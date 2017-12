Najnovší vírus sa dostal aj na ministerstvá

28. júl 2001 o 1:09

BRATISLAVA - Ak vám znenazdajky priateľ alebo známy napíše e-mail v angličtine alebo v španielčine a prvá veta v ňom je „Hi! How are you?“ alebo „Hola como estas?“, pripojený súbor určite neotvárajte. S najväčšou pravdepodobnosťou je to totiž najnovší z e-mailových vírusov, ktorý sa v posledných dňoch rozšíril z Mexika a zasiahol množstvo počítačov na celom svete. Na Slovensku sa vírus Sircam dostal do počítačov ministerstva spravodlivosti, ministerstva vnútra, ale aj mnohých súkromných firiem.

Podľa špecialistu na počítačové vírusy ide po víruse I LOVE YOU o ďalší druh, ktorý sa za niekoľko hodín cez internet rozšíril po celom svete. Hovorí, že ľudia by nemali spúšťať súbory, ktoré obsahujú vykonateľnú funkciu, a dodáva: „Užívatelia nemyslia na bezpečnosť a asi sa nepoučia, kým na niečo nenarazia.“

Vírus sa šíri cez lokálnu sieť, ale hlavne e-mailom. Z počítača rozosiela sám seba a dokumenty na všetky e-mailové adresy, ktoré nájde. Krátko po tom, čo sa vírus Sircam objavil, ho po doplnení databáz dokázali identifikovať všetky významnejšie antivírusové programy.

Na ministerstve spravodlivosti sa vírus Sircam objavil už v utorok. Prvý bol napadnutý jeden počítač tlačového oddelenia. „Vzhľadom na to, že naše oddelenie zabezpečuje styk so širokou verejnosťou a médiami, je najviac vystavené riziku rôznych vírusov,“ hovorí Alica Klimešová z tlačového oddelenia. Celkovo na ministerstve napadol sedem počítačov, no odbor justičnej informatiky už všetky napadnuté počítače vyčistil. Okrem toho na ministerstve skrátia aj čas obnovovania databáz antivírusových programov zo 48 na 24 hodín.

Koľko počítačov napadol vírus na ministerstve vnútra, sa nám zistiť nepodarilo. „Neposkytujeme žiadne informácie, pracuje sa na odstránení vírusu,“ povedal Karol Tonka z tlačového oddelenia. Keďže sa vírus pripája do textových súborov, podľa odborníkov existuje riziko úniku informácií. „Žiadne informácie neunikli, nemusíte mať obavy,“ povedal Tonka. (ldi)