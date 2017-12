Praetorians - originálna RTS z dávnych čias

V dnešnej dobe, keď sme v hrách videli takmer všetko, je podstatná originalita. Urobiť ale naozaj originálnu hru so všetkým, ako sa patrí, je čoraz ťažšie a ťažšie. Dôsledkom toho vzniká čoraz viac a viac klonov, ktoré si hernú kritiku na svoju stranu urč

8. apr 2003 o 0:03 Tomáš Koza

ite nezískajú. Som rád, že vám práve teraz môžem predstaviť hru, ktorá do žánru RTS vniesla opäť niečo nové a zaujímavé. Táto hra sa volá Praetorians.

Názov hry väčšinou veľa napovie. Tentokrát hádam každého napadne, že z názvu Praetorians vyplýva, že hra sa bude odohrávať v období, keď sa pred slovom Rím bál každý barbar. Praetorians sa odohráva v období, keď žil Caesar, teda v období najväčších vpádov Rimanov do susedných krajín. Najmä proti Germánom a tiež Egypťanom. Zahrať si budete môcť za každú z týchto strán. Každá zo zúčastnených vyzerá na prvý pohľad úplne inak. Barbari sú nedisciplinovaní, krvilační bojovníci, spoliehajúci sa najmä na hrubú silu. Egypťania vládnu rýchlym vozom a ťavám, z ktorých majú kone strach. A nakoniec sú tu Rimania. Ich vojaci vždy držia formáciu, sú disciplinovaní a dobre vyzbrojení.

Praetorians nie sú našťastie len takou obyčajnou stratégiou, v ktorej platí začarovaný kruh: budova -> robotník -> surovina -> veľa veľa vojakov -> zničenie nepriateľa. Z tohoto začarovaného kruhu nám vypadli budovy, robotníci a suroviny, čo spôsobilo značné zjednodušenie hry po stránke ekonomickej, po stránke bojovej to zas také jednoduché mať nebudete. Základom hry sú mestá, teda lepšie povedané dediny, ktoré sú rozmiestnené po mape. Vedľa mesta musíte postaviť "Garrison" a do mesta poslať svojho veliteľa. Ten potom bude z radov obyvateľov rekrutovať jednotky podľa vášho výberu. Druhým a zároveň posledným typom budovy je obranná veža, do ktorej môžete "naládovať" vojakov. Tieto budovy nič nestoja. Jednotky sa nestavajú po jednom (Až na niektoré výnimky ako liečiteľ a prieskumník.), ale po celých oddieloch. Na obyčajné jedntoky nepotrebujete nič, len obyvateľov mesta, ktorí sa sami dopĺňajú. Na tie lepšie už potrebujete "Honor pointy", ktoré získavate zabíjaním nepriateľských oddielov.

Vo väčšine RTS (česť výnimkám) nemusíte veľmi taktizovať, stačí jednoducho vyrobiť obrovské množstvo jednotiek a poslať ich na nepriateľa. V tejto hre je ale taktika to najdôležitejšie. K dispozícii je množstvo faktorov, ktoré môžete využiť vo svoj prospech. Samozrejme, že kopijníci majú bonus proti jazde a lučištníci na blízko nič nezmôžu, to už je v každej hre. Novinkou je využívanie prírody. Môžete svoje vojsko skryť do lesa, kam nemôže vstúpiť jazdectvo. Dych mi vyrazilo, keď som si všimol, že vojaci si môžu ľahnúť do vysokej trávy a skryť sa tak pred zrakmi nepriateľov. Tráva sa dá ale vypalovať pomocou zápalných šípov. Myslieť treba aj na fakt, že ťažko ozbrojená pechota nemôže prekračovať rieku a pod. Takmer každá jednotka má navyše nejaké tie špeciálne schopnosti. Za tieto inovácie si autori zaslúžia skutočný potlesk.

K dispozícii je tak akurát dlhá a celkom kvalitná kampaň. Našťastie, misie nie sú fádne a jednotvárne. Raz budete musieť skrátka zbaviť života veliteľov barbarských klanov, inokedy to bude eskort významnej osoby. Úplnou lahôdkou je dobývanie alebo obrana pevností. Pekné je, že navštívite rôzne typy krajín, pozriete si veľké galské mestá, poprípade egyptské pamiatky a pod. Zahrať si môžete samozrejme aj Skirmish.

Grafika: 9 / 10

Praetorians sa môžu pochváliť skutočne peknou a dynamickou grafikou. Vojaci, budovy aj okolitá príroda sú naozaj detailne spracované. Páči sa mi zmysel autorov pre detaily, napríklad keď vojdete s armádou do lesa, začnú z neho vylietavať vtáky. Mapy sú bohaté na vegetáciu takže počas hrania máte skutočne pocit, ako keby ste bojovali v prírode, ktorú ešte nezastihla doba industrializmu. Takže grafika je v podstate perfektná, vadilo mi len pár detailov, ktoré sú zanedbateľné. Tak napríklad v hre môžete len obmedzene zoomovať a vôbec si nemôžete otáčať kameru, čo je v dnešnej dobe už samozrejmosťou. Ďalším takýmto detailom je to, že keď dáte napríklad piatim divíziám bojovať proti rovnakému množstvu, všetci sa nahrnú do jedného klbka a tam sa mlátia hlava nehlava. V podstate by na tom nebolo nič zlé, ale takých 300 vojakov na takom malo priestore, je už trochu moc.

Interface: 9 / 10

Interface je tak akurát. V menu si môžete nastaviť všetko dôležité, ľahko a rýchlo. HUD v hre je tiež veľmi kvalitný, na obrazovke nezaberá príliš veľa miesta a je na ňom všetko, čo k stratégii potrebujete: prehľadná mapka, status vašej armády, ako nastavenia týkajúce sa ich správania, formácie atď.

Hrateľnosť: 8 / 10

Pretoriáni sú na tom po stránke hrateľnosti dosť dobre. K čomu prispieva jednoduchosť, množstvo taktických prvkov a pomerne slušná kampaň. Byť na mieste autorov, tak by som do hry pridal klávesu, s ktorou by ste si mohli boj pozastaviť. Takýto malý detail by značne uľahčil život viacerým hráčom, pretože boje, pri ktorých sa zúčastňujú obrovské množstvá vojakov, je takmer nemožné dokonale zvládnuť, a ešte pri tom myslieť na rôzne taktické finty, ktorými by ste nepriateľa zmiatli.

Multiplayer: 7 / 10

Vec ktorá mi chýba najmä v multiplayeri a skirmishi, je možnosť stavať opevnenia, aké sa nachádzajú v kampani. Toto by ho podľa mňa dosť oživilo. Aj keď je otázne, či by to nenarušilo rovnováhu hry, keďže brániť sa je asi o niečo jednoduchšie. V hre sú síce prítomné tri strany, ale pochybjem o ich vyrovnanosti. Počas hrania som mal silný pocit, že Rimania sú najlepší, a že Egypťania nestoja za nič. Ale je to len moja domnienka.

Zvukové efekty: 8 / 10

Zvukové efekty sú na úrovni, ako sa na modernú hru patrí. Hlášky vojakov, zvuky boja a pod., sú kvalitne spracované a v podstate im niet čo vytknúť. Snáď by sa zišlo pridať nejaké tie zvuky prírody, ktoré by oživovali hru počas mierových chvíľ.

Hudba: 9 / 10

Hudba je takisto ako zvuk veľmi kvalitná. Primerane podfarbuje situáciu, v ktorej sa práve nachádzate, či už je to boj alebo je to mier. Samozrejme, že je primeraná obdobiu, v ktorom sa hra odohráva. Takže myslím, že po tejto stránke je na tom hra veľmi dobre.

Obťažnosť & inteligencia: 7 / 10

Obťažnosť, ako to už býva zvykom, si môžete vybrať. Ako obvykle máte na výber tri možnosti. Čo sa týka kampane, tak sa obťažnosti líšia a pre každého sa nájde tá správna. Aj keď je pravda, že zložitosť v Praetorians závisí najmä od misie, ktorú hráte. Inteligencia je na tom o niečo horšie. Počítač klasicky nedokáže vyprodukovať žiadnu ucelenú a inteligentnú akciu, ktorou by vás prekvapil. Teraz hovorím hlavne o skirmishi. V kampani to nie je zase až také katastrofálne.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Ak teraz čítate túto vetu, vedzte, že ste sa dostali až na záver recenzie o jednej originálnej a inovačnej stratégii. Praetorians sú RTS, ktorá je robená trochu netradičnejšie ako všetky tie Warcrafty, Command & Conquery a Red Alerty. Hráč sa v tejto hre môže sustrediť predovšetkým na boj a na nič iné. To je ale asi zlá správa pre ľudí, ktorí majú radi hry typu Settlers, kde je budovanie ekonomiky základom celej hry...