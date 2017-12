Na Slovensku koluje ďalšia falošná poplašná správa o mobiloch

Na Slovensku sa v posledných dňoch cez e-maily rozšírila ďalšia falošná poplašná správa, ktorú všade vo svete označujú ako hoax. V správe sa doslova uvádza ...

16. apr 2003 o 14:35 Marián Pavel - SME online

Na Slovensku sa v posledných dňoch cez e-maily rozšírila ďalšia falošná poplašná správa, ktorú všade vo svete označujú ako hoax.

V správe sa doslova uvádza:

"Pozor na mobil !!!

Minister vnútra upozorňuje všetkých majiteľov mobilných telefónov:

veľmi často sa stáva, že si majiteľ mobilu nájde odkaz, aby zavolal na číslo: 0607 745 241. URČITE na toto číslo nevolajte! Vaše faktúry porastú do závratných výšok. Táto informácia pochádza z policajných zdrojov. "Podvratné

živly" majú systém, ktorým môžu zneužívať Vaše mobily. Zavolajú Vás na Váš GSM

a predstavujú sa ako pracovníci z "Orange" - Váš prevádzkovateľ. Ďalej Vás požiadajú uviesť kód, ktorý začína na 09 * a vysvetľujú Vám, že je to overovanie spoľahlivej funkčnosti Vášho mobilu.

URČITE IM NEUDÁVAJTE TENTO KÓD a okamžite zrušte hovor.

Vlastnia zariadenie, ktoré za pomoci tohto kódu prečíta Vašu SIM kartu a už

im nič nebráni v tom, aby vyrobili novú identickú kartu...

Tento podvod je mimoriadne rozšírený a preto Vás prosíme, aby ste túto informáciu rozšírili medzi čo najväčší počet ľudí."

Informácie uvedené v tomto hoaxe sú číry nezmysel, no napriek tomu túto správu ďalej šíria stovky vyplašených neskúsených užívateľov. Keďže väčšina užívateľov nepozná princp, na akom funguje mobilný telefón a SIM karta, skúsime vám práve na príklad tejto správy vyvrátiť nezmysly ktoré obsahuje:

1. Ministerstvo vnútra podľa našich informácií nikdy neupozorňovalo občanov na bezpečnostné riziká používania mobilných telefónov a riziká spojené so zneužitím. Okrem toho ministerstvo vnútra ani nemá a nemalo dôvod, aby takúto činnosť robilo.

2. Číslo 0607 745 241 neexistuje, takže je vylúčené, aby ste na základe telefonátu na toto číslo dostali "závratne" vysokú faktúru. Mobilní operátori na Slovensku prefix 0607 nepoužívajú a nie je nám známy žiaden ďalší operátor, ktorý by takýto prefix používal.

TEORETICKY VŠAK MÔŽE PRÍSŤ K SITUÁCII POPISOVANEJ V E-MAILI.

Existujú organizované bandy v zahraničí, ktoré prostredníctvom vloženého kódu na internetovej stránke (väčšinou porno alebo ilegálny obsah) dokázali presmerovať modem počítača na číslo zahraničného operátora, pričom sa oklamanému zákazníkovi účtovalo niekoľko sto korún za minútu pripojenia. Posledné takéto prípady však boli na Slovensku zaznamenané pred viac ako rokom a užívateľ dodržiavajúci základné bezpečnostné pravidlá nemôže byť týmto problémom postihnutý. Uvedený príklad sa však týka pripojenia na internet a mobilov sa priamo nedotýka. Existuje však možnosť, že vám na mobilný telefón príde SMS správa, aby ste zavolali na telefónne číslo, ktoré je spoplatňované vysokou sadzbou. Majiteľ telefónu však musí vedieť rozlíšiť, o aké telefónne číslo ide (číslo do zahraničia, audiotex a pod.) a musí mať prehľad o tom, kam zavolá. V prípade, že nevie o aké číslo ide sa môže pred telefonátom informovať na informáciách.

Závratne vysoká faktúra teda môže prísť každému, ale až po tom, čo vedome uskutoční hovor na telefónne čísla so "závratne" vysokou sadzbou. Bežné telefónne čísla s prefixom mobilných operátorov a bežné čísla pevnej telefónnej siete vám nemôžu pri bežnom hovore vygenerovať vysokú faktúru.

Okrem toho, drahé audiotexové čísla v zahraničí väčšinou naši operátori preventívne blokujú.

3. Ak vám ktokoľvek zavolá a žiada od vás vymyslený kód, nemôže v žiadnom prípade získať prístup k vašej SIM karte.

Logicky však všeobecne platí základné pravidlo - do telefónu nikdy neuvádzajte neznámej osobe žiadne kódy alebo osobné informácie. Mobilní operátori NIKDY užívateľovi nevolajú a nežiadajú osobné informácie užívateľa. Výnimku tvorí situácia, keď užívateľ SÁM zatelefonuje na zákaznícku linku a operátor si u neho verifikuje identitu.

4. Telefonicky alebo virtuálne nie je možné naklonovať SIM kartu.

SIM kartu však naklonovať možno - fyzicky - teda tak, že ju priamo poskytnete osobe, ktorá ju naklonuje alebo vám bude odcudzená a následne vrátená. Nenechávajte preto svoj mobilný telefón bez osobného dozoru žiadnym cudzím osobám. V prípade, že máte pochybnosti a stali ste sa obeťou podvodu, môžete svoju SIM kartu okamžite u operátora zablokovať a požiadať o vystavenie novej. Klonovaná SIM karta prestane fungovať zároveň s vašou zablokovanou.

Správa, ktorá sa teda v posledných dňoch šíri Slovenskom je číry výmysel úchylného človeka, ktorý sa zabáva na dôverčivosti málo skúsených majiteľov mobilných telefónov.

Ak takúto alebo podobnú správu dostanete, nerozširujte ju ďalej. Ak máte pochybnosti o dôveryhodnosti, informujte sa. A ak by prišlo ku skutočnému problému, nepochybne o ňom budú informovať médiá. Jednoduché riešenie je tiež zavolať svojmu operátorovi a overiť si pravdivosť informácií.