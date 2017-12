Kontroverzná FPSka POSTAL 2 je gold

5. apr 2003 o 20:20 Juraj Chrappa

Nový americký vydavateľ Whiptail Interactive, ktorý sa dostal do povedomia vďaka distribúcii pokračovania mierne uletenej, ale najmä brutálnej, strieľačky POSTAL, oznámil, že hra je hotová a do obchodov sa dostane 14. apríla. Na hre pracovali nekonvenční Running With Scissors, ktorí majú na svedomí aj prvý diel. POSTAL 2 beží na najnovšom Unreal engine. Viac o hre sa dozviete v tejto novinke.

Viac screenshotov...

Zdroj: PR