšie ťažisko dát totiž spočíva vo filmoch a hovorenom slove. Lééénže. Kvalita obrazu pri filmoch je príšerná a dokonca sú nechutne trhané (bez ohľadu na konfiguráciu). Osobne som pri ich sledovaní len neveriaco krútil hlavou a predovšetkým zúrivo klepkal prstami po stole, až kým z neho nezačali padať červotoče (ehm). Skrátka – filmov je v MGS 2 podobné množstvo, ako v niekdajšej ére interaktívnych filmov, ktoré sa snažili tváriť sťaby počítačové hry. Tieto filmy si autori mohli pokojne odpustiť a vydať hru napr. na dva-tri klasické cd-rom disky. Jedna vec je totiž istá – v tomto prípade bolo využitie DVD technológie zbytočné.

MGS 2 predstavuje spojenie pôvodnej hry na PS2, Sons Of Liberty, a dodatočných prídavných misií, takže vo finále vznikla hra s podnázvom Substance. Neviem, neviem, ale príbeh mi pripadá byť riadne otrepaný, i keď v priebehu hry sa dej často radikálne mení. Základ však ostáva – ako vždy musíte zachrániť svet. Zííííííív. Všetko sa začína na palube zdanlivo obyčajného tankera, ten však v skutočnosti preváža prototyp nového typu pekelného stroja Metal , ktorý tentoraz vyvinula americká armáda. V koži Solid Snakea máte za úlohu zistiť podrobnejšie informácie o prototype, avšak udalosti veľmi rýchlo naberú akčný ráz. Na palubu totiž preniká ruské vojenské komando, a tak sa môžete pustiť do práce.

Grafika: 4 / 10

Takže, čujte. Predpokladám, že každý z vás očakáva pri pokračovaní výrazne zmeny (v príbehu, designe lokácií, grafike a pod.). Istotne takéto zmeny očakávate predovšetkým od grafického spracovania, pretože výkon dnešných procesorov a 3D akcelerátorov je rozhodne slušný. Verte, že i ja som sa po množstve otravných a najmä otrasných filmov tešil na nadštandardné grafické hody – hlavne, keď som s prihliadnutím na odporúčanú konfiguráciu zapol detaily na maximum. A potom sa to stalo. Dostavil sa silný šok a ešte aj teraz mi je pri spomienke na prvý pohľad smerom k MGS 2 jemne nevoľno. Hra sa „hýbala“ rýchlosťou niekoľkých frameov za sekundu a motion blur efekt, ktorý bol použitý už v prvom diely, celú situáciu ešte zhoršoval. Čo čert nechcel, k tomu všetkému ešte aj na obrazovke pršalo, takže v konečnom dôsledku som mal pred sebou jednu veľkú mazanicu, tváriacu sa ako pokračovanie legendárnej hry. Akonáhle som sa trochu spamätal nasledovalo znižovanie detailov takmer na minimum (rozl. 1024x768), kedy sa gamesa dala hrať, no pohľad na ňu bol ešte nechutnejší. Presnejšie – mám pocit, že vyzerala horšie než diel. Aj tak sa však našli lokácie, kde MGS 2 opäť trhal, čo napr. pri boji s nepriateľom výrazne nahrávalo do kariet práve počítačom ovládaným bojovníkom, zatiaľ čo mňa takmer triafal šľak. Vysvetlí mi teda niekto prečo sa hra distribuuje na DVD? Kde sú kvalitné textúry, modely s väčším počtom polygónov a filmy, ktoré by človeka skutočne zaujali? Kde je optimalizácia? Kde je táto grafická patlanina v porovnaní s nepríliš dávno vydaným Splinter Cell? Hlboko, hlboko dolu... za hranicou priemeru. Povedané ručne - stručne: tfuj! Ešte podotýkam, že hru som testoval na Athlon XP 2000+, GF4Ti 4200 128 Mb a 580 Mb RAM. A takto to dopadlo...

Interface: 2 / 10

Ako by povedal Spejlb: „šmankote!“ Videl som už viaceré hry s príšerným ovládaním, no MGS 2 im jednoznačne vládne. Autorom zrejme robilo príliš veľký problém vytvoriť pri konverzii user-friendly ovládanie a okrem toho asi predpokladali, že užívatelia PC si radi zapletávajú prsty nad klávesnicou. Nijak inak si túto hrôzu nedokážem vysvetliť. Jednotlivé klávesy sú nastavené absolútne nelogicky a garantujem vám, že pri pohľade na setup klávesov ich radšej ani nebudete meniť. Je ich totiž pomerne veľké množstvo a setup nie je príliš prívetivý. Za daných okolností teda neostáva nič iné, len si zvyknúť... teda presnejšie povedané skôr hádať, na čo ten ktorý kláves vlastne slúži. V praxi to potom vyzerá tak, že keby vás pri hre sledoval psychiater, asi by zavolal na pomoc maximálne vyťaženého docenta Chocholouška. Od príznakov duševnej choroby by nebol zrejme ďaleko: kŕčovité prepletanie prstov, údery do klávesnice, zvýšená nervozita, zmraštená tvár, neartikulované výkriky a napokon rezignované vyhrážanie sa vášmu PC, pri ktorom sa ho budete snažiť presvedčiť, že určite pracuje len na polovicu výkonu. Nie, nie, priatelia. Nie je v tom váš počítač, ale stupidita autorov, ktorí nádejnej takticko-špionážnej stealth akcie vytvorili na PC súkromnú mučiareň horných končatín. A to už radšej ani nehovorím o kamere snímajúcej „ného Snejka“ z neuveriteľne mizerných uhľov pohľadu. Pochopiteľne, že nikde v nastaveniach nenájdete možnosť zmeny náhľadu kamery.

Hrateľnosť: 6 / 10

Zábavnosť druhého pokračovania je síce nadpriemerná, avšak všetky ostatné chyby konverzie hrateľnosť výrazne znižujú. Je možné, že nebyť príšerného ovládania, hnusnej grafiky (resp. maximálne zastaralej), odfláknutej optimalizácie, x-hodín zbytočných filmov a hovoreného slova, by sa z hodnotenia hrateľnosti vykľuli minimálne 4 body a hádam aj pol bodu navyše. Ak totiž porovnáme MGS 2 s jeho konkurentom Splinter Cell zistíme, že druhý menovaný je jednoznačný víťaz, ktorého tak ľahko na PC nikto neporazí.

MGS 2 ponúka bohatú škálu pohybov (plazenie, prikrčenie, vykukovanie spoza rohu, kotrmelce a ďalšie kaskadérske kúsky) a všetky slúžia na jednu jedinú vec: zostať čo najdlhšie v úplnom utajení, aby o vás nepriatelia nemali ani šajnu. Musím podotknúť, že v Splinter Cell mi pohyby pripadali oveľa realistickejšie, čo bolo istotne spôsobené aj výbornou kamerou. Je zaujímavé, že zatiaľ čo v prvom diely MGS človek skutočne prežíval atmosféru svojho stealth poslania, v tomto prípade sa daný pocit rozplynul ako para nad hrncom. Rozhodne je tu kopec situácií kedy sa začnete od napätia potiť, a to najmä pri vymýšľaný vhodnej taktiky na zdolanie nepríjemného nepriateľa, avšak niečo nie je v poriadku. Obávam sa, že opäť má na tom najväčší po mizerné technické spracovanie.

Kvitujem vcelku dobré nápady, ako napr. ukrývanie sa do skriniek, zanechávanie mokrých šľapají či stopy krvi v prípade ťažkých zranení, na základe ktorých vás môžu nepriatelia odhaliť. Taktiež nie je na zahodenie určitá voľnosť konania v rámci misie, čím sa hra dostáva do jemne nelineárnych koľají. Aj napriek tomu sa obávam, že to nestačí. Ani zábavnosťou nemôže MGS 2 konkurovať Splinter Cell.

Multiplayer

Hra nepodporuje hru pre viacerých hráčov.

Zvukové efekty: 8 / 10

Výborné. V tomto smere nemožno autorom nič vyčítať, pretože ujo zvukár vytvoril skutočne vierohodné audio prostredie. Hm, zvuky sa im pri konverzii našťastie nepodarilo totálne zbabrať. Bravóóó.

Hudba: 9 / 10

Tóny hudby vychádzajúce z reproduktorov patria do zlatého fondu herných soundtrackov. Ak ma pamäť neklame, japonské hry sú už od čias Nintenda známe veľmi kvalitnými hudobnými podmazmi a v tejto tradícii hrdo pokračujú. Teší ma, že sa v PC verzii MGS 2 objavil aspoň nejaký skutočne svetlý bod.

Inteligencia & obtiažnosť: 7 / 10

Nepriatelia v žiadnom prípade nepadli na hlavu, takže reagujú pomerne inteligentne. Počas hry máte k dispozícii mini radar, na ktorom vidíte svoju aktuálnu polohu, ako i polohu najbližších nepriateľov. Výhoda radaru je jasná: keďže na ňom vidíte ktorým smerom nepriateľ hľadí, môžete podľa toho plánovať akciu. Často sa stane, že vás strážca zahliadne len ako mihnúci sa tieň, čo síce vzbudí jeho pozornosť, no nevyvolá poplach a ide zistiť či nemal len menšie halucinácie. Ak sa stihnete ukryť, nič sa nestane. Horšie je to už pri priamom strete, kedy napr. streľba vyburcuje ostatných nepriateľov. V momente, kedy je protivník definitívne na zemi, ozve sa cez jeho vysielačku veliteľ a keďže nezachytí žiadnu odozvu, pošle na dané miesto hliadku. Celkovo teda môžeme povedať, že AI je na slušnej úrovni.

Po dohraní hry sa vám odomykajú ďalšie stupne obtiažnosti – hard, extreme a european extreme. Priznám sa, že netuším čo sa ukrýva za european extreme, ale v manuáli (mimochodom českom, čo rozhodne poteší) pri nej nechýba pozka „Pro ty skutečně posedlé“ :).

Záverečný verdikt: 5 / 10

A jéje. Dostali sme sa k záverečnému verdiktu. Obávam že priaznivcov MGS som príliš nepotešil, avšak za svojimi slovami si pevne stojím. PC verzia sa vývojárom z Konami skrátka nepodarila a v zásade ide skôr o prepadák. Je hanba, že autori nedbalým prístupom a vidinou ďalších financií, zbabrali jednu z najších hier tohto roka pre PC. Ich prístup ma zaráža najmä pri spomienke na úžasný Silent Hill 2, ktorého z dopadla na jednotku s hviezdičkou. Nuž, čo sa dá robiť. Škoda. Je isté, že kráľom takticko-strategických stealth akcií aj naďalej ostáva ťažko preonateľný Splinter Cell.

Hru recenziu zapožičala a v SR distribuuje Cenega Sloai.