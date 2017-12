Laser odhalí diery v zuboch

Toronto 5. apríla (TASR) - Vedci z University of Toronto vyvinuli novú metódu, ktorá odhalí diery a trhliny v zuboch laserovými lúčmi. Diery sa tak ...

5. apr 2003 o 9:55 © TASR 2003

Toronto 5. apríla (TASR) - Vedci z University of Toronto vyvinuli novú metódu, ktorá odhalí diery a trhliny v zuboch laserovými lúčmi. Diery sa tak budú dať podchytiť už v počiatočnom štádiu.

Princíp metódy spočíva v slabom zahriatí vyšetrovaného zubu infračerveným svetlom, ktorý potom tiež začne vysielať takéto svetlo. Týmto spôsobom sa dá nazrieť pod povrchu zubu až do hĺbky päť milimetrov, píše Andreas Mandelis z Department of Mechanical and Industrial Engineering v časopise Review of Scientific Instruments.

V experimentoch sa použil bežný polovodičový laser, vysielajúci svetlo v infračervenej oblasti spektra s vlnovou dĺžkou menej ako jeden mikrometer. Lúče prenikli vrchnými vrstvami zubnej skloviny a zub sa zahrial. Infračervené svetlo vysielané zahriatym zubom sa v počítači premenilo na obrazovú informáciu.

Metóda nazvaná profilometria umožňuje intenzitu laserového lúča modulovať zosilňovačom. Ukázalo sa, že na rozoznanie trhlín na povrchu zuba sú najvhodnejšie modulačné frekvencie s hodnotou 700 Hertzov. Menšie frekvencie rádovo niekoľko Hertzov sa hodia na zviditeľnenie medzier vo vnútri zubu.

Nová metóda sa podľa vedcov môže v zmenenej forme použiť aj na vyšetrenie zhubných kožných zmien. Mysliteľné je aj nasadenie na detekciu trhlín v kovoch a elektronických prístrojoch.