Americkí vedci objavili nový spôsob detekcie jadrových materiálov

12. apr 2003 o 8:32 © TASR 2003

Los Alamos 12. apríla (TASR) - Americkí vedci sa domnievajú, že prišli na dokonalejší a bezpečnejší spôsob odhaľovania pašovaných rádioaktívnych materiálov, ktoré zvyšujú potenciál na výrobu jadrových zbraní. Informuje britská rozhlasová stanica BBC.

Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu so sídlom vo Viedni veľmi znepokojuje pašovanie jadrových materiálov. Na výrobu bomby s rovnakou výbušnou silou ako mala bomba, ktorá dopadla na Hirošimu by totiž stačilo len 25 kilogramov nukleárneho materiálu.

Momentálne sa na jeho detekciu používa röntgen, ale ten vždy nezachytí materiál prevážaný v autách alebo kovových kontajneroch. Výskumníci z amerického štátu Nové Mexiko však tvrdia, že dokážu odhaliť aj malé množstvo uránu, schované v nákladnom aute, a to pomocou malých častíc, ktoré sa nazývajú mezóny.

Sú to elementárne častice s hmotnosťou o čosi väčšou ako elektróny, ktoré vznikajú pri interakcii kozmického žiarenia s vrchnými vrstvami zemskej atmosféry.

Podľa Williama Priedhoskeho, člena výskumného tímu, celkové množstvo pašovaných jadrových materiálov, ktoré sa doposiaľ podarilo objaviť, dosahuje len asi polovicu kritického množstva - to znamená polovicu toho, čo treba na výrobu jadrovej bomby. Ale ak vezmeme do úvahy, že sa odhalila len malá časť toho, čo sa v skutočnosti prepašovalo, môže sa po svete voľne pohybovať veľké množstvo jadrového materiálu a to môže predstavovať veľkú hrozbu. Preto je zdokonalenie kontrol mimoriadne dôležité

Výhoda používania mezónov oproti röntgenovému žiareniu je v tom, že sú pre človeka neškodné. Našim telom denne prechádzajú milióny mezónov, ktoré sa voľne pohybujú vo vzduchu.