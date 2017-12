Oprava mobilného telefónu je často drahšia ako kúpa nového

Vďaka nízkym predajným cenám je často oprava mobilu drahšia ako kúpa nového. Tento výsledok ukázal test, ktorý urobil rakúsky časopis "Konsument" v 16 obchodoch providerov, predajcov a opravovniach v okolí Viedne.

27. júl 2001 o 11:56 pte

Oprava telefónu stojí od 1 000 do 3 000 šilingov. Podľa VKI (Verein für Konsumenteninformation) zvyknú niektoré firmy vymeniť poškodený prístroj za nový, ak je v záručnej lehote a nepríde k poškodeniu vodou. Kontrolóri priniesli nefunkčný mobil na opravu, ale neuviedeli, že poškodenie vzniklo poliatím vodou. V prípade poškodenia vodou záruka výrobcu prestáva platiť. Všeobecne boli predajcovia a personál v obchodoch providerov ochotní zaslať mobily na opravu do opravovní príslušných značkových výrobcov. Čakacia doba bola dva až tri týždne.



Pre porovnanie: predpokladaná dĺžka opravy bola 15 minút až päť dní. Podľa VKI uzavreli opravovne zmluvu aspoň s jedným výrobcom. Oprave venovali dostatok pozornosti opravovne NDL (Marke Ericsson T10s) a Comtel (Marke Alcatel OT Club). Obe firmy označili za zdroj poruchy vodu. Aj opravovňa firmy Siemens to označila ako dôvod pre nefunkčnosť mobilu. Tak záruka výrobcu stratila platnosť. V obchode firmy Siemens a DSC (1090), jedného z partnerov Nokie, si telefón prezreli len povrchne a kontrolóri dostali za poškodený prístroj nový. Poškodenie vodou ako zdroj závady nezistili. Ďalší z partnerov Nokie, firma Autokommunikation vymenila akumulátor a nabíjačku. Potom fungoval mobilný telefón ešte päť dní, a nato “skonal”. Žiadne dobré osvedčenie od kontrolórov nedostali opravovne bez zmluvy s výrobcom. Napríklad “Handy-Börse” žiadala 490 šilingov ako preddavok a potom sa už vôbec neozvala. Ako kontrolóri zistili, oprava by stála 3 000 šilingov.