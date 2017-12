Prieskumník v štýle Norton Commandera: Turbo Navigator 1.3

Práci so súbormi a adresármi, ich vytváraniu, kopírovaniu, premenovávaniu a vymazávaniu sa nevyhne žiaden užívateľ počítača. Štandardný Prieskumník (Explorer) vo Windows je síce maximálne "vizuálny", zato však pri každodennom používaní mimoriadne nešikovn

8. feb 2001 o 0:00 PETER VALACH

ý; v momente, keď je potrebné urobiť viac operácií alebo napríklad zmeniť príponu niekoľkým súborom naraz, sa už jeho používanie stáva poriadnou záťažou na nervy i na čas.

Pre Windows preto existuje množstvo tzv. súborových manažérov, ktoré takmer bez výnimky používajú systém dvoch panelov vedľa seba, ktorý zaviedol ešte Norton Commander v MS DOS-e. Máloktorý z týchto programov je však naozaj vhodný pre bežného užívateľa - niektoré obsahujú veľké množstvo nezrozumiteľných a nepotrebných funkcií, iné zasa ponúkajú viac-menej len dve okná Prieskumníka vedľa seba a nič viac. Turbo Navigator je napriek svojmu podozrivému názvu naozaj vydareným programom; je asi najbližšie tomu "zlatému stredu" spomedzi všetkých známych súborových manažérov. Používa moderné prostredie v štýle Office 2000, takže ak máte dostatočne veľké rozlíšenie, môžete si všetky nástrojové panely zoradiť vedľa seba. Hlavné menu obsahuje všetko potrebné, položky sú veľmi zrozumiteľne popísané a väčšina z nich je doplnená ikonami. Zaujímavosťou je možnosť prehrávania zvukových súborov priamo v programe otvorením špeciálneho panelu na štýl Windows Media Playera (ktorý je aj použitý, na počítači teda musí byť nainštalovaný). Menu "Help" neobsahuje žiadnu nápovedu, iba odkaz na internetovú stránku, ale tá napokon vôbec nie je potrebná. Prepojenie s Prieskumníkom vidno hlavne pri štandardných funkciách ako pripájanie sieťových diskov či zobrazovanie informácií o priečinkoch a diskoch. Taktiež kliknutie pravým tlačítkom zobrazí klasické menu a "ťahaj a pusť" (drag and drop) tiež funguje, aj keď štandardne ponúka kopírovanie (na presúvanie treba stlačiť Shift). Súborové panely možno zobraziť aj v štýle Prieskumníka, čiže so stromom priečinkov na ľavej strane. Samozrejmosťou sú ikonky "dopredu" a dozadu vrátane histórie zobrazených priečinkov.

Medzi zaujímavé špeciality Turbo Navigatora patrí aj pekná štatistika pri kopírovaní, ktorá okrem štandardných údajov zobrazuje aj aktuálnu a priemernú rýchlosť kopírovania, ako aj zostávajúce miesto na cieľovom disku; ktovie prečo sa tieto údaje nezobrazujú aj pri presúvaní. Okrem štandardných informácií o priečinku ponúka program napríklad aj koláčový graf zobrazujúci voľné i obsadené miesto na disku i to, koľko z neho zaberá práve aktuálny priečinok. Šikovná je aj možnosť definovania tzv. filtrov, ktoré možno určiť pomocou názvu, atribútov, veľkosti alebo dátumu súboru; možno ich potom použiť pri označovaní i vymazávaní. V praxi to znamená, že ak si vytvoríte filter napríklad na súbory *.exe a použijete ho pri vymazávaní nejakého priečinka, vymažú sa z neho iba súbory tohto typu. Tieto filtre možno použiť aj pri zobrazovaní, ibaže to program nedáva nijako najavo (takže napríklad pri aktivovanom *.exe filtri sa priečinok bez EXE súborov zobrazí ako prázdny; to, že to spôsobil filter, sa dá zistiť iba v menu.

Profesionálnemu užívateľovi by asi chýbali niektoré špeciálne funkcie (napr. vyhľadávanie súborov), práca s archívmi v štýle priečinkov, príkazový riadok (ktorý je prístupný iba cez funkciu v menu) a asi aj niekoľko klávesových skratiek. Pre bežného užívateľa asi ale nič z toho problém nebude, skôr mu môže chýbať možnosť prepnutia jazyka - zatiaľ totiž existuje iba anglická verzia.

Veľkou výhodou Turbo Navigatora je aj to, že na rozdiel od veľkej väčšiny programov svojej kategórie je freeware. Každému užívateľovi, ktorému nestačí Prieskumník a žiaden súborový manažér mu zatiaľ nevyhovoval, ho možno iba odporučiť.

(freeware, www.turbonavigator.com)