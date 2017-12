Vedci odporúčajú opatrné používanie mobilných telefónov

Paríž 4. februára (TASR) - Francúzske ministerstvo zdravotníctva zverejnilo v týchto dňoch vedeckú štúdiu o vplyve mobilných telefónov na ľudské zdravie.

5. feb 2001 o 7:16 TASR

Podľa analýzy, o ktorú požiadalo ministerstvo ešte v júni 2000, vedci z odboru medicíny, biológie a fyziky upozorňujú na možné negatívne vplyvy rádiových frekvencií na zdravie, pričom odporúčajú striedme používanie mobilných telefónov najmä deťmi a mladistvými.



Štúdiu publikovanú pod názvom "Mobilné telefóny, rádiové vysielače a zdravie" vypracoval tím odborníkov pod vedením Denisa Zmiroua, profesora verejného zdravia na univerzite v Grenoble. Podľa neho štúdia nechce vyvolať paniku medzi spotrebiteľmi, ale upozorniť na možné riziká spojené s používaním mobilných telefónov.



"Odporúčame spotrebiteľom, aby boli opatrní, pretože pri súčasnom vedeckom poznaní vplyvu rádiových frekvencií na ľudské zdravie nie sme schopní úplne potvrdiť, no ani vyvrátiť hypotézu o škodlivosti mobilných telefónov. Kým nemáme presnejšie vedecké informácie, ide o určitý druh rozumného pochybovania," píše sa v štúdii.



Práca podčiarkuje, že ešte nie sú známe výsledky viacerých medzinárodných výskumov o vplyve rádiových frekvencií na rakovinu mozgu. Tieto výskumy budú ukončené až o niekoľko rokov, preto vedci odporúčajú opatrnosť v používaní mobilných telefónov. Aj keď ešte neexistujú vedecké argumenty, ktoré by potvrdzovali hypotézu o zdravotných následkoch spojených s pôsobením rádiových frekvencií, nemožno ju ani vylúčiť.



Štúdia preto odporúča, aby citlivé objekty - nemocnice, škôlky a školy - boli umiestnené najmenej 100 metrov od rádiového vysielača. Je možné aj umiestnenie vysielača na streche budovy, pretože rádiové vlny prenikajú do priestorov, ktoré sú priamo pod vysielačom, len v minimálnej miere - ide o tzv. fontánový efekt. Rodičom štúdia odporúča dbať, aby ich deti používali mobilný telefón s mierou.



Štúdia tiež upozorňuje, že mobilné telefóny by sa nemali nosiť v blízkosti citlivých orgánov ako hlava či genitálie, a odporúča používať pri telefonovaní doplnkové príslušenstvo - slúchadlá a mikrofón, ktoré umožní znížiť emisiu rádiových frekvencií vyžarovaných z telefónu do mozgu.



V rovnakom čase ako analýza profesora Zmiroua vyšla v časopise francúzskeho Národného inštitútu spotreby štúdia 24 modelov mobilných telefónov 11 výrobcov, ktorá porovnáva ich emisiu škodlivého žiarenia. Vyžarovanie prístrojov sa meria vo wattoch na kilogram, pričom francúzska norma pripúšťa hodnoty do 2 W/kg.



Hodnota W/kg označuje hodnotu špecifickej absorbcie (Specific Absorbtion Rate). Jej limit určuje možnú hranicu prijatého elektromagnetického žiarenia, ktorá ešte nie je škodlivá pre mozog človeka. Prekročenie hodnoty W/kg spôsobuje riziko prehriatia mozgu