Ďalší problém vedy - chôdza a beh slonov

Londýn 7. apríla (TASR) - Ak sa niekomu zdá, že jednoznačne opísať spôsob pohybu slona, najväčšieho suchozemského cicavca, je jednoduché, mýli sa. Na ...

7. apr 2003 o 2:09 © TASR 2003

Londýn 7. apríla (TASR) - Ak sa niekomu zdá, že jednoznačne opísať spôsob pohybu slona, najväčšieho suchozemského cicavca, je jednoduché, mýli sa. Na stránkach časopisu Nature si nad týmto fenoménom lámu hlavu americkí a thajskí vedci: Podľa nich po technickej stránke slony síce prechádzajú pri vyšších rýchlostiach od chôdze k behu, ale ich štýl sa skôr podobá poskakovaniu vtákov.

Vedci z kalifornskej Stanford University filmovali 42 slonov obyčajných (Elephas maximus) pri 30-metrových šprintoch. Polohu kĺbov dolných končatín zvierat označili farbou a tak mohli digitalizované zábery vyhodnocovať v počítači.

Najrýchlejšie slony dosiahli rýchlosť asi 25 kilometrov za hodinu. Na prvý pohľad to vyzeralo na chôdzu, pretože stále mali kontakt so zemou a nikdy nemenili techniku krokov. Každá noha však bola počas jedného krokového cyklu na zemi iba relatívne krátko. Zadné nohy pri odtlačovaní akoby pérovali najprv boli o niekoľko centimetrov kratšie, aby sa potom znova narovnali. Zvieratá sa odtláčali pri každom svojom kroku viacnásobkom svojej hmotnosti, teoreticky teda bežali.

Takýto "beh bez naddvihnutia" používajú napríklad vtáky. A niekoľkotonové slony na to majú dobrý dôvod: Takto si pravdepodobne šetria kĺby, ktoré by boli pri dopadaní z väčšej výšky vystavené silnejšiemu tlaku.

Vedci chcú v ďalších pokusoch nájsť odpoveď na otázku, ako si slony udržiavajú pri behu stabilitu. Na to plánujú vyrobiť zariadenie podobné trenažéru vo fitnescentrách, ktorý bude merať aj silu vynaloženú na pohyb.

Laika napadne otázka, načo sa vedci zaoberajú takýmito vecami? Na jednej strane zo zvedavosti. Na druhej strane z výskumu slonov môžu získať predstavu, ako sa kedysi pohybovali oveľa väčšie dinosaury. Tiež je zaujímavé, že vzhľadom na svoju hmotnosť majú slony málo svalovej hmoty. Keď pochopíme, ako to robia, možno sa bude dať pomôcť ľuďom s poruchami chôdze. Do tretice sú tu roboty: Ťažké "chodiace stroje" do náročného terénu bude možné lepšie konštruovať, keď budeme mať preštudovaných ich biologické vzory.

Internet: http://www.stanford.edu/~jrhutch/fast_elephants/wanalee/images/Big9.m ov (video bežiaceho slona vo formáte Quicktime), http://www.stanford.edu/~jrhutch/fast_elephants/wanalee/images/Big5.m ov (video idúceho slona vo formáte Quicktime)