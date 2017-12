Grand Theft Auto: Vice City – konzolový megahit na PC

Jedna z najlepších akčných hier minulého roka sa dočká "rozšírenia". Na PlayStation 2 toto neplnohodnotné pokračovanie Grand Theft Auta kraľuje už niekoľko mesiacov, ale ani PC hráči neprídu skrátka – už v máji môžu očakávať novinkami prešpikované pokračo

12. apr 2003 o 0:31 Juraj Chrappa

Jedna z najlepších akčných hier minulého roka sa dočká „rozšírenia“ pod názvom. Na PlayStation 2 toto neplnohodnotné pokračovanie Grand Theft Auta kraľuje už niekoľko mesiacov (Pozri PS2 recenziu.), ale ani PC hráči neprídu skrátka – už v máji môžu očakávať novinkami prešpikované pokračovanie.

Ak si myslíte, že Grand Theft Auto: Vice City bude len narýchlo zlepená zlátanina, hlboko sa mýlite. Rockstar North, bývalý DMA Design, do hry pridal obrovské množstvo noviniek a vylepšení, ktoré z hry robia „must have“ titul. Prinajmešnom ak ste fanúšikom GTA III.

Príbeh vás tentokrát zavedie do 80. rokov minulého storočia, keď svetu kraľovala syntetická hudba a desivé účesy. Hráte za Tommyho Vercettiho, pokročilého tridsiatnika a bývalého policajta, ktorý v Liberty City odslúžil pätnásť rokov. Po príchode do Vice City ho posiela rodina Forelliovcov postarať sa o bezvýznamný obchod s drogami. Aspoň to tak najprv vyzeralo. Keď sa niečo pokašle, Tommy je v tom až po krk – bez peňazí a s veľkým problémom za chrbtom. Musí dokázať, že je nevinný... V hre stretnete množstvo známych aj nových postáv, ktoré sú nahovorené profesionálnymi hercami. A pre tentokrát konečne dostala dar reči aj hlavná postava.

GTA: Vice City sa podobne ako trojka odohráva v obrovskom meste, kde môžete robiť (takmer) všetko, čo len chcete a ísť kam sa vám zapáči. Náplňou misií sú, samozrejme, naháňačky v autách, do hry pribudli motorky, lode a dokonca helikoptéra. Medzi vaše úlohy patrí likvidovanie neželaných osôb, ochrana, krádeže – všetko s cieľom vybudovať si vlastný zločinecký syndikát.

Oproti predchádzajúcej časti sa rozšíril počet zbraní až na 30 kusov, čo je v porovnaní s 10 v GTA III úctyhodný počet. Nájdete tu množstvo kontaktných „zbraní“ ako kladivo, golfovú palicu, starú známu bejzbalku, a takou perličkou je motorová píla. Takisto môžete získať dve rôzne sniperky, ktorými budete zo striech likvidovať vaše potenciálne obete. Dokonca je možné prestreliť strešné okienko auta – Pán Boh ochraňuj vašich nepriateľov! ;). Novinkou v hre sú budovy, do ktorých môžete vojsť a samozrejme v nich aj hrať. Ak budete mať dostatok peňazí, dobré je si budovu kúpiť – využijete ju ako ďalší savegame bod, garáž a zároveň vám bude zarábať peniaze.

Keď vás už GTA III nebavilo hrať podľa dejovej línie, mohli ste sa na chvíľu stať taxikárom, policajtom alebo hasičom. Toto všetko nájdete aj vo Vice City, k tomu ešte pribudlo rozvážanie pizze na motorke, závody helikoptér, streľnica a predaj zmrzliny v zmrzlinárskom vozíku!

S konverziami konzolových hier boli a vždy budú problémy. Nevyhlo sa im GTA III, ktoré okrem toho, že bolo neúmerne hardwarovo náročné, obsahovalo množstvo bugov. Vývojári tentokrát sľubujú, že s Vice City to bude oveľa lepšie, teda čo sa bugov týka. Hardwarová náročnosť však bude opäť vysoká, minimum je okolo 1Ghz a optimum tak 1,5 až 1,8 Ghz. Na druhej strane je grafické spracovanie v mnohom vylepšené. Rozlíšenie je možné vyhnať až do 1600x1200, textúr je viac a sú kvalitnejšie. Nechýbajú ani rôzne grafické efekty ako odrazy vody a iných lesklých povrchov.

Nakoniec musím spomenúť zvukový doprovod. Ten bol už aj v GTA III úplne geniálny. Mohli ste si vybrať z niekoľkých hudobných staníc, každá hrala iný žáner, prípadne rozprávala a dokonca ste si mohli púšať vlastnú hudbu cez MP3ky. Soundtrack k Vice City sa rozkladá na sedem (!) CDčiek, plus dve "kecacie" stanice a jedna s vašou vlastnou hudbou.

Schyľuje sa nám na ďalšiu bombu. Grand Theft Auto: Vice City, ako ste si mali možnosť prečítať, zďaleka nie je obyčajným rozšírením obyčajnej hry. Jedná sa o titul, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou zopakuje úspech trojky, ak ju dokonca nepredčí. Uvidíme. Už v máji.

Zdroj screenshotov: gamespy.com