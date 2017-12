Výskum ríše Mayov sa presúva do internetu

Filadelfia 7. apríla (TASR) - Spoznávanie dejín ríše Mayov sa presúva do internetu. Prvým krokom je sprístupnenie elektronickej databázy so stovkami poznámok, zvukových záznamov, textových súborov a fotografií, ktoré sú výsledkom 14 rokov archeologického výskumu na mieste bývalého mayského mesta Tikal, informoval časopis Nature.

Tikal je považovaný za Rím Strednej Ameriky. Rozlohou 16 štvorcových kilometrov patril medzi najväčšie mestá mayskej kultúry. V čase svojho rozkvetu v 9. storočí malo mesto asi 60.000 obyvateľov. V súčasnosti je väčšina ruín, ktoré ležia na území Guatemaly, odkrytá.

Veľkú zásluhu na tom majú archeológovia Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology vo Filadelfii, ktorí tu pracovali nepretržite v rokoch 1956-1970. Dodnes nie je vyhodnotené množstvo dokumentačného materiálu. Môžu sa v ňom nachádzať nové poznatky o kultúre Mayov, ich písme, astronómii, matematike, kalendároch...

Na vývoji on-line archívu spolupracuje s múzeom aj Schoenberg Center for Electronic Text and Image (SCETI) vo Filadelfii a tamojšia univerzita. Tieto inštitúcie chcú v nasledujúcich dvoch rokoch naskenovať, digitalizovať a katalogizovať zozbieraný materiál.

Najväčšou výzvou bude podľa manažéra SCETI Grega Beara urobiť poriadok v množstve rôznorodých nosičov dát od poznámkových blokov po zastarané diskety. Celý projekt bude stáť asi 350.000 dolárov. Hlavnú ťarchu financovania prevezme Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies.

V období svojho najväčšieho rozmachu musela mať ríša Mayov asi 15 miliónov obyvateľov. V 12. storočí však tento štátny útvar náhle zanikol. O príčinách sa stále špekuluje - hypotézy siahajú od politickej nestability po klimatické fenomény. Asi v roku 1200 sa etablovala na mieste ríše Mayov nová ríša Toltékov.

Internet: http://www.museum.upenn.edu/tdap/index.html