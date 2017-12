Tom Clancy’s Rainbow Six 3: Raven Shield - špeciálne jednotky vs. teroristi

11. apr 2003 o 13:34 Ondrej "Ondrew" Gabriš

Kto trpezlivo čaká, ten sa zvyčajne aj dočká. Je však otázne čoho. V prípade série Rainbow Six, ktorá je od začiatku „poznačená“ spisovateľom Tomom Clancym, sa čakanie na tretie pokračovanie opäť vyplatilo. Alebo nie? Odpoveďou si nie som celkom istý, pretože ako skalnému fanúšikovi takticko-strategických 3D akcií, mi neunikla zarážajúca podoba s predošlými dielmi Rainbow Six. Na druhej starne niet pochýb o tom, že sa autori poučili a mnohé veci vylepšili, prípadne zmenili k lepšiemu (väčšinou).

Tak či onak, osobne celkom presne nechápem prečo je Raven Shield označený ako tretí diel, keď pôvodná postupnosť vyzerala takto: Rainbow Six + datadisk (1); Rogue Spear + datadisky (2); Rainbow Six: Covert Ops Essentials (3). Na posledne menovanú hru sa zrejme akosi pozabudlo – napokon niet divu, nakoľko išlo o celkom slušný prepadák. Okrem deviatich misií neprinášala vôbec nič nové (zbrane, interface, grafika – všetko po starom), no autori z Red Storm sa rýpalov snažili umlčať aspoň priloženou multimediálnou encyklopédiou o jednotkách Rainbow. Nešlo však o datadisk, ale o samostatný diel. Ako však môžeme vidieť, už sa k nemu radšej priamo nepriznávajú ani vývojári. O to viac ma zaujímalo ako dopadne pokračovanie, ktoré už i samotní autori bez obáv označili za regulérny tretí diel.

Príbeh prekvapivo zachádza až do roku 1942 a následne do neďalekej budúcnosti, pričom ústrednú rolu v ňom hrajú isté nacistické dokumenty, o ktoré javia prehnaný záujem teroristi. Takže členovia Rainbow majú opäť o prácu postarané. Úvodné video je spracované vcelku efektne a slušne vás nažhaví na konkrétnu akciu.

Grafika: 9 / 10

Prechod na Unreal Warfare engine, ktorý nás prvýkrát oslnil pri Unreal Tournament 2003, sa pri Raven Shield predstavil v celej svojej kráse. Zmena je jasná hneď na prvý pohľad – už prvá misia v rafinérii je obdivuhodná, i keď oproti ostatným levelom trochu zaostáva. Dokonalosť sa prevtelila najmä do fyzikálnych modelov a celkovej prepracovanosti všetkých postáv v hre. Možno sa občas pri hraní nezadržíte a budete obdivne hľadieť na detaily výstroje vašich kolegov a ich pohyby. Toto sa skutočne nedá ani trochu porovnávať s predchádzajúcim enginom. Podotýkam, že s chorobnou precíznosťou sú vyobrazené i modely zbraní a ostatného príslušenstva – no skrátka raj pre fanúšikov špeciálnych zásahových jednotiek ;).

Menšia nevýhoda spočíva v relatívne vyšších nárokoch na herné železo. Myslím, že stroj, ktorého srdce bije taktom cca 1,4 GHz a v žilách mu koluje aspoň 256 Mb RAM, by mal hru vcelku pohodlne zvládnuť. Výber grafickej karty ponechám na vás, no mala by to byť minimálne 64 Mb verzia. Preventívne počítajte aj so znižovaním niektorých detailov.

Interface: 9 / 10

Red Storm pri ovládaní ani tentoraz vôbec nesklamali. V podstate na ňom nič nezmenili a to je len a len dobre, ba dokonca ešte lepšie. Ako obvykle sa po mape pohybujete pomocou hlavných klávesov WASD + myš, pričom môžete využívať ďalšie klávesy na výklony spoza rohu, prikrčenie sa, plazenie, nabíjanie alebo príkazy pre ostatné útočné skupiny. Všetko je pekne blízko najdôležitejších WASD klávesov, takže nemusíte mať v ruke zručnosť profesionálneho klaviristu, aby ste vždy včas stlačili príslušný kláves. Poteší fakt, že napr. výber zbraní alebo inventára je zjednodušený a to isté platí o zadávaní príkazov členom vášho tímu. Ak napr. chcete, aby otvorili dvere stačí na ne ukázať zameriavačom a stlačiť kláves pre akciu. Podobne im môžete zadávať aj príkazy na presun či pochod za vašim chrbtom. Výborný nápad je možnosť dvere iba mierne pootvoriť pomocou kolieska na myši, takže môžete nazrieť do miestnosti bez nutnosti otvorenia dokorán. Vďaka tomu nie je problém určiť polohu teroristov a zvoliť vhodnú taktiku na ich zneškodnenie. Treba teda uznať, že z hľadiska ovládania, ako i prehľadnosti všetkých indikátorov na obrazovke, sa v Red Storm zasa raz prekonali.

Hrateľnosť: 7 / 10

Neviem čím je to zapríčinené, no všetky diely Rainbow Six ma zaujali skôr pri hre viacerých hráčov, než v singleplayeri. Misie sú zväčša riadne nerváky a nechýba im dostatočná dávka zábavnosti, avšak v tomto prípade skutočne niet nad pocit dvojnásobne zvýšeného adrenalínu pri multiplayeri, kedy najmä pri adversarial Survival móde (v predchádzajúcich dieloch pod názvom Last Man Standing) cítite, ako vám búši tep až kdesi v hlave a s roztraseným prstom nad tlačidlom myši s funkciou paľby sa opatrne zakrádate po mape. Myslím, že práve táto atmosféra hre jedného hráča chýba, i keď sú chvíle, kedy vám dá počítač poriadne zabrať.

Čo je najdôležitejšie, výrazných zmien sa dočkal strategicko-plánovací systém pred spustením samotnej akcie. Doteraz bol v každom diely neuveriteľne neprehľadný a zbytočne zložitý, takže rozumnejšie bolo vybrať si tím a pustiť sa do akcie na vlastnú päsť. Teraz sa karta obrátila, no priznám sa, že mi predošlý spôsob boja akosi prirástol k srdcu, takže niektoré misie som prechádzal len s jedným tímom za zadkom a bez plánovania, avšak o to bol celý zásah napínavejší a hádam i zábavnejší. Pri plánovaní odpadlo množstvo frustrujúcich ťahov a pribudla možnosť uložiť si plán pre prípadné neskoršie úpravy. Obrovskou výhodou je i malé 3D okno v ľavom hornom rohu, v ktorom vidíte z pohľadu člena tímu prostredie vami zadefinovaného waypointu. Keď vám napokon celá trajektória waypointov vyhovuje, spustíte tlačidlo play a v danom okne máte možnosť zhliadnuť kompletnú cestu príslušného tímu. Rýchlo a ľahko nastavíte i úkony, ktoré má tím počas zásahu vykonať. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že príprava akcie zaberie cca pol hodiny času a ešte i potom ju zväčša treba upravovať – o tom sa veľmi rýchlo presvedčíte priamo pri útoku a následnom vystrieľaní všetkých členov tímu Beta alebo Charlie.

Briefingy pred misiou sú spracované v podstate rovnako ako pri minulých dieloch a čo je hlavné, aj tentoraz z nich získate viac než dostatočné množstvo informácií. Autori nezabudli ani na možnosť zhliadnuť si reakciu médií, ako odozvu na váš zásah. Takmer bez zmien ostal i výber členov tímu, no výber bojového arzenálu je opäť o čosi dokonalejší. Okrem selekcie primárnej a sekundárnej zbrane (plus typu ich munície) pribudla aj možnosť pridať zbrani určitú špecifickú vlastnosť navyše. Ak chcete, môžete si napr. na HK MP5 (niet nad tento ľahký a ultra presný samopal) pripevniť optiku s patričným zoomom alebo tlmič. Takto modifikovaná zbraň je potom v boji ešte účinnejšia. Musím autorov pochváliť za neuveriteľne pestrý bojový arzenál, v ktorom nájdete všetko od automatických pištolí, cez samopaly, sniperky, až po ľahké guľomety. Pri každej zbrani nájdete stručné zhrnutie jej vlastností, takže fanúšikovia zásahových jednotiek si prídu na svoje.

Počas samotného boja môžete využiť napríklad prístroj na nočné videnie a ak máte pri sebe aj detektor tlkotu srdca, potom dokážete lokalizovať i ľudské objekty. Princíp je jednoduchý: nasadíte si prístroj na hlavu a v prípade zachytenia potrebnej frekvencie sa pred vami na danom mieste objavia kruhy bijúce v pravidelných intervaloch. Istotne vám napadá myšlienka ako podľa toho odlíšiť teroristov od rukojemníkov. Nuž, existuje na to jedna finta – keďže rukojemníci sú vystrašení a vystresovaní, ich tep je oveľa rýchlejší, než v stave kľudu. Podľa toho máte šancu odhadnúť, kto sa nachádza v miestnosti. Pamätajte na to najmä pred akciami typu: „vyraz dvere, šmar dovnútra ostrý granát a potom spusti paľbu“. Velenie totiž nemá pre podobné riešenie krízových situácií pochopenie ;). V súvislosti s lokalizovaním teroristov, resp. živých bytostí, mi napadlo, že vo výbave jednotiek chýba jedno veľmi podstatné a mimoriadne užitočné zariadenie – prístroj na termálne videnie. No uznajte sami... nebolo by to graficky efektné a zároveň maximálne dôležité pre lepšiu orientáciu v priestore? Je však pravda, že s termálnym videním by bola identifikácia rukojemníkov snáď až príliš jednoduchá (zväčša predsa kľačia alebo majú aspoň ruky za hlavou), no z hľadiska reálnosti ju autori mali do hry zaradiť. Napokon – má ísť predsa o dokonalú simuláciu špeciálnej jednotky a som si istý, že v dnešnej dobe patrí termálne videnie k ich štandardnej výbave.

Multiplayer: 9 / 10

Ten kto sa chce skutočne zabaviť, musí aspoň na skúšku kliknúť na položku multiplayer. Ako obvykle sú na výber dve možnosti: internet alebo LAN. Pri hre cez internet je nutná registrácia na webe ubi.com a pre hranie bez lagovania si treba pripraviť minimálne 56k modem. Na serveroch ubi.com sa nachádzajú tisícky hráčov, ktorí sú pripravení prevetrať vaše reflexy a schopnosť rýchleho taktického uvažovania.

Hra ponúka šesť čisto multiplayerových máp, avšak použiť môžete aj pätnásť máp zo singleplayera. Čo sa týka konkrétnych módov, Raven Shield sa pýši týmito lahôdkami: Survival; Team Survival (Obidva sú obdoba Last Man Standing, pri tímovej hre je jasné, že ide o likvidáciu hráčov zo súperiaceho družstva.); Hostage (Obdoba Counter-Strike... jeden tím chráni rukojemníkov a druhý sa im v tom snaží zabrániť.); Bomb (Opäť Counter-Strike štýl... prvý tím musí aktivovať bombu umiestnenú niekde na mape, druhý mu to chce prekaziť.) a netreba zabudnúť ani na Pilot (Do tretice mód a la Counter-Strike… chránite pilota vyzbrojeného len obyčajnou pištoľou a snažíte sa ho evakuovať.). Najviac mi k srdcu prirástli prvé dva módy, možno to súvisí s Rogue Spear, pri ktorom si Last Man Standing neviem dodnes vynachváliť. Rozhodne poteší aj rýchlejší a prehľadnejší výber zbraní, munície a zvyšku inventára (Pokiaľ sa nehrá len s určitým typom zbrane(í), čo závisí od nastavenia session.). Prestávka medzi jednotlivými partičkami sa tým pádom skrátila a napr. za hodinu si stihnete celkom slušne zahrať. Myslím, že to je pri dnešných cenách za telefónne impulzy rozumný čas strávený pri multiplayeri.

Ako som spomínal vyššie, atmosféra by sa dala pri hre viacerých hráčov doslova krájať. Krvný tlak stúpa, o adrenalíne ani nehovoriac. Netreba zabúdať, že v Raven Shield, podobne ako v predchádzajúcich dieloch, znamená jedna guľka zaručenú smrť. V lepšom prípade dve. Tým skôr si musíte dávať pozor na každý krok a neustále sledovať okolie.

Nezaškodí spomenúť, že Raven Shield si priamo žiada použitie programu typu Roger Wilco na komunikáciu pomocou mikrofónu. V tomto prípade som nemal možnosť hrať hru so známymi, no ak by ste sa zišli viacerí, potom vám garantujem, že nie je nič lepšie, ako parádna provokácia priamo do slúchadiel protihráča. Najmä vo chvíli, keď ho máte práve na muške. Pri Rogue Spear sa mi to krásne osvedčilo :).

Zvukové efekty: 8 / 10

Ťažko by som pri zvukoch hľadal akúkoľvek chybu – sú štandardne na vysokej úrovni. Streľba znie realisticky a nemám dôvod neveriť autorom, že presne takto znie paľba zo skutočných zbraní nachádzajúcich sa v hre. Poteší i odlišnosť zvuku pri pálení do rôznych typov materiálu.

Hudba: 6 / 10

Hudobný sprievod ma trochu sklamal, nakoľko som pri novom pokračovaní očakával i nové melódie. Autori sa však spoľahli na osvedčené a zabehnuté hudobné postupy z predchádzajúcich dielov. Pochopiteľne, že došlo k miernej obmene, avšak celkovo je to v podstate stále to isté.

Inteligencia & obťažnosť: 6 / 10

Určite došlo k vylepšeniu umelej inteligencie, nepriatelia konečne reagujú rozumnejšie, než v minulých dieloch. Napriek tomu sa nemôžem zbaviť pocitu, že stále nie je čosi v poriadku. Za plus považujem miernu zmenu rozmiestnenia teroristov pri opakovaní misie, vďaka čomu ich môžete stretnúť v inej časti ich hliadkovacieho územia. Horšie je to však s ich pudom sebazáchovy. Ak si dobre spomínam, ich snaha o únik alebo privolanie pomoci sa rovná nule. Raz za čas sa stane, že sa dokonca vzdajú, lež podobných situácií v hre veľa nezažijete. Presný opak teroristov sú počítačom riadení členovia vášho tímu. Reagujú rozumne, pri chôdzi v skupine sa na nich môžete spoľahnúť pri krytí chrbta a vaše rozkazy im nerobia žiadne výrazné problémy. Dokonca aj pri otváraní dverí sa rozmiestnia tak, aby ste to hneď po otvorení neschytali rovno medzi oči. Dá sa povedať, že AI sa zlepšila, ale stále je čo vylepšovať.

Záverečný verdikt: 9 / 10

Ako nové pokračovanie sa Raven Shield určite vydaril. Niektoré časti hry by sa síce dali dotiahnuť do dokonalosti a potešila by aj prítomnosť termálneho videnia (Mne to nedá pokoj, hehm.), ale keď si k tomu všetkému pripočítame ešte i priložený editor máp... Je skrátka vidieť, že sa autori snažili. V súčasnosti teda ide o jasného kráľa takticko-strategických 3D akcií, pri ktorých zohráva hlavnú rolu zásahové komando. Takže mne už nezostáva nič iné, len sa rozlúčiť obligátnym: Go, go, go, move it!