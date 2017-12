SOCOM: U.S. Navy Seals – velenie špeciálnym jednotkám

Hra, ktorá odštartuje predaj sieťového adaptéra pre PlayStation 2 v Európe. Áno, je to prvá on-line games, ktorá by sa mala objaviť na našom trhu. Netreba ju však hneď zatracovať, aj keď nad otázkou on-line hrania u nás stále visí Damoklov meč technických

14. apr 2003 o 20:40 Milo Gracík

a finančných obtiaží. Tento titul sa medzi ostatnými projektmi skvostne vyníma, keďže v sebe skrýva dve hry – singleplayerový a multiplayerovú. Preto sa o jej kvality môžeme zaujímať aj my v našej zatiaľ čisto singleplayerovej krajine.

Taktické tímové strieľačky nie sú ani na konzoliach ojedinelou záležitosťou. Spomeňme si napríklad na nie celkom podarenú Ghost Recon, úbohú The Sum of All Fears a priemernú Conflict: Desert Strom, no predbežne to vyzerá, že by mal tento titul zaplátať rany všetkých milovníkov taktických vojnových hier. A ide na to skutočne od gruntu, ťažký kaliber predstavuje nielen on-line hranie, ale aj množstvo náročných misií, solídna inteligencia protivníkov i spojencov a unikátny systém hlasových príkazov.

Áno, čítate správne. Táto hra sa ovláda hlasom, prostredníctvom headsetu (slúchadlá s mikrofónom) zapojeného do USB portu. Priamo ovládate iba jedného člena (veliteľa) štvorčlenného úderného tímu S.E.A.L., špeciálnej protiteroristickej jednotky námorníctva U.S. Ostatným členom vášho tímu vydávate príkazy hlasom, samozrejme môžete vydávať rozkazy aj cez obrazovkové menu pomocou tlačidiel ovládača. Keďže sa však hra dodáva už priamo s headsetom, túto fantastickú možnosť hlasového ovládania si každý aspoň vyskúša. A keď to už raz skúsite hlasom, nebudete mať dôvod vrátiť sa k ovládaču.

V 12 rozsiahlych misiách sa plížite nepriateľským územím a plníte dôležité úlohy v boji proti medzinárodnému terorizmu od získania informácií a prieskumu, demolície objektov, záchranu rukojemníkov v piatich rôznorodých prostrediach. Zabojujete si snáď v každom z mysliteľných prostredí, za každého počasia, vo dne či v noci, v džungliach Konga, starovekých ruinách Thajska, pustinách Turkmenistanu, zasnežených pláňach Aljašky a množstve priemyselných zariadení (napr. ropné plošiny, nákladné lode). Vďaka rozbujneniu svetového terorizmu vaše zbrane nebudú mať čas ochladnúť (na výber ich máte okolo 30).

Verím, že vás SOCOM: U.S. Navy Seals zaujal a neodmietnete ho iba z dôvodu jeho multiplayerového zamerania, keďže ponúka rozsiahlu a hodnotnú hru aj pre jedného hráča. A jeho jedinečný systém ovládania hlasom tiež určite nenechá nikoho chladného. Dúfam, že si to čoskoro vyskúšame aj na vlastnej koži.