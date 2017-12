Zone of the Enders: The 2nd Runner - od autora Metal Gear Solid

Kojima. Hideo Kojima. Tak toto meno má v hernom priemysle rovnaký cveng ako jeho špiónsky bratranec. To, že jeho geniálny mozog stojí za sériou Metal Gear Solid je tajomstvom verejným. Týmto dielkom sa zaslúžene dostal na pomyslený Olymp herných vývojárov

7. apr 2003 o 15:41 Milo Gracík

. Jeho kreativita však nepozná medze, keďže semienka svojej tvorivosti zasadil aj do epického sci-fi projektu robotickej mecha akcie Zone of the Enders.

Toto viac než veľmi nedocenené dielko, podľa mnohých recenzentov bazírujúce na hrane megahitu a prepadáku, sa do popredia záujmu hráčskej obce dostalo predovšetkým pre pribalený disk s demom Metal Gear Solid 2. No vďaka technicky veľkolepému stvárneniu mecha duelov si našla mnoho priaznivcov, čo jasne dokazuje vznik sequelu s názvom Second Runner. Spomenutý game-guru Hideo Kojima sa však už na jeho vývoji tvorivo nepodieľal. Či sa to na hre aj nejako podpísalo (negatívne alebo pozitívne) zistíme fakticky až pri jej vydaní, zatiaľ môžeme kvality posudzovať iba podľa vydanej NTSC verzie. Tá, podľa renomovaných herných serverov, dopadla nad očakávania skvele, nielen čo sa týka technického spracovania ale i hrateľnosti.

Píše sa rok 2174, nerozhodný boj medzi marťanskými kolonistami (frakcia BAHRAM) a tyranskou vládou Zeme pokračuje. Kľúčovým bodom konfliktu je ovládnutie nadupaného mecha Jehuty, hlavného predstaviteľa prvého dielu. Jeho dvojča, Anubis, totiž padlo do rúk BAHRAMu. Preberáte kontrolu nad starým veteránom menom Dingo, ktorého pred istou smrťou zachráni práve Jehuty. Tragédiou osudu sa stáva nedobrovoľným parazitom (symbiontom), keďže prežiť môže iba za podpory prístrojov Jehuty, mimo neho by podľahol svojim smrteľným zraneniam.

Herný systém je založený na osvedčených princípoch jednotky s logickým vylepšením. Pri origináli bola najviac kritizovaná malá variabilita a repetetívnosť súbojov, čo už by sa teraz nemalo stávať. Poteší aj interaktivita prostredia, takže môžete napríklad vytrhnúť kus scény a použiť ho ako štít, prípadne ho vrhnúť na protivníka. Skvele znie možnosť zdvihnúť nepriateľského robota a hodiť ho o stenu alebo na pár jeho horlivých spolubojovníkov. Boj so 100-tonovou monštruóznou horou kovu je stále rovnako uspokojujúci. Za dizajn robotov je opäť zodpovedný Yoji Shinkawa, ktorý pripravil viac než trojnásobné množstvo originálne navrhnutých protivníkov než sme mohli stretnúť a zničiť v jednotke. To všetko v nádhernej komixovej cel-shade grafike manga štýlu s množstvom excelentných vizuálnych efektov. Takú záplavu omračujúcich efektov v žiadnej inej hre nenájdete. Zdá sa, že k nám príde jedna z najlepšie vyzerajúcich hier na PS2.

Po poslednom odložení bolo vydanie stanovené na september tohoto roku. Ako náplasť za dlhé čakanie má PAL verzia obsahovať množstvo exkluzívnych prídavkov, ako napr. nová úvodná sekvencia, dve prepracované a tri úplne nové úrovne, dva nové stupne obtiažnosti, sedem grafických prezentácií, atď. Myslím, že to čakanie sa vyplatilo;). Nejedná sa však o ojedinelý počin KONAMI, keďže práve vydaná PS2 verzia Metal Gear Solid 2: Substance obsahuje exkluzívne bonusové DVD, ktoré je nabité množstvom úchvatných dodatkov ako napr. kopec reklamných trailerov, informačné videá, soundtrack, či scenár.