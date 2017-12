Cold War – Hidden & Dangerous skrížený s Thiefom?

Meno Karla Papíka nie je na českej hernej scéne neznáme. Už dávnejšie pracoval aj na vývoji RPG titulu Tears, ale až teraz sa so svojou firmičkou Mindware Studios venuje vývoju hier naplno. Cold War bude prvotinou tejto firmy, ale aj tak

15. apr 2003 o 20:44 Ján Kordoš

Meno Karla Papíka nie je na českej hernej scéne neznáme. Tento chlapík šéfoval v rôznych herných časopisoch (Score a Gamestar), či hernému webu – Gamezone. Už dávnejšie pracoval aj na vývoji RPG titulu Tears (zo srandy, kto si na to pamätá?), ale len teraz sa so svojou firmičkou Mindware Studios venuje vývoju hier naplno. Cold War bude prvotinou tejto firmy, ale aj tak sa do nej vkladajú veľké nádeje, lebo vo firme sú mená, ktoré stáli napríklad aj za vývojom hry Hidden & Dangerous.

Čechom akčné hry z tretieho pohľadu so štipkou taktizovania jednoducho idú a ani "Studená vojna" nebude plávať proti prúdu. Vžijeme sa do role novinára Chasera Jonesa, ktorý sa snaží preniknúť do nebezpečných prostredí, aby napísal zaujímavý článok a odhalil v ňom veci, čo mali zostať pred verejnosťou utajené. Takže nepôjde o žiadne akčné strieľanie ako v hre Serious Sam, ale budete si musieť trasu svojho postupu dôkladne premyslieť, aby ste nepadli do zajatia alebo na zem mŕtvy. Príbeh sa odohráva na území bývalého Sovietskeho zväzu pri odhalovaní právd o výbuchu v Černobyle. Do toho všetkého sa zapletú tajné vládne organizácie a to už našemu pisálkovi ide o krk. Nikdy nepoužíval zbrane a preto sa bude musieť spoľahnúť skôr na svoj inštinkt ako na bláznivú streľbu. Ak už príde k súboju, musí to ísť hlavne potichu, aby hrdina Chaser nevzbudil podozrenie. Čaká nás teda aj klasické thiefovské zakrádanie sa v tieni a omračovanie nepriateľov.

Pre túto hru si autori vytvorili vlastný engine, ktorý vyzerá celkom k svetu. Mindware sa chcú zamerať skôr na single-player, lebo v hre pre viacerých by tiché misie stratili svoje čaro a celé by sa to zvrhlo k jednoduchému fragovaniu. Všetko má svoj čas a preto aj my musíme čakať až na jar budúceho roku, kedy by mal tento ambiciózny projekt uzrieť svetlo sveta.