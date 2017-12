Cyber Cup – reportáž z jednej malej LANparty

15. apr 2003 o 0:00 Juraj Chrappa

Minulý týždeň sme vás informovali o strategickej LANparty pod názvom Cyber Cup, ktorá sa konala poslednú sobotu v Pezinku. Hrali sa turnaje v Starcraft: Brood War a Warcraft III. Ako mediálny partner akcie sme sa tam boli pozrieť, aby sme vám teraz mohli podať správu, ako to dopadlo a kto sú víťazi.

V sobotu 12.4.2003 sa v pezinskej herni Cyber Magic odohral strategický turnaj pod názvom Cyber Cup. Vzrušujúce súboje v obľúbených multiplayerových hrách Starcraft: Brood War a Warcraft III pútali pozornosť všetkých prítomných až do tej miery, že z času na čas musela zasiahnuť „bezpečnostná služba“ herne. Niektorí prizerajúci totiž vyvádzali súťažiacich z koncentrácie svojim horúcim dychom na ich chrbte. Citeľne chýbala veľkoplošná obrazovka alebo projektor, na ktorom by boli zápasy premietané.

Atmosféra sa po celý deň niesla v priateľskom a súťaživom duchu bez nejakých väčších problémov s organizáciou alebo správaním hráčov. Ako čas pomaly postupoval a súťažný „pavúk“ sa uzatváral, napätie a počet klikov za sekundu stúpali geometrickým radom. Cyber Cup vyvrcholil finálovými zápasmi v oboch spomínaných hrách. Víťazi si domov odniesli hodnotné ceny od sponzorov turnaja, spoločností Cenega Slovakia a JRC.

Prejdime k vyhláseniu výsledkov. Celkovým víťazom Starcraftu sa stal WickeD[SGA], druhé miesto obsadil Krídlo a hneď za ním skončil Kazo[inor]. Warcraft III najlepšie ovláda Predator, ktorý vo finálovom zápase porazil Storm.Frida a tretiu priečku obsadil Xaz. Finálové zápasy v podobe replayov si môžete stiahnuť z tejto stránky.

Cyber Cup v Pezinku bola vydarená akcia síce menších rozmerov ale s veľkým potenciálom. Ak by sme v budúcnosti mohli očakávať niečo podobné len s väčším množstvom hráčov, súťažných hier a celonárodným dosahom, bolo by to len a len dobre. Je načase založiť tradíciu veľkých slovenských LAN turnajov.

