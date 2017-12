The Sims - SIMulanti na konzoliach

Ja SIMulujem, Ty SIMuluješ, My SIMulujeme, Oni/Ony SIMulujú. Strašné to poznanie, dnes už SIMulujú všetci, dokonca aj konzoloví hráči. Myslím, že SIMákov je zbytočné predstavovať. Nielen PC hráči, ale aj všetci, ktorí len tak letmo nazreli do jedálničku P

10. apr 2003 o 18:51 Milo Gracík

blockbusterov istotne zaznamenali najpredávanejšiu hru rokov 2000 a 2001, preloženú do viac než tucta jazykov a ošperkovanú už šiestimi datadiskmi. SIMulácia reálneho života je pre milióny ľudí zaujímavejšia než ten skutočný život. Konzolová verzia ponúka úplne nový režim Get-a-Life, kde začínate iba s jedným SIMákom, ktorého vediete cez dôležité životné momenty (Napr. opustenie rodičovského domu, nájdenie si práce, založenie rodiny.). Progresom v hre sa vám odomykajú konzolové špecialitky, za všetky spomeniem strip-poker :). Nezabudlo sa však ani na obľúbený, nikdy sa nekončiaci režim voľnej hry. Po prvýkrát sa budete môcť stretnúť so svojím živým kámošom aj head-to-head v multiplayerovom režime, kde si môžete zahrať kooperatívne ale aj proti sebe. Taktiež môžete uložiť svojho SIMáka s domom na pamäťovú kartu a vziať ho na návštevu do kamošovej PS2. Zastaralú izometrickú grafiku nahradilo moderné plne trojrozmerné spracovanie SIMáckeho života, ktoré lepšie svedčí výkonnej grafike dnešný konzolí. Vďaka tomuto vylepšeniu môže táto verzia zaujať aj PC SIMákov, ktorí ich tentoraz uvidia v úplne rozdielnom 3D svete. Na tomto trojrozmernom SIMáckom "zákušteku" si môžu pochutiť všetci tí, ktorí vlastnia niektorú z NEXT-GEN konzolí (PlayStation 2, Xbox, GameCube). Takže, šup-šup do obchodov, na policiach ktorých sa váľajú posledné kusy. Ak však nie ste ešte úplne rozhodnutý, počkajte na pripravovanú recenziu.