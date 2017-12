Prečo niektoré mobily u nás nekúpite?

9. apr 2003 o 22:30

Prečo sa mobilné telefóny všetkých ľudí vo vašom okolí na seba tak podobajú, keď desiatky svetových výrobcov ponúkajú aj tucty iných, originálnych a atraktívnych modelov? Príčinou sú mobilní operátori, ktorí majú na predaj nových telefónov veľký vplyv, ale ich predstavy o ideálnych telefónoch na predaj sú dosť odlišné od predstáv zákazníkov, domnieva sa Rostislav Kocman zo serveru Technet.cz.

„Zákazníci chcú jednoducho použiteľné mobily s rýchlym menu, podporou veľkého zoznamu čísel a veľkou pamäťou na textové správy,“ napísal Kocman. Druhá, menšia skupina ľudí zasa požaduje organizačné funkcie a synchronizovateľnosť mobilu s počítačom. To všetko by malo byť zabalené v peknom dizajne a dostupné za rozumnú cenu.

O takéto mobily však operátori nemajú veľký záujem. Ich cieľom je totiž predávať radšej telefóny, ktoré umožnia využiť maximum ich služieb, napríklad prenášať dáta cez GPRS, prezerať si informácie cez WAP alebo posielať MMS správy. Takéto telefóny totiž prinášajú operátorovi zisk v podobe predplatného služieb alebo platieb za mobilný obsah ešte dlho po zakúpení zákazníkom, kým z veľkej pamäte mobilu alebo pohodlného ovládania nemá operátor nič.

„V Európe ovládajú mobilní operátori väčšinu distribučných kanálov, majú najširšiu predajnú sieť a obrovskú marketingovú silu, ktorej nedokážu výrobcovia mobilov konkurovať. Preto sa radšej prispôsobia operátorom, ako zákazníkom,“ píše sa na serveri Technet.cz.

Keďže cez operátorov sa u nás predáva absolútna väčšina mobilných telefónov, výber väčšiny ľudí sa obmedzuje len na niekoľko málo modelov najväčších výrobcov, ktoré spĺňajú špeciálne požiadavky operátora a zároveň aspoň minimálne požiadavky zákazníka a sú zaradené do akciovej ponuky.

Najväčšou výhodou nákupu telefónu u operátora je jeho nižšia, dotovaná obstarávacia cena. Pochopiteľne, tú operátor hravo pokryje zo svojich ďalších príjmov od zákazníka, ktorý sa nákupom dotovaného telefónu zaviazal využívať jeho služby. Nákupom dotovaného telefónu sa však zákazník vzdáva aj časti slobody zaobchádzania so svojím mobilom – a nejde len o zablokovanie telefónu pre použitie v iných sieťach. Podľa Rostislava Kocmana je na žiadosť mobilných operátorov v mnohých telefónoch zablokovaná možnosť sťahovať si do nich napríklad nové hry v jazyku Java cez kábel, hoci technicky by to väčšina telefónov bez problémov zvládla. Znamená to, že používateľ si musí hry stiahnuť cez WAP a zaplatiť pri tom príslušný poplatok operátorovi, pričom cez kábel by ich mohol mať stiahnuté z počítača zadarmo. Niektorí výrobcovia, napríklad Sony Ericsson, idú ešte ďalej, keď technológiu Java upravia tak, aby sa nedali hry sťahovať ani z ľubovoľného WAP-portálu, ale len priamo z (platenej) stránky výrobcu. (r)