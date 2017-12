Týždeň vo vede

(3. 4. - 9. 4. 2003)

9. apr 2003 o 22:30 ZDENĚK URBAN

* Peidong Čang z University of California v Berkeley s kolegami usádzaním pár nitridu gália na šablónu oxidu zinku vyrobil prvé rovnomerné jednovrstvové nanotrubice (priemer 30-200 nm, hrúbka steny 5-50 nm). Ako mechanicky pevné polovodiče poslúžia v nanoelektronike.

* M. V. Romalis z Princeton University s kolegami vyvinul nový supercitlivý detektor magnetických polí na báze polarizovaných atómov alkalického kovu. Rozlíši aj magnetické polia vzdialené od seba milimetre, čo je ideálne napríklad pre neinvazívny výskum mozgu.

* Chris Carilli z National Radio Astronomy Observatory s kolegami preukázal porovnaním oxidu uhoľnatého okolo kvazarov, že spolu so superhmotnými čiernymi dierami, ktoré v skorom vesmíre žiarili ako kvazary, vznikali disky, kde prebiehala prudká hviezdotvorba.

* James Dolan z University of Southern California s kolegami našiel pod Los Angeles skrytý tektonický zlom, ktorý zrejme v posledných 11 000 rokoch vyvolal štyri veľké zemetrasenia.

* Podľa Helgy Arzovej z Universität Bremen s kolegami bol za vyššími zrážkami na Blízkom východe pred 7000 až 9000 rokmi monzún v Stredomorí. Vráti ho globálne otepľovanie?

* Tímy Jonathana Blounta z University of Glasgow a Bruna Faivrea z Université de Bourgogne zistili, že jasnočervené a jasnooranžové zobáky samcov piniek a škorcov, uprednostňovaných samičkami pri párení, odrážajú zdravý imunitný systém čiže životaschopnosť týchto samcov.

* Michael Longake zo Stanford University School of Medicine s kolegami zistil pokusmi na myšiach, že bielkovina noggin potláčaním funkcie promotéra rastu kostí BMP4 reguluje zrastanie kostí lebky u mladých jedincov. Ak je jej priveľa či primálo, výsledkom sú defekty.

* Podľa Leroya Liua z University of Medicine and Dentistry of New Jersey s kolegami kyslé prostredie môže spôsobovať poškodenie DNA a napokon viesť k rakovine tým, že interferuje s činnosťou enzýmu topoizomerázy II (TOP2), ktorý dočasne rozplieta dvojitú špirálu DNA.

* Peter Teismann z Columbia University s kolegami zistil, že pri Parkinsonovej chorobe hrá veľkú úlohu uvoľňovanie zápalového enzýmu cyklooxygenáza-2 (COX-2), poškodzujúce tzv. dopaminergické neuróny v mozgu. Potlačenie COX-2 môže byť kľúčom k účinnej liečbe.

* Siajang Li z Ústavu genetiky Čínskej akadémie vied v Pekingu s kolegami objavil, že vetvenie bylín ryže reguluje gén MOC1. Viac bielkoviny, ktorú kóduje, znamená viac vetiev s ryžovými zrnkami (navyše kratších, takže viac biomasy rastliny ide do zŕn) a vyšší výnos.