Mystické kamenné kruhy sú dielom prírody

Washington 9. apríla (TASR) - Kruhy z kameňov a iné geometrické tvary, ktoré sa nečakanie zjavia uprostred krajiny, sa už stáročia spájajú s mystickými ...

9. apr 2003 o 12:31 © TASR 2003

Washington 9. apríla (TASR) - Kruhy z kameňov a iné geometrické tvary, ktoré sa nečakanie zjavia uprostred krajiny, sa už stáročia spájajú s mystickými udalosťami. Nič proti čiaram v Nasca alebo proti Stonehenge - ale za takýmito útvarmi sa nemusia vždy skrývať droidi alebo mimozemšťania. Dvaja americkí vedci ukázali, že geometria a pravidelnosť sú aj nástrojmi prírody.

Už polárnici na prelome 19. a 20. storočia sa domnievali, že triedenie kameňov podľa veľkosti musí mať niečo do činenia s podzemnou vodou. Kľúčovú úlohu malo zohrávať permanentné striedanie zamŕzania a roztápania pôdy. Doteraz sa však nepodarilo presvedčivo objasniť tento jedinečný fenomén a regionálnu odlišnosť vzorov.

Mark Kessler a Brad Werner z Kalifornskej univerzity v Santa Cruz hľadali odpoveď pomocou počítačového programu, ktorý "nakŕmili" leteckými zábermi pravidelných pôdnych vzorov na Aljaške. "Všetky tieto záhadné, odlišné vzory formoval jeden a ten istý proces samoorganizácie," píše Kessler vo svojej doktorandskej práci, ktorú s pomocou svojho profesora rozšíril na štúdiu a tú dokonca zverejnil renomovaný časopis Science.

Samoorganizácia sa skladá z troch čiastkových procesov. Rozpínanie opakovane zamŕzajúcej vody v pôdnych nerovnostiach vytvára horizontálne a vertikálne ľadové kliny, ktoré zhutňujú bočné vrstvy, pričom rýchlosť zamŕzania je odlišná vo vodou nasýtenom sypkom materiáli, v bahne alebo v piesku.

Tlak klinov vytláča obliaky a ďalšie kamene zo zamrznutých vrstiev nahor do mäkších, roztopených pôdnych vrstiev, kde sa roztriedia podľa veľkosti. V naklonených alebo zvlnených pôdach dochádza aj k bočnému posunu kameňov. Čím častejšie vodou nasiaknutý piesok na tom istom mieste zamŕza a zväčšuje svoj objem, o to viac sú kamene tlačené do bokov.

Periodické cykly zamŕzania môžu takmer úplne oddeliť jemnozrnný piesok od väčších kameňov. Tie potom vytvárajú hromady, v ktorých sú najväčšie objekty sústredené na vonkajšom okraji. Výsledkom tohto veľmi pomalého, ale rovnomerného procesu, ktorý ovplyvňujú faktory ako rýchlosť zamŕzania, trvanie mrazu a lokálne zloženie pôdy, sú kruhy alebo väčšinou šesťhranné mnohouholníky na povrchu pôdy.