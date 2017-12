Alone in the Dark: nočná mora

Séria survival hororov Alone in the Dark je už od roku 1992 pevne zakorenená v mysliach fanúšikov PC hier. Doterajšie tri pokračovania vždy priniesli ponurú atmosféru strašidelných domov, jaskýň alebo lesov a stali sa inšpiráciou pre množstvo iných titulo

28. júl 2001 o 0:00 MICHAL GARDIAN

v. Štvrtý, dlho očakávaný diel s podtitulom The New Nightmare, sa však ich dôstojným nasledovníkom zrejme nestane. Hoci je po stránke herného systému úplne totožný s predchodcami (čo by mohlo stačiť) autori nedokázali vytiahnuť jednotlivé vlastnosti hry na súčasnú úroveň. Príbeh sa síce začína celkom pútavo, keď detektív Edward Carnby a profesorka Aline Cedrac nepodarene pristanú na tajomnom ostrove Shadow Island. Pád lietadla ich rozdelil a vy si môžete vybrať, koho kožu si vyskúšate pri skúmaní záhadných udalostí točiacich sa okolo sídla rodiny Mortonovcov a nešťastných pokusov so silami zla. Nanešťastie sa tým však najlepšia časť hry končí. Chýba jej totiž dostatok prekvapujúcich momentov – sľubovaná mrazivá atmosféra sa niekde roztopila a väčšinu času strávite prázdnym pobehovaním tam a späť hľadajúc predmety nešťastne ukryté pred zlým uhlom kamery. Súboje s pár druhmi príšer sú frustrujúce vďaka nemotornému ovládaniu len pomocou kláves a pochybný systém ukladania pozície škoda spomínať. V dobe dych berúcich 3D enginov je už len málo ľudí zvedavých na predrenderované statické pozadia, ktoré sťažujú orientáciu a bránia vašej polygónovej postave v efektívnom pohybe a boji s hororovou háveďou. Nie že by grafika vyzerala na pohľad zle, ale jej negatívny dopad na hrateľnosť, chyby v zobrazení a rozlíšenie uzamknuté na archaických 640x480 hre na kvalite nepridávajú. Autori hru pripravovali pre niekoľko druhov herných konzol a možno sa im jednoducho nechcelo doťahovať svoj produkt pre komerčne menej zaujímavú PC scénu… Zvukom sa aspoň trochu darí udržovať atmosféru, ale hudba je mizerná. Monotónne syntetizátorové bublanie v nízkej kvalite najviac pripomína „soundtrack“ telenoviel. The New Nightmare teda dosť sklamala. Nuda z nej síce nesrší, ale zlé technické spracovanie spolu s absenciou výraznejších nápadov ju oberajú o šancu výrazne uspieť