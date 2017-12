Študenti informatiky medzi najlepšími na svete

Traja študenti informatiky z Univerzity Komenského zaznamenali pred dvoma týždňami mimoriadny úspech - vo finále prestížnej programátorskej súťaže pre vysokoškolákov získali jednu zo štyroch zlatých medailí a nechali tak za sebou tímy z 1325 univerzít z c

elého sveta.

Medzinárodná vysokoškolská programátorská súťaž (ICPC) sa koná v Spojených štátoch už od roku 1970 a je najväčšou a najznámejšou súťažou tohto druhu na svete. Tento rok sa do nej zapojilo viac než 3800 tímov zo 68 krajín. Študenti matematicko-fyzikálnej fakulty Michal Foríšek, Richard Královič a Ján Oravec si účasť vo finále v Beverly Hills vybojovali ešte minulý rok v regionálnom kole vo Varšave. Tu ich porazil len tím miestnej Varšavskej univerzity, ktorý sa neskôr stal aj celkovým víťazom celosvetového finále. Z toho si zlatú medailu okrem Slovákov a Poliakov odniesli ešte študenti z Petrohradu a Moskvy.



„Tohtoročné výsledky len potvrdili, že región strednej a východnej Európy je v programovaní mimoriadne silný," povedal tréner víťazného slovenského tímu Michal Winczer, ktorý prednáša na matematicko-fyzikálnej fakulte. Úspechom je preto každý rok už postup do 40-členného svetového finále, keď o dve postupové miesta v stredoeurópskom regióne zväčša bojujú Varšavská univerzita, pražská Univerzita Karlova a Univerzita Komenského. Okrem východoeurópskych tímov sa na prvých miestach tradične umiestňujú ešte čínske univerzity.



Bratislavčania sa súťaže prvýkrát zúčastnili už v roku 1990 a doteraz najlepším umiestnením bolo siedme miesto na svete. Podľa Michala Winczera sú však rozdiely medzi tímami v prvej desiatke vždy veľmi tesné a „keby sa súťaž s tými istými študentami aj príkladmi opakovala na druhý deň, poradie by bolo možno odlišné."



Zo slovenských študentov úspešných v súťaži v minulých rokoch podľa Winczera zostala na Slovensku približne polovica a väčšina z nich pracuje na pozíciách šéfov softvérových projektov. Ostatní odišli do zahraničia, spravidla kvôli ďalšiemu štúdiu s cieľom získať doktorát na niektorej z amerických univerzít. „Nestáva sa, že by niekomu hneď ponúkli prácu alebo štipendium na univerzite len kvôli tomu, že vyhral programátorskú súťaž," hovorí Michal Winczer. „Na niektorých zahraničných školách, ktoré sa súťaže sami zúčastňujú, má však takéto ocenenie veľmi dobrý zvuk."



Členovia víťazného tímu, z ktorých dvaja študujú na Univerzite Komenského v štvrtom a jeden v druhom ročníku, sú v súčasnosti ešte v Spojených štátoch, kde si po úspešnom vystúpení dopriali krátke mimoriadne prázdniny.

Ako prebieha programátorská súťaž

Trojčlenný tím má na vyriešenie desiatich úloh k dispozícii jeden počítač s operačným systémom Linux a päť hodín času. Programovací jazyk si môžu zvoliť sami, slovenský tím si zvolil jazyk C. Správnosť riešenia testujú porotcovia na súbore dát, ktorého obsah súťažiacim nie je známy. V prípade neúspešného testovania môžu súťažiaci hľadať chybu a program opraviť, ale získavajú trestné body. Ich program musí zároveň úlohu vyriešiť dostatočne rýchlo, za akceptovateľné sa však považuje vyriešenie až v dvojnásobnom čase, ako potreboval na riešenie modelový program vytvorený porotou.

Z desiatich príkladov sa tento rok podarilo víťazom z Varšavy vyriešiť deväť, Moskovčanom osem a bratislavčania boli jedným z piatich tímov, ktoré vyriešili sedem príkladov. Poradie tímov so zhodným počtom vyriešených príkladov sa určuje podľa dosiahnutého času.

Tri z úloh svetového finále

- Tajná agentka Maria bola vyslaná na nebezpečnú misiu do mesta Algoritmov. Je práve v metre a má sa dostaviť na schôdzku s miestnym agentom na jeho konečnej stanici. Maria vie, že ju prenasleduje nebezpečná organizácia a riziko jej dolapenia sa zvyšuje s každou sekundou, ktorú čaká na nástupišti. Rozhodla sa preto zostať čo najdlhšie vo vagónoch metra, aj keby to znamenalo, že bude cestovať sem a tam, len aby sa vyhla čakaniu na peróne. Napíšte program ktorý zistí, ako dlho bude Maria čakať pri ideálnom cestovateľskom pláne, ak má metro N staníc.

- Od 1. januára 2002 platí v dvanástich európskych štátoch nová mena Euro. Bankovky sú vo všetkých štátoch rovnaké, kým mince si razí každá krajina s vlastným motívom na rube. Postupne sa preto vo všetkých štátoch budú objavovať aj mince so znakmi iných krajín. Napíšte program, ktorý v zjednodušenom modeli distribúcie mincí zistí, ako dlho bude trvať, kým budú vo všetkých krajinách dostupné mince vydané všetkými ostatnými štátmi.

- Námorník Syndibád predal 66 strieborných lyžičiek Sultánovi zo Samarkandu. Doručiť mu ich však musí po zemi a cestou prejsť mestami a dedinami, ktoré vyžadujú mýto. V dedinách treba zaplatiť za vstup jeden kus z prevážaného tovaru, v mestách jeden kus za každých dvadsať kusov prevážaného tovaru. Váš program musí na základe mapy miest a dedín vedieť určiť ideálnu Syndibádovu trasu pre doručenie ľubovoľného množstva nákladu do ľubovoľného mesta a množstvo nákladu, ktoré si so sebou musí zobrať, aby mu zostalo dosť pre určeného kupca.