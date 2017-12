MMS v Orange od 9. apríla za poplatok

Viac ako mesiac mohli užívatelia Orange bezplatne posielať a prijímať obrazové správy. Od 9. apríla Orange rozširuje možnosti Obrazových správ o nové a zaujímavé funkcie a zároveň končí bezplatná prevádzka služby.

7. apr 2003 o 13:59

Užívatelia Orange Slovensko si budú môcť od 9. apríla vybrať z dvoch možností, ako využívať Obrazové správy.

Prvou je bezplatná aktivácia samostatnej služby Obrazové správy. Pravidelný mesačný poplatok za využívanie služby bude predstavovať 19 Sk bez DPH, pričom tento poplatok zahŕňa poslanie 2 obrazových správ bez obmedzenia ich veľkosti. Obrazové správy si budú môcť užívatelia s mesačnými programami aktivovať na predajných miestach Orangeu, na krátkom čísle 9053, alebo v sekcii Môj mobil na portále www.orangeportal.sk.

Druhou možnosťou je bezplatná aktivácia služby Orange panorama. Spolu s Orange panoramou bude mať každý užívateľ automaticky aktivované aj Obrazové správy a v mesačnom poplatku bude zahrnutá aj možnosť poslať bezplatne

až 10 obrazových správ. Orange pritom znižuje mesačný poplatok za využívanie služby Orange panorama na 149 Sk bez DPH. Okrem Obrazových správ získa užívateľ prístup k farebnému obsahu Orange panoramy a možnosť využívať nové a zaujímavé funkcie spojené s posielaním obrazových správ z portálu Orange panorama. Bohatý informačný obsah si zákazník môže prezerať bez akýchkoľvek ďalších nákladov a bez ohľadu na čas pripojenia či objem prenesených dát, prípadne pristupovať k osobitne spoplatňovaným položkám portálu.

V obidvoch prípadoch zaplatí užívateľ za poslanie každej ďalšej obrazovej správy nad rámec obrazových správ zahrnutých v mesačnom poplatku 2 Sk bez DPH, ak je veľkosť správy do 5 kB a 9,90 Sk bez DPH za obrazové správy väčšie ako 5 kB. Veľkosť obrazovej správy je možné zistiť v menu väčšiny mobilných telefónov na trhu.

Orange Slovensko od 9. apríla 2003 zároveň rozširuje možnosti ktoré obrazové správy prinášajú o nové a zaujímavé funkcie. Ide o verejný album, osobný album a obrazové spravodajstvo z Orangeportálu a Orange panoramy.

jednorazové obrazové správy

Zákazníci Orange Slovensko budú môcť od 9. apríla 2003 vyberať na adrese orangeportal.sk a v menu Orange panoramy zaujímavé obrazové správy a hneď ich poslať na e-mail alebo mobilný telefón. Zákazník si môže vybrať z kategórií spravodajstvo (top dnes, z domova, zo sveta, z ekonomiky, z IT, šport, hokej, NHL, futbal, showbiz, veda), praktické informácie (počasie, kurzy), voľný čas (téma ženy, téma muži, hobby, fit, kultúra, biznis) a zábava (biorytmus, horoskop, pohľadnice, humorné obrázky). Odoslanie správy na e-mail alebo mobilný telefón je spoplatňované podľa kategórie, do ktorej správa patrí.

predplatené obrazové správy

Zaujímavou možnosťou je zvoliť si pravidelné zasielanie obrazového spravodajstva. Zákazník tak môže byť dokonale a včas informovaný napríklad o dianí v politike, ekonomike či v športe formou obrazového spravodajstva. Prijímanie obrazových správ v jednom balíku je pritom cenovo výhodnejšie ako súčet jednotlivých poslaných správ z danej kategórie. Príjem predplateného obrazového spravodajstva je spoplatňovaný mesačným poplatkom v závislosti od kategórie správ, ktoré si užívateľ zvolí.

verejný album obrazových správ

Vo verejnom albume zákazník nájde zaujímavé obrazové správy z rôznych zdrojov, ktoré môže posielať na e-mail alebo mobilný telefón. Užívatelia si môžu zahlasovať za najlepšiu obrazovú správu ale aj zoznámiť sa prostredníctvom zoznamky, či prezerať zaujímavé obrazové správy, ako napríklad pozadia na displej telefónu, zábavné obrázky či obrázky s erotickým motívom. Odoslanie obrazovej správy z verejného albumu je spoplatnené v závislosti od kategórie, do ktorej patrí.

osobný album obrazových správ

Zákazníci Orangeu si budú môcť od 9. apríla 2003 vytvárať vlastný archív zo svojich obrazových správ. Osobný album si zákazníci môžu aktivovať bezplatne na stránke orangeportal.sk, v menu Orange panoramy alebo prostedníctvom čísla 9053. Užívateľ platí len za odoslanie obrazovej správy z alebo do albumu. V osobnom albume môže každý užívateľ uložiť ľubovoľný počet obrazových správ, pričom kapacita archívu je 20 MB. Zaujímavosťou je možnosť vytvárať vlastné obrazové správy kombinovaním obrázku z počítača a vlastného textu. Užívateľ môže poslať obrazovú správu zo svojho archívu do verejného albumu, na mobilné číslo zákazníka spoločnosti Orange Slovensko alebo na e-mail za poplatok 5 Sk bez DPH.

Návody na nastavenie jednotlivých mobilných telefónov nájdu zákazníci na na stránke www.orange.sk, prípadne na Zákazníckej linke 905. Informácie o službe Obrazové správy môžu získať užívatelia aj na bezplatnej informačnej linke 667.

Obrazové správy môžu v súčasnosti užívatelia Orangeu posielať aj do zahraničia

do siete českého operátora Eurotel Praha a v roamingu v sieti českého Eurotelu a v Rakúsku v sieti One operátora Connect Austria.