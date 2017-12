Republic: The Revolution - politická simulácia, staňte sa prezidentom

7. apr 2003 o 16:44 Ján Kordoš

Rozmýšľam, ako vám mám opísať túto hru a nevynechať ani jeden detail, ale podmienkou je, zaručiť vám aj pútavé čítanie. Republic je totiž hra zameraná na politiku a tým Demis vykorčuľoval na tenký ľad. Dej hry sa odohráva v 90. rokoch minulého storočia vo fiktívnej zemi Novistrana, ktorá by podľa popisu mala ležať niekde vo východnej Európe. Vaša úloha je jasná – dostať sa na čelo štátu, čo sa vám podarí vymenovaním za prezidenta. Toho starého musíte zosadiť, ale nebude to žiadny problém, lebo na jeho hlavu sa teší viac politických strán, ktoré sa usilujú o moc. Dá sa to teda nazvať simulátorom budovania politickej kariéry a navyše podľa opisov v rozličných rozhovoroch a previewoch aj komplexná simulácia. Budete sa postupne šplhať po rebríčkoch popularity, budete presviedčať ľudí o svojej pravde, čaká vás absolvovanie mítingov a tvorba programu na . Vyberiete si témy diskusie a o čom budete ľudí presviedčať, dočkáte sa podplácania, mediálnych škandálov, benefičných zápasov a koncertov, či spoločenských akcií. A celé vám to zacvakajú sponzori stojaci za vami počas kampane.

Mohlo by sa zdať, Republic: The Revolution bude značne komplikovaná hra, ale všetko sa vyrieši intuitívnym ovládaním a voľnou kamerou, ktorú si budete môcť nastaviť podľa vašeho gusta. S tým súvisí aj engine poháňajúci hru s názvom Totality. Pred rokmi sme ho chválili a doslova slintali nad komplexnosťou, ale dnes sa možno situácia zmení. Stále má čo ponúknuť, chceli by sme ho vidieť aj v pohybe – screenshoty nás už nepresvedčia. Mesto však bude vymodelované do posledný detailov, o čom svedčí aj známa scéna so zoomom na kvetináč.

Tak čo, nepripomína to skutočnú politiku? Mne áno a len to je dôvod, prečo sa na túto hru teším. Umelá inteligencia ľudí bude pre každého obča špecifická a tak si nečisto vyskúšam, ako stanem prezidentom... a potom to pakum j&nbp; reále :).