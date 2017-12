Ako platíme za bezplatný obsah

Vraví sa, že informácie vládnu svetom, internet si ich však zatiaľ veľmi neváži. Sme však v období transformácie pohľadu na informácie a obsah webových stránok. Nastáva doba, keď sa budeme musieť sústrediť na to, akú majú tie-ktoré informácie hodnotu ...

Korene internetu sú na akademickej pôde – to je miesto, kde vznikla pôvodná informačná ekonomika. Akademici a študenti si chcú vymieňať informácie a nepotrebujú, aby sa im investícia priamo vrátila. Keď sa potom v polovici 90. rokov internetu chopila komerčná sféra, neprebrala len technológiu.

Akademická sféra nám web vychovala v liberálnom duchu a mladému webu sa to páčilo. Vo výchove však niečo chýbalo – uvedomenie, že aj v akademickej sfére sú informácie bezplatné len zdanlivo. Docenti a profesori na vysokých školách nechcú za informácie priamo peniaze (hoci by určite neboli proti), niečo za ne však predsa len získavajú – na akademickej pôde totiž vládne súťaživosť rovnako, ako kdekoľvek inde. Základný princíp „Publikuj alebo zhyň“ (Publish or perish) vyjadruje nutnosť vyslať do sveta vlastné meno a vlastné myšlienky. Nedostanete za ne síce priamo zaplatené, dostanete však viac peňazí na výskum, plný úväzok, zvýšený plat a príjemnú masáž vlastného ega. Ak nepublikujete, nezáleží na tom, aké zaujímavé sú vaše myšlienky alebo výskum – budete stagnovať alebo sa potopíte.

Píšem tento článok, aby sa dostali do sveta moje myšlienky a moje meno. Rozposielam texty e-mailom zadarmo, na internete si ich môžete prečítať zadarmo, ale viem, že nie sú zadarmo. Práve v tomto momente, v tejto sekunde mi platíte tým najcennejším, čo máte. Vaším časom. Rovnako dobre by ste mi mohli vypísať šek alebo poslať hotovosť. Neplatíte málo.

Kritériom pre hodnotu informácie je časové hľadisko. Na webe je a vždy zostane množstvo „bezplatných“ informácií, ktoré vás budú stáť stále viac a viac času. Na základe hodnoty vášho času je možné stanoviť hodnotu informácií.

Predstavte si zaneprázdneného top-manažéra Johna. John pracuje v chemickom priemysle a jedna hodina jeho práce má pre firmu hodnotu 200 dolárov. Inými slovami, John ročne vyprodukuje 400-tisíc dolárov. Samozrejme, potrebuje neustále sledovať novinky v oblasti chemického priemyslu. Na internete stojí pred dvoma možnosťami. Môže sledovať najrozličnejšie webové stránky o chémii, rozpoznávať kvalitné informácie od fám a všetky údaje pritom získavať zadarmo. Alebo môže zaplatiť 2000 dolárov ročne za personalizované správy z chemického priemyslu, e-mailový servis, vďaka ktorému bude mať každé ráno vo svojej pošte päť kľúčových titulkov o dianí v predchádzajúci deň a pár správ o dvadsiatich najväčších konkurentoch svojej firmy, o ktorých sa obzvlášť zaujíma.

Čo asi urobí? Ak John vďaka e-mailovému spravodajstvu ušetrí za rok len desať hodín svojho času, ktorý by inak strávil hľadaním „bezplatných“ informácií kde-kade na webe, rád zaplatí.

Ušetrený čas – to je benefit obchodného modelu pre predaj informácií. Buďte pripravení, objavovať sa bude čoraz častejšie.

GERRY MCGOVERN, nua.ie