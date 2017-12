Spermie sa orientujú podľa "čuchu"

5. apr 2003 o 12:29 © TASR 2003

Londýn 5. apríla (TASR) - Každého z nás priťahujú určité vône a naopak odpudzujú isté pachy. Niektorí ľudia otvorene priznávajú, že je to jedna z vecí, ktoré ich ovplyvňujú pri výbere partnera. Je tiež známe, že pachom sa orientujú aj zvieratá - no verili by ste, že niečo ako čuch majú aj spermie?

Výskumníci z nemecko-amerického tímu na univerzite v Bochume objavili na povrchu spermií bielkovinu, ktorá podľa nich môže fungovať podobne ako ľudský nos. Informuje o tom britská televízna a rozhlasová stanica BBC.

Spermie pomocou tejto bielkoviny reagujú na chemikálie, ktoré produkujú vajíčka. Spermia zacíti určitú látku a namieri si to rovno k nej. Takže to nie je tak, ako by si niektorí mysleli - že spermia len pláva dookola, kým nenájde vajíčko.

Spomínaná bielkovina je pritom zložením veľmi podobná tým, ktoré sa nachádzajú na sliznici v ľudskom nose a pomáhajú nám identifikovať určité vône a pachy.

Objav, že ľudské spermie sú priťahované určitou chemikáliou, by mohol byť mimoriadne dôležitý v neproduktívnej medicíne a pri vývoji antikoncepcie.