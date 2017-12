i-mode mimo Japonska

27. júl 2001 o 8:37 mobil.cz, intern

USA



Japonský operátor NTT DoCoMo minulý rok oznámil, že jeho firma zavedie po odštartovaní v Japonsku aj v USA služby i-mode, jeden zo spôsobov prístupu na internet cez mobilný telefón. Minulý týždeň spustila firma AT&T Wireless, v ktorej NTT DoCoMo vlastní 16 percent, ako prvá v Amerike služby založené na technológie GPRS. Zatiaľ fungujú len v Seattli v štáte Washington a firma uvažuje o ich rozšírení v blízkej budúcnosti len na niekoľko ďalších miest. S masovým úspechom sa zatiaľ nepočíta. Nikto totiž nevie, či sa obrovský úspech i-mode z Japonska zopakuje aj v USA. V Japonsku sa i-mode používa doslova všade. Dvadsať miliónov zákazníkov NTT DoCoMo si jeho prostredníctvom posiela e-maily, sťahuje obrázky, kráti si dlhé chvíle hrami, informuje sa o stave svojich investícií na burze, vyhľadáva rôzne reštaurácie, atď. Odborníci sa domnievajú, že čo môže fungovať v Japonsku, nemusí v USA, keďže obe spoločnosti majú rozdielny spôsob života. I-mode využívajú Japonci hlavne po ceste z či do práce, Američania používajú väčšinou vlastné autá. Ďalší rozdiel je v tom, že v Japonsku NTT DoCoMo na telekomunikačnom trhu dominuje, v USA celoštátny operátor neexistuje a o vedenie na trhu súperí hneď niekoľko firiem, pričom AT&T figuruje až na treťom mieste. Najväčšou prekážkou pre úspech i-mode aj za morom je však paradoxne vysoká technická vyspelosť krajiny. Podstatne viac Japoncov je totiž odkázaných na pripojenie na internet len cez svoj mobil; cez pevné linky je pripojených asi len 20 percent Japoncov. Američania majú prístup k relatívne lacným osobným počítačom a teda majú menej dôvodov vzdávať sa pohodlných veľkých monitorov a klávesníc. Američania navyše nie sú zvyknutí na to, že by za rôzne internetové služby museli platiť. DoCoMo naopak účtuje svojím zákazníkom napríklad za zvonenia alebo šetriče obrazovky ceny pohybujúce sa niekde medzi jedným až troma dolármi.



Európa



Plán japonského telekomunikačného giganta NTT Docomo, zaviesť úspešný japonský mobilný on-line systém i-mode aj v Európe, narazil na prekážky. Podľa informácií IDG News Service na jeseň tohto roku prevádzka i-mode predbežne v Európe nezačne. Tento plán sa zrealizuje najskôr ak na budúci rok. Ako dôvod pre odklad boli uvedené technické problémy európskych partnerov - KPN Mobile a Telecom Italia Mobile. Títo majú predovšetkým problémy pri konštrukcii funkčnej infraštruktúry pre siete GPRS. Avšak nielen spomalená výstavba infraštruktúry pripravuje problémy. Ďalším dôvodom je nedostatok telefónov, ktoré podporujú GPRS. Navyše to vyzerá tak, že Japonci chcú počkať na nový štandard pre WAP, verziu 2.0. Ten by sa mal objaviť do konca roku 2001. i-mode nevyužíva WAP ale Compact HTML. i-mode prečíta vďaka programovaciemu jazyku cHTML (zjednodušená verze HTML) takmer každú webstránku. Avšak WAP, ktorý používa programovací jazyk WML dokáže prečítať len stránky vytvorené v tomto jazyku, a tých je na celom svete asi len 24 000. NTT Docomo však musí rátať s tým, že na trhu bude predovšetkým záujem o prístroje, ktoré podporujú oba štandardy. To potvrdil aj Jonas Hasselberg, šéf oddelenia mobilných telefónov softvérového giganta Microsoftu. Ich mobilný internetový prehliadač Microsoft Mobile Explorer bude podporovať i-mode aj WAP.