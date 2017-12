Pozor na reklamy: Ad-aware 4.5

7. feb 2001 o 3:50 PETER VALACH

Programy podporované reklamou, nazývané aj adware, sú v poslednej dobe stále rozšírenejšie, ale nie všetci autori sa k tomu slušne priznávajú - mnohí ešte stále označujú svoje produkty tohto typu ako freeware. Niektoré reklamné systémy sa pritom neodinštalujú spolu s programom, ktorý ich nainštaloval, ale zostávajú aktívne, aj keď majiteľ počítača program už nepoužíva. Svoju prítomnosť väčšinou nijako nedávajú najavo, takže majiteľ o nich často vôbec nevie. Ani ak sa mu ich podarí odhaliť, nie je väčšinou bez dobrých znalostí schopný sa ich zbaviť.

Ad-aware slúži práve na odstránenie týchto reklamných programov, a to jednak vymazaním ich súborov (hlavne EXE a DLL), ako aj vymazaním príslušných zápisov v registri. Používanie programu je veľmi jednoduché a priamočiare - pozostáva z nastavenia niekoľkých parametrov (ktoré väčšinou možno nechať bezo zmien) a spustenia samotného hľadania. Po jeho skončení sa zobrazí podrobný zoznam všetkých "podozrivých" súborov a zápisov v registri a je možné zvoliť, ktoré majú byť odstránené(štandardne všetky).

Ako sa po tejto operácii správajú príslušné adware programy? Niektoré fungujú ďalej, akurát na mieste kde bola reklama ostane prázdne miesto, prípadne pri spustení vypíšu chybové hlásenie. Absolútna väčšina však fungovať prestane, takže používanie Ad-aware ako "crackerského" programu nemožno odporučiť. Samotní autori programu odporúčajú najprv všetky adware produkty odinštalovať a program použiť až potom. Ak ste si však znefunkčnili program, ktorý chcete naďalej používať, stačího väčšinou nainštalovať odznovu - tým sa ale samozrejme aktivuje aj reklamný modul.

Ad-aware by nemal chýbať nikomu, kto rád testuje rôzne shareware a freeware programy, pretože aj tie slušné reklamné moduly, ktoré sa odinštaláciou deaktivujú, neraz nechajú na disku zbytočné súbory a v registri zbytočné položky. Špeciálne pre tých, ktorí si potrpia na ochranu súkromia, by to mal byť "povinný" program.

(freeware, www.lavasoft.de)