Anorektičky majú v krvi viac peptidu CART

Mentálna anorexia (choroba charakterizovaná panickým strachom z tučnoty) postihuje najmä mladé dievčatá. Podľa svetových štatistík sa až desať percent prípadov končí smrťou. Doterajšie metódy liečby nie sú vždy účinné. Nové možnosti naznačil výskum britsk

9. apr 2003 o 22:30

Je zvýšený obsah peptidu CART v krvi anorektičiek záchytným bodom, ktorý umožní túto chorobu liečiť? Britskí vedci a lekári dúfajú, že áno.

FOTO - ARCHÍV

ých vedcov a lekárov, o ktorom napísal New Scientist.

Tím londýnských odborníkov zistil, že anorektička má v krvi nezvyčajne veľa peptidu zvaného CART. Tento peptid podľa všetkého ovplyvňuje aj chuť do jedla.

„Anorektičky majú o 50 percent vyššiu hladinu CART v krvi ako zdravé ženy,“ povedala endokrinologička z Imperial College v Londýne Sarah Stanleyová. Úroveň CART podľa nej vzrástla aj v krvi žien, ktoré schudli.

V poslednom výskume tím meral hodnoty CART troch žien: u anorektičky, u anorektičky, ktorá začala priberať, a u vyliečenej anorektičky, ktorá mala niekoľko rokov normálnu váhu.

„Našli sme veľmi silnú závislosť medzi hladinou CART v krvi a indexom hmotnosti tela,“ zdôraznila Stanleyová.

Vedci si však nie sú istí, či zvýšená hladina CART v krvi je príčinou, alebo skôr dôsledkom straty hmotnosti. Nie je tiež jasné, či hladina CART v krvi presne odráža situáciu v hypotalame, teda v tej časti mozgu, ktorá riadi mnohé hormonálne procesy v tele a v konečnom dôsledku rozhoduje o tom, či sa človek cíti sýty alebo hladný.

Štúdie na potkanoch ukázali, že CART môže znížiť, ale aj zvýšiť chuť do jedla v závislosti od toho, do akej časti mozgu ho výskumníci vpichli. Londýnsky tím plánuje zistiť hladiny CART aj u obéznych pacientov a u ľudí, ktorí stratili chuť do jedla následkom zhubných ochorení.

(ač)