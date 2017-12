Red Faction 2 - (ne)zničiteľná FPSka je späť

Pred 15 mesiacmi priniesla spoločnosť THQ na trh 3D strieľačku, ktorá bola na svoju dobu revolučná. Ponúkala totiž takmer úplnú deštruktivitu okolitého prostredia. Prečítajte si, čo nové prináša jej pokračovanie, Red Faction 2, do žánru FPS.

15. apr 2003 o 19:40 Michal "Feyd" Végh

Išlo o engine označovaný GEO-MOD. Osobne mi miesto potešenia pôsobil skôr potiaže, ktorých vrcholom bola nemožnosť dohrať hru do konca kvôli "neúmyselne" rozbitej stene. Preto som k hre, ktorá sa mi pred pár dňami dostala do rúk pristupoval prinajmenšom skepticky… Na jednej strane bola voľnosť, ktorá sa naskýta použitím GEO-MODu, na strane druhej obavy, aby to nedopadlo "ako naposledy". Príbeh na pôvodný Red Faction nenadväzuje, aj keď sem-tam sa naň vyskytnú paralely. Nemôžem však povedať, že by boli tak výrazné, aby zasiahli do celkového dojmu z príbehu. Ten sa neodohráva na Marse, ale na našej rodnej hrude, sa aj v budúcnosti volá Zem. Samozrejme, že na nej vládne „horných 10 tisíc". Jedným z najhorších tyranov (aspoň tak je vám to naservírované) je kancelár Sopod, ktorý svojim zovňajškom pripomína klasické postavy, čo chcú ovládnuť svet… Takže nezostáva nič iné, ako vydať sa na misiu, ktorej cieľom je zabiť ho, vám nezostáva.

Váš tím sa skladá zo šiestich ľudí:

Alias – demolície a aviny

Tangier – infiltrácia

Shrike – vozidlá všetkého druhu

Repta – ťažké zbrane

Quill – smrteľne presná sniperka

Molov – veliteľ a mozog tímu



Hráč sa v príbehu ocitne na pozícii Aliasa, a keďže je demoličným expertom, hra s geo-modom skutočne začne naberať na obrátkach. Treba však povedať, ze samotné levely sú koncipované tak, ze istá ich časť sa dá „rozmlátiť na mraky“, ale majú aj tzv. pevný perimeter, čo fakticky znamená hranice "odkiaľ pokiaľ". Márne sa teda budete snažiť raketometom zdolať obyčajný pletivový plot, a hneď vedľa neho pokojne zbúrate celú nepriateľskú obrannú vežu. Je v tom istá neproporcionalita, dizajn levelov si to však vyžaduje. A to najlepšie na záver – počas hrania sa nevyskytol ani jediný bug, takže sa moje obavy našťastie nepotvrdili. Prejdime teda k hodnoteniu.

Grafika: 7 / 10

Nedá mi nepoznamenať, ze keď som Red Faction 2 (RF2) prvýkrát zbadal, musel som sa pozrieť, či nemám monitor pripojený k PSX. Nuž to, že pôjde o konverziu z PS2, to som očakával, ale pre PC a Xbox sa spomínala aj vylepšená grafika, ktorú tu veľmi nebadať. Keďže modely postáv sú zvládnuté pomerne dobre, mám na mysli hlavne explózie vozidiel, ktoré sú urobené vyslovene trápne. Stačí si pozrieť úvodnú enginovú animáciu, a pochopíte o čom hovorím. RF2 obsahuje množstvo medzihier vo vozidlách, kedy ste iba otočnou vežou, a kosíte všetko, čo je naokolo. Tým sa detailnosť postáv úplne stráca, pretože sú buď príliš ďaleko, lebo sa k vám nedostanú, alebo ich zabijete spolu so zničením prekážky, za ktorou sa schovávali. Apropo zabíjanie. "Vyparovanie" sa mŕtvych tiel je ešte stále štandardom, takže to ešte voľajako prekúšem, ale ak zasiahnete vojaka raketou či granátom, rozletí sa na 3 kusy, či aby som bol presnejší na 2 malé plus jeden veľký? Ten väčší by pri veľkej dávke fantázie mohol byť torzo. A čo tie dva zvyšné? Navyše aj tak rýchlo zmiznú, no už len keď som to zbadal, nestihol som sa čudovať. Vyzerá to zvláštne.

Interface: 8 / 10

Inštalácia je klasicky windowsová C&C ("click & cofee"), a kým nainštalujete oba disky, naozej si tú kávičku minimálne uvaríte :). Nastavenie ovládania je plne modifikovateľné, audio menu je štandardné. Jediný nedostatok som videl v nastavení videa, ktoré je realizované štyrmi posuvníkmi, a žiadnymi možnosťami, povedzme čo sa filtrovania a textúrovania týka. V dnešnej dobe, pri pomerne veľkom počte možných kombinácií týchto nastavení mi to proste chýba.

Hrateľnosť: 9 / 10

Zo začiatku som bol pomerne opatrný, pretože napriek tomu, že postavy majú veľmi výrazne spravené tzv. hit-zóny, graficky to badať iba ako napr. spadnutie helmy po zásahu do hlavy. Krv ani podobné záležitosti ako poznáme napr. zo Soldier of Fortune tu nehľadajme (aj keď po priestrele ostáva na stene pekný fľak).

Veľmi milým prekvapením boli pre mňa zbrane. Na rozdiel od príbehu, ktorý je riadne prešpikovaný sci-fi, sú zbrane vcelku reálne, a tak sa stretneme s klasickými pištoľkami, uzi, brokovnicou, kopou automatických pušiek, sniperkami a tromi záležitosťami, ktoré svetlo sveta ešte neuzreli. Zbraní je tu riadny kopec, a každá jednoručná má aj alternatívu v párovom prevedení (taká uzina do každej ruky – to sa hodí :) ).

No aby som nezabudol – úžasným vylepšením je možnosť hádzať granáty bez nutnosti prepínania zbraní. Proste si človek behá s brokovnicou, a hádže okolo seba granáty – ohromne to šetrí čas, a hlavne nervy :).

Na konci väčších príbehových celkov na vás čakajú bossovia – klasika z PSX – a taktiež nie je možné hru ukladať. To sa deje automaticky, na "checkpointoch", ktoré sú umiestňované tak, že vám zaseknutie prakticky nehrozí. Vyššie popísaný geo-mod samozrejme posúva zážitok z hrania do "trošku" inej roviny, ako sme zvyknutí :).

Multiplayer: 5 / 10

Doslova ma prekvapila absencia multiplayeru. Svoje sily s protivníkmi si môžete zmerať iba v "bot match"-i. Myslím si, že vynechať hru viacerých hráčov si môže v dnešnej dobe dovoliť napr. Unreal 2, pretože existuje jeho sieťová odnož UT2003. Aj keď títo boti sú plne konfigurovateľní, a dá sa s ich AI riadne pohrať, v určitej fáze si proste človek túži zmerať sily s kolegom, spolužiakom či kamarátom, a práve tu mu RF2 vyplazí jazyk.

Zvukové efekty: 9 / 10

Tu je na tom RF2 veľmi dobre. Každá zbraň má v podstate svoj vlastný, veľmi kvalitný zvuk. Najlepšie sú však pasáže nabíjania, a počas akcie je to asi vylepšená sniperka, ktorú si "vymlátite" od jedného bossa (či skôr bossky :)). Hlášky protivníkov sú tiež slušné, najviac sa mi asi páčil výkrik "grenaaaaade", nasledovaný "aaaahww" :). A ten som počul pomerne často. S touto časťou hry som vcelku spokojný.

Hudba: 6 / 10

Počas hrania som si ju ani nevšimol. Aby som však bol objektívny, prešiel som hru ešte raz s napätými ušami, ale aj tak hudba veľmi nevýrazná. Pravdaže v FPS-kách, ktoré nekladú dôraz na hororovosť príbehu to nie je nič neobvyklé, a zároveň je to lepšie, ako keby vám z ničoho nič do bojovej vravy zaznelo energické tirolské jódlovanie.

Umelá inteligencia & obtiažnosť: 6 / 10

Samozrejme závisí na obtiažnosti a druhu nepriateľa, ktorého sa rozhodneme analyzovať. Napr. taký nanobotmi upravený civilista, čo vyzerá ako polorozložený zombík s neónkou v zadnici, toho podľa očakávaní veľa nevymyslí, iba sa proste "šuchce" smerom k vám (maximálne 2-krát strafne), a strieľa. To naopak Sopodova elitná garda, to je iná káva. Využívajú prekážky, steny, a keď sa mnohokrát stane, že si takýto vojak myslí, že je úžasne schovaný, a pritom mu spoza rohu trčí polovica tela. Niekedy mi to pripadalo ako dieťa, ktoré si zakryje oči a myslí že ho nikto nevidí. Takisto niektoré rutiny chovania sú napísané prinajmenšom zvláštne – pálim doňho odušu, zbadá sa, že je skoro mŕtvy, a úplne nelogicky sa ku mne otočí chrbtom, a kľudným ladným krokom sa začne prechádzať... Hmm, prapodivné. So zvýšenou obtiažnosťou rastie hlavne presnosť streľby nepriateľov, no ani tu sa človek nevyhne pocitu, že sa pozerá na basketbal – hodím granát, on ho "chytí", a BUM. Nekoná sa ani drobný úkrok na stranu. Ale na druhú stranu súperi väčšinou útočia a vyliezajú zo zákrytov v momente, kedy si nabíjate zbrane, takže to s tou AI nebude zas až také strašné... Ja len vravím, že ovácie sa (aspoň z mojej strany) na túto tému nekonajú.

Záverečný verdikt: 7 / 10

Aj napriek tomu, že Red Faction 1 mi svojim geo-modom znemožnil dohratie, snažil som sa túto "traumu" prekonať. Autori ohraničili využitie geo-modu a celkovej zničiteľmosti prostredia na optimum, a tak veľkú časť vecí (hlavne stien) v hre proste zničiť nejde. Ale na druhej strane pri Unreal 2 sa nedalo zničiť vôbec nič, a nikto sa nesťažoval. Úprimne povedané som si prejavy geo-modu všimol, iba ak som netrafil nepriateľa, a v stene za ním ostala veľká diera.

Obrovským mínusom 2 je dĺžka... Prakticky bez problému som ju na medium obtiažnosti dohral za dva dni, a podľa toho ako postupujem na obtiažnosti hard to odhadujem na také 3, maximálne 4 dni. Ako sami uznáte, je tento čas na doomovku, a navyše za toľké peniaze žalostne málo. Samozrejme existuje tu aj spomínaný botmatch, ale netrúfam si tipnúť, koľko pri ňom vydrží priemerný hráč (ja iba na čas, ktorý bol nutný zhodnotenie v tejto recenzii).

Finish: Hra je to jednozčne dobrá, a podľa môjho názoru veľmi zábavná a chytľavá. Z tohto pohľadu nie je čo riešiť, zábava je zaručená. Jediným očí bijúcim záporom, je absencia multiplayeru, a následne aj príliš krátky singleplayer.

PS: Tým, absencia multiplayeru nevadí, si môžu kľudne k záverečnému hodnoteniu prirátať dalšieho pol boda.