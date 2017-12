Northland – nepriame pokračovanie Cultures 2?

Ak k nám dorazí ďalšia informácia o real-time stratégii založenej na báze Settlersov, ktorú navyše produkuje nemecká firma, máme v hlave hneď jasno, lebo vieme, že sa nebude jednať o žiadny šmejd, ale o poctivú budovaciu stratégiu zameranú na mikromanažme

10. apr 2003 o 18:35 Ján Kordoš

nt vašich ľudkov. Tento titul k nám dorazí vďaka spoločnosti GMX Media. Je síce pravda, že hernú sériu Cultures vydáva JoWood, ale ten sa zatiaľ na ďalšie pokračovanie nechystá a Northland sa na túto ságu tak ponáša, že stačí vymeniť názov hry a mali by sme pred sebou tretí diel Cultures.

Hlavnou postavou príbehu je zlomyselný boh Loki, ktorý je známy svojimi intrigami v bájach a chce sa pomstiť Odinovi za vyhostenie zo zeme Asgard. Zmení si meno a votrie sa do spoločnosti kladných hrdinov, v ktorých prítomností kuje svoje plány na odplatu. Príbeh sa začne zamotávať a všetko vyvrcholí Lokiho odhalením a bojom s našimi hrdinami. V stratégiách nie je žiadna story potrebná a preto je aj v Northland len preto, aby tu nejaká bola.

Kampaň pre jedného hráča bude síce obsahovať len osem misií, ale tie budú natoľko dlhé, aby ste po pár hodinách hru nedohrali. Cieľ misie sa môže aj behom nej zmeniť alebo sa vám pridá ďalšia úloha, ktorú je potrebné splniť. Multiplayer si vychutná až 6 hráčov a očakáva sa kvalitne prevedená diplomacia, zvyšujúce zábavnosť hry. Umelá inteligencia protivníka má syndróm prispôsobovania a bude sa učiť z vlastných chýb. Medzi ďalšie novinky patrí editor máp a zmena počasia počas hrania.

Grafické spracovanie je vidieť už z obrázkov. Prostredie vo mne vzbudilo pocit roztomilosti, takže sa teším na piplanie sa s panáčikmi. Rozprávkovosť prostredia neznižuje obťažnosť a aj keď to síce vyzerá sladko a detailne, tak to neznamená, že hra bude jednoduchá. Už len samotný koncept hry – všetko závisí na všetkom – nám ukazuje kropaje potu na našich čelách. Hrať budeme na rôznych prostrediach (hory, púšť, sneh) a dokonca zavítame aj do dungeonov.

Ak je tento typ hry vašim obľúbeným, tak sa tešte na júl, kedy je naplánované oficiálne vydanie hry.