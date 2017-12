Čitateľská anketa o hru 2002 – vaše najlepšie hry minulého roka

Konečne po mesiaci vašeho usilovného hlasovania, spočítaní výsledkov a vylosovaní výhercov, prichádzame s výsledkami Ankety o hru roka 2002. Nech „sa hrajú“ víťazi!

10. apr 2003 o 0:00 Juraj Chrappa

V ankete o hru roka 2002 ste mohli hlasovať v jedenástich kategóriach o - podľa vás - najlepšie tituly minulého roka. Ak ste po zahlasovaní pripísali tiež kontakt na seba, boli ste zaradený o 10 originálných hier od spoločností JRC a Cenega Slovakia. Hlasovania sa zúčastnilo vyše 700 hráčov, ktorí rozhodli o víťazoch v jednotlivých kategóriach ako aj o celkovo najlepšej hre roka 2002.

Predtým než sa vrhneme na samotné vyhlasovanie víťazov, vylosujme 10 výhercov, ktorí hlasovali v ankete... Nasledovným šťastlivcom bude na ich adresu poslaná výhra. Ospravedlňte prosím, ak je vaše meno bez dĺžňa alebo mäkčeňa, uvádzame ich tak, ako ste ich zapísali v ankete.

Platoon získavajú Marcel Ferencz, Jaroslav Uzik, Tibor Černák, Rastislav Hellebrandt a Ivan Baca. Soldiers of Anarchy pošleme Petrovi Tomášovi a Andrejovi Bónymu. Na Harryho Pottera a tajomnú komnatu sa môže tešiť Tomáš Polakovič, James Bond 007: Nightfire si zahraje Peter Gallik a NHL 2003 pôjde k Matejovi Jesenskému. Výhercom gratulujeme a prajeme veľa zábavy s originálnymi hrami!

Víťazi v niektorých kategóriach boli jasní už vopred, v iných sa tvrdo bojovalo či už o prvé, druhé alebo tretie miesto. V každom prípade, karty sú rozdané a výsledky jasné. Preto dosť bolo rečí, poďme na to. "And the winner is... !!!"

Najlepšia akcia z vlastného pohľadu: Medal of Honor: Allied Assault

Kategória strieľačiek z prvého pohľadu má jednoznačného víťaza – Medal of Honor: Allied Assault, atmosférickú FPSku z druhej svetovej vojny, ktorá získala trojnásobný počet hlasov oproti druhému Unreal Tournament 2003. Ten len tesne obhájil druhú pozíciu pred sieťovou akciou Battlefield 1942. Prekvapením je nízky počet hlasov pre výborný No One Lives Forever 2, ktorý sa nedostal ani do prvej trojky.

Najlepšia akcia z pohľadu tretej osoby: Mafia: The city of Lost Heaven

Akcie z pohľadu tretej osoby skončili takmer podľa očakávaní. Na prvom mieste s prehľadom tróni výborná česká Mafia: The City of Lost Heaven, za ňou s polovicou hlasov nasleduje jej najväčší konkurent Grand Theft Auto III a tretie miesto obsadilo pokračovanie simulátora vraha, Hitman 2: Silent Assassin. Umiestnenie prvých troch titulov potvrdzuje silu hypu, ktorý každú z hier sprevádzal. To samozrejme neznižuje ich špičkové kvality, len dokazuje silu reklamy.

Najlepšia adventúra: Polda 4

Titul najlepšej adventúry roka 2002 po tvrdom súboji nakoniec získal český Polda 4, ktorý výbornú Syberiu prekonal len o osem hlasov. O tretie miesto sa taktiež ťažko bojovalo, a prekvapivo zvíťazila PC konverzia - pôvodne konzolovej - podivnej adventúrky/filmu Shadow of Destiny nad klasickým point’n click dobrodružstvom Runaway: A Road Adventure, len o tri hlasy. Adventúrky sú v našich končinách stále veľmi obľúbeným žánrom, čo je ešte znásobené kompletným počeštením zahraničných titulov.

Najlepšie RPG: Elder Scrolls III: Morrowind

Nádherný, rozsiahly a nelineárny svet Morrowindu jednoznačne očaril najväčší počet RPG pozitívnych hráčov, a zvíťazil v kategórii o najlepšie RPG roka 2002. Jeho víťazstvo však nie je až také jednoznačné, pretože nebezpečne blízko za ním, na druhom mieste, hrdo stojí akčné RPG s výbornou grafikou, Dungeon Siege. Sila slávnej série vytiahla až na tretie miesto deviaty diel Might & Magic, ktorý stavia skôr na svojej značke ako na inováciach a hrateľnosti. Od druhého miesta ho pritom delili iba dva hlasy! Prekvapil neúspech Neverwinter Nights a Icewind Dale 2, ktoré sa nedostali ani do prvej trojky.

Najlepšia real-time stratégia: Warcraft III: The Reign of Chaos

Víťaznou RTSkou sa na celej čiare stal Warcraft III: The Reign of Chaos, ktorého sme sa po dlhých rokoch čakania konečne dočkali. Drtivo porazil všetkých konkurentov, keď získal takmer polovicu všetkých hlasov. Age of Mythology na druhom mieste neprekvapí nikoho, ale prvú priečku Warcrafta ani zďaleka neohrozila. Realistické vojnové stratégie na treťom mieste háji Sudden Strike 2.

Najlepšia turn-based stratégia: Heroes of Might & Magic IV

Opäť jednoznačný víťaz – Heroes of Might & Magic IV získal od vás skoro polovicu všetkých hlasov. Turn-based stratégií sa minulý rok neobjavilo veľa, ale tých zopár bolo skutočne kvalitných. Druhé miesto obsadila fantasy Age of Wonders 2: The Wizards Throne, čo vôbec nebolo jednoduché, pretože len o jeden hlas predbehla perfektnú vojnovú simuláciu Medieval: Total War.

Najlepšia závodná hra: Need for Speed: Hot Pursuit 2

Titul najobľúbenejšie závody minulého roka patria jednoznačne poslednému pokračovaniu Need for Speed: Hot Pursuit 2. S prehľadom zvíťazila nad realistickejšími závodmi Formuly 1, F1 2002 a Grand Prix 4.

Najlepší simulátor: Microsoft Combat Flight Simulator 3

Kategória simulátorov je taktiež veľmi chudobná na nové hry, keďže minulý rok ich vyšlo minimum. Combat Flight Simulator 3 tak bez problémov získal vyše polovicu všetkých hlasov a zvíťazil nad Silent Hunter 2 a Trainz.

Najlepšia športová hra: NHL 2003

Hokej je na Slovensku najobľúbenejším športom a svedčí o tom aj jasné víťazstvo NHL 2003, ktorej kvalita poslednej verzie je síce diskutabilná, ale najvyšší počet hlasov ju vyniesol na prvé miesto. Na druhom mieste sa usadila FIFA Football 2003 a hneď za ním, najväčší skater na svete, Tony Hawk’s Pro Skater 3.

Najlepší datadisk: Medal of Honor: Allied Assault Spearhead

Celkovo najlepšia hra: Mafia: The city of Lost Heaven

Ná záver prichádza najprestížnejšia kategória o celkovo najlepšiu hru roka 2002. Všetci to tušili, aj keď to nikdo nepovedal nahlas, titul najlepšej hry roka, podľa čitateľov HRY.SME.sk, dostáva Mafia: The City of Lost Heaven. Treba uznať, že zaslúžene. Trojnásobný počet hlasov oproti druhému miestu hovorí za všetko. Nasleduje Warcraft III, ktorý si druhú priečku horko-ťažko obhájil pred FPSkou Medal of Honor: Allied Assault s náskokom dvoch víťazných hlasov.