Vysoká hladina glukózy škodí mozgu

Vysoká hladina krvného cukru (glukózy) ovplyvňuje výkonnosť mozgu, tvrdia americkí vedci. Podľa nich to vysvetľuje, prečo niektorí starí ľudia majú väčšie problémy s pamäťou ako iní, uviedol časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.

9. apr 2003 o 22:30

Písmo: A - | A + 0 Glukóza je pre organizmus zdrojom energie. Vysoká hladina glukózy v krvi svedčí o tom, že prevod cukru do tkaniva nefunguje a je indikátorom cukrovky. Vedci z univerzity v New Yorku sledovali 30 mužov a žien vo veku 53-89 rokov. Niektorí trpeli poruchou glukózovej tolerancie (IGT), ktorá býva predvojom cukrovky. U týchto pacientov sa zamerali na výkon hipokampu, oblasti mozgu, ktorá je zodpovedná za učenie a krátkodobú pamäť. Všimli si, že pacienti s IGT mali menší hipokamp, ako tí s normálnymi hodnotami glukózy. V testoch zameraných na krátkodobú pamäť dosahovali aj horšie výsledky, pretože museli čeliť veľkému tlaku na „palivové rezervy“. To spôsobilo výpadky pamäte. „Dokázali sme, že regulácia glukózy v ľudskom tele súvisí s pamäťovými schopnosťami,“ povedal Antonio Convit, profesor psychiatrie z Center for Brain Health. Cieľom amerických vedcov je, aby sa hodnotám glukózy venovala väčšia pozornosť. Ich štúdia má byť zároveň základom ďalších výskumov na tému obezity a cukrovky. (tasr)