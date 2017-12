Tenchu: Wrath Of Heaven – žiť so cťou a zabíjať potichu

4. apr 2003 o 15:10 Milo Gracík

Prvý diel Tenchu sa objavil na dnes už legendárnej PSX. Vo svojej dobe to bola prvá akčná hra, v ktorej boli implementované stealth prvky (plíženie, taktické vyčkávanie, tiché zabíjanie). Táto hra ponúkla jedinečný mix akcie, taktiky a infiltrácie ešte pred slávnym Metal Gear Solid. Svojim odvážnym, skutočne pionierskym krokom na neprebádané pole tohto herného žánru prakticky pripravila úrodnú pôdu prvej plnohodnotnej taktickej špionážnej akcie MGS. Teraz sa však píše rok 2003, 32-bitová éra je už za nami a dnes môže PlayStation 2 konečne uvítať svojho prvého nindžu vo svojom treťom prevtelení – Tenchu: Wrath Of Heaven.

Varovanie ministerstva normálnosti! Táto recenzia, rovnako ako i celá hra je o nindžoch. Teda o chlapíkoch v čiernych priliehavých odevoch, ktorí sa potulujú po nociach a tvária sa, že ich nik nevidí.

Áno, presne tak. Tenchu: Wrath Of Heaven (ďalej iba Tenchu 3) je o legendárnych záškodníkoch, špiónoch a zabijakoch, ktorí fascinovali a stále fascinujú milióny tínedžerov (a nielen ich) po celom svete. V sedemdesiatych rokoch sa o rozšírenie záujmu na masy dovtedy nevinných ľudkov postaralo predovšetkým množstvo viac i menej kvalitných akčných filmov ázijskej produkcie. Takto sa teda na vlne záujmu o východné bojové umenia zviezlo aj nindžutsu (bojové umenie nindžov). V osemdesiatych rokoch záujem o odhalenie tajomstva zahaľujúceho bojové umenie nindžov dosiahol nevídaných rozmerov. Tohto záujmového prúdu (a vidiny tučných ziskov) sa samozrejme chytili aj hollywoodski filmári, ktorí splodili zábavné, no nerealistické diela typu American Ninja. U nás sme sa mohli so svetom krajiny zapadajúceho slnka a ich mystickými bojovníkmi tieňov zoznámiť prostredníctvom pomerne kvalitného japonského seriálu Nočný sokol. A z tejto stále živej a žiadúcej legendy čerpá aj Tenchu.

Príbeh voľne nadväzuje na predchádzajúce časti série, aj keď presnejšie na prvú časť, keďže druhá bola prequelom k tretej. Opäť sa stretnete s dvojicou neohrozených nindžov z klanu Azuma v službách lorda Gohda - skoro-jednooký chladnokrvný Rikimaru s jeho ostro-brúsenou-katanou a sexi nindža-girl Ayame s párom krátkych mečov. Ako správny nindžovia majú aj naši hrdinovia možnosť vybaviť sa množstvom rôznych zbraní a všakovakých serepetičiek. Najdôležitejší z týchto predmetov je určite šplhací vystreľovací hák, pomocou ktorého zdoláte každý plot, každú stenu. Ďalej tu máme rôzne liečiace prípravky, vrhacie hviezdice, nášľapných ježkov, dymové granáty, výbušné bomby, fúkačku, rôzne jedy a paralytické prípravy. Celkovo viac než 30 predmetov dennej potreby správneho nindžu.

Na začiatku máte na výber iba postavy Rikimaru-a a Ayame. No po dohraní za obdivoch sa sprístupní tretia nie-až-tak-tajná postava, ktorou je tajomný doktor-zabijak Tesshu. Zaujímavý a originálny charakter tento doktor. Prináša do hry potrebnú dávku unikátnosti a oživenia, celkovo sa vymyká obvyklej šablóne postavy nindžu. Zaručujem vám, že keď si s ním zahráte po prvýkrát, zamilujete sa do jeho osobitej charizmy a netradičného bojového štýlu tak, že sa nebudete už chcieť vrátiť k základnej dvojke. O príbehu sa nedá povedať veľa bez toho, žeby som vyzradil jeho podstatnú časť. Zaujímavý bude predovšetkým pre hráčov, ktorí si už odkrútili niektorú z predchádzajúcich častí, objaví sa tu totiž zopár starých známych. Prakticky, každý kto hral niektorú z predchádzajúcich hier Tenchu si bude pri hraní tohto najnovšieho spracovania pripadať ako ryba vo vode. Ryba v priezračnej vode nádhernej a rýchlej grafiky PlayStation 2. Čo bolo dobré zostalo, no pribudlo aj mnoho nových prvkov a vylepšení.

Hra obsahuje dve plnohodnotné, desať misií dlhé kampane, t.j. pre každého z dvojky hlavných postáv jedna. Doktor Tesshu má tiež vlastnú kampaň, avšak trochu skrátenú na šesť misií. Na začiatku každej misie dostanete podrobné inštrukcie o cieli a počas nahrávania obdržíte zopár viac než dobrých tipov k úspešnému splneniu misie. Neskôr sa môžete už k splneným misiám vrátiť a hrať ich znovu pre lepšie skóre. Napríklad za normálne zabitie máte 5 bodov, za tiché zabitie 20 bodov a za to, že vás za celú misiu nikto nevidel získate bonus 450 bodov, atď. (Čím vyššie skóre získate, tým bude výbava pre ďalšiu misiu bohatšia.). Novinkou je možnosť zahrať si každú misiu s tromi špecifickými schémami rozostavenia stráži, ktoré vlastne reprezentujú pseudo-stupne obťažnosti. Náplňou tejto hry nie je bezduché vraždenie, takto by ste sa ďaleko nedostali. Ako správny nindža musíte byť neviditeľný a smrť z vašich rúk tichá a nekompromisná. Tiché plíženie, pozorovanie, plánovanie, skrývanie, maskovanie, prekvapenie, to sú v spolupráci s rýchlym a nehlučným zabitím vaše tromfové esá. Trpezlivým a rozvážnym šťastie praje v tejto hre.

Vašimi protivníkmi budú nielen samurajovia na stráži, zradní nindžovia a zlí mnísi, ale i démoni, zombie a mechanoidi. Proti takýmto strašným nepriateľom neobstojí len tak hocaký obyčajný človek. Čeliť im dokáže iba zdatný, neohrozený a vytrénovaný tieňový bojovník. A nindžovia sú v tejto hre skutočne zdatný, okrem bežných pohybov ako je chôdza, skok a beh zvládate aj prikrčenie, plíženie, kotúle, úhyby do strán, či rýchly premet vzad. Vhodné je tiež využívať pritisnutie k stene s následným pohľadom kamery za roh. Nindžovia v tejto hre sú skutočne smrtiaci. Ak sa priblížite k nepriateľovi tak, že vás nezbadá (či už od chrbta alebo skokom zo strechy) zabijete ho jediným smrteľným úderom. Ten je zobrazený real-time generovanou animáciou priamo v engine hry (Efektné je napríklad podrezanie krku obete s následnou spŕškou mora krvi, živjóó!). Navyše je tiché zabitie doktora Tesshu zakončené röntgenovou snímkou zranenia, ktoré spôsobil! (Niečo podobné sme mali možnosť vidieť v Romeo Must Die.). Za každé takéto dokonalé zabitie získate tzv. Kanji. Za 9 kanji dostanete jednu špeciálnu schopnosť, ktorá je špecifická pre každú úroveň. Počet kanji je zobrazený na tzv. Kuji metri (Nachádza sa v ľavom dolnom rohu obrazovky.). Po získaní špeciálnej schopnosti je stále dobré získavať kanji, pretože, čím ich máte viac, tým sú vaše údery ničivejšie.

Keďže nie ste žiadne Béčko, ale vymakaný nindža s takmer dokonalým šiestym zmyslom, ktorý funguje ako moderný radar. Je to tzv. Ki meter (nachádza sa v ľavom dolnom rohu obrazovky, pod Kuji-metrom), ktorý vám umožňuje cítiť emócie ľudí (a nielen ich) a tým aj detekovať ich blízkosť. Ukazuje nielen vzdialenosť od zistenej bytosti (Čím väčšie je číslo, tým je nepriateľ bližšie.) ale aj jej ostražitosť. Tento ukazovateľ indikuje, ako veľmi si je nepriateľ vedomý vašej prítomnosti a to v štyroch stupňoch: ? - strážca o vás nevie; ! - zbadal vás, ale myslí si, že ste mačka, či pes; !! - zbadal vás a identifikoval ako nepriateľa, takže na vás útočí; !? – začul podozrivé zvuky, či našiel po vás stopy a začína aktívne pátrať po votrelcovi (čiže po vás:-). Takže si treba dávať pozor na stopy v snehu, hlučné plávanie a behanie a zanechávanie mŕtvol na obchádzkových chodníčkoch.

A Rikimaru si povzdychol: „Dočerta, som smrtiaci nindža démonického vzhľadu, no obyčajné mačky zabiť nedokážem. Ach jaj. Musím sa ešte veľa učiť mamička.“

Ako správny nindža bojujete zákerne, útočíte zo zálohy a zabíjate čisto, rýchlo a ticho. Súbojom tvárou v tvár sa vyhýbate ako upír svätenej vode, no niekedy sa im nevyhnete, napr. po nevydarenom pokuse o útok zo zálohy, či pri konfrontácii s niektorým z bossov. Logicky, boje a zúrivé stláčanie tlačidiel nie je náplňou tejto hry, autori teda túto stránku zjednodušili na maximum. Na útok slúži iba jedno tlačidlo, ktoré pri viacnásobnom stlačení vyprodukuje efektnú spŕšku ničivých úderov. Ďalšie tlačidlo slúži na obranný kryt, ktorý je prakticky neprekonateľný, nielen u vás, ale i u protivníka. Keďže však nepriateľ strieda útok s krytom, pre zásah musíte vystihnúť časové okno v prechode z útoku do obrany. Ako celá hra, aj súboje sa nesú v taktickom duchu, preto ste nútený striedať a kombinovať útok s obranou, miasť protivníka rôznymi manévrami (napr. zmena vzdialenosti, úkrok stranou, skok vzad) a striehnuť na jeho chybu. Určite oceníte výhody uzamknutia jedného protivníka s následným krúžením okolo neho (Budete sa okolo neho krútiť ako Mesiačik okolo Zeme:-).

Grafika: 7 / 10

Aj keď nie je grafické spracovanie výnimočne detailné a bohaté, je čisté, ostré a prijateľne pozerateľné a čo je najdôležitejšie, má svoje čaro, ktoré maximálne spĺňa svoj primárny účel – vtiahnuť do prostredia hry, t.j. feudálneho Japonska v 16. storočí, do tieňového sveta nindžov. Pozitívne je, že sa autori vyhli obvyklej dúhovej palete farieb, ktorá je typická pre väčšinu japonských projektov, a použili chladné, prirodzené farby, ktoré dodávajú hre oveľa väčšiu hĺbku reality a autenticity. S vizuálnymi efektmi sa autori skutočne vyhrali, od atmosférických lístkov lotosu či čerešne, vznášajúcich sa v miernom vánku, stôp v čerstvo napadanom snehu, mrazivá para pri dýchaní, až po nádhernú spŕšku kvapiek vody. Grafický systém je napriek drobným kozmetickým chybičkám vyvážený a schopnostiam PS2 dobre prispôsobený (vidieť, že sa jedná o čisto PS2 projekt). V hre skoro vôbec nedochádza ku kolíziám textúr (Dokonca ani pri manuálnej korekcii kamery.), ba práve naopak, dosť často sa stane, že zostanete stáť len tak vo vzduchu, pol metra nad zemou. Už v prvých dvoch hrách na PSX bol kamerový systém Tenchu úplne nemožný. Nanešťastie, v tejto tradícii autori úspešne pokračujú aj na PS2. Vďaka vyslovene nevhodnému uhlu tak vidíte prinajlepšom pár metrov pred seba, v najhoršom prípade nevidíte okrem svojej postavy nič! Na pomoc však prichádza manuálna korekcia kamery cez analóg, no ani ručná korekcia nie je vyriešená tip-top. Príbeh je rozprávaný prostredníctvom pseudo-filmových CGI sekvencií. Tie sa na rozdiel od hry vyznačujú zvláštnym, komixovo-satirickým štýlom. Aj keď sa v tomto prípade nejedná o profanovanú japonskú kresbu (manga, anime), nejedná sa vôbec o odpad, CGI pôsobia veľmi príjemne a i keď ich nie je veľa, na každý ďalší filmík sa budete tešiť.

Interface: 7 / 10

Príjemnou záležitosťou je mini tutorial, čo je vlastne popis pohybov, útokov a špeciálnych schopností s krátkym inštruktážnym videom. Viac by však potešil plnohodnotný tutorial, kde by sme si mohli každý pohyb, či úder vyskúšať naživo. Ostatné systémové voľby a nastavenia nevybočujú z nutného štandardu. Jedna vec je však pre Tenchu 3 špecifická. Hra je dodávaná na DVD, no počas hrania som nadobudol pocit, že je hra v skutočnosti na CD. Ten pocit bol taký silný, že som nakoniec vytiahol disk z mechaniky a na vlastné buľvy sa presvedčil o drsnej realite - je to skutočne DVD. Neuveriteľné! Od nedávno recenzovaného titulu GunGrave som sa s takým častým a dlhým nahrávaním nestretol. Tenchu 3 však prekonáva všetko! Pre ilustráciu: nie príliš rozľahlá rezidencia v prvej misii je rozdelená na viac úsekov, takže pri dôkladnom prehľadaní všetkých miestností sa dočkáte aj dvadsaťnásobného nahrávania. A to ani nehovorím o prípade smrti, kedy musíte zakaždým absolvovať niekoľko obrazovkový (a tým aj niekoľko minútový) loading ako pri prvom štarte misie. Určitým riešením je nájdenie magického nindža drievka, ktoré vás okamžite oživí na mieste smrti. Na jednej strane si autori uľahčili prácu jednotným systémom, na strane druhej primäli hráča pristúpiť na pravidlá hry. Teda žiadna divoká akcia, ale opatrné, rozvážne plíženie a tiché zabíjanie.

Hrateľnosť: 7 / 10

Nedokonalý kamerový systém ničí túto celkom kvalitnú hru a z výslnia ju sťahuje do pekelnej temnoty. V exteriéroch sa to dá ešte prežiť bez väčších problémov, no akonáhle sa dostanete do vnútra nejakej budovy ste nahraný. Vďaka nemožnému uhlu kamery vás prekvapí každý druhý protivník. Na to, že ste „neviditeľný“ nindža, sa pohybujete ako slepý slon v porceláne. Určitú pomoc predstavuje zvláštny KI indikátor, čo je vlastne niečo ako mystický nindža radar, svojimi funkciami podobný takémuto zariadeniu z MGS2. Našťastie sa pre rýchlu orientáciu dá použiť rozhliadanie, takže pri opatrnom plížení vás prakticky neprekvapí nič. Pravdou však je, že Tenchu 3 zachraňuje iba štýl hry, pretože ak by sa jednalo o čisto akčnú hru, prepadla by vďaka mizernej kamere na celej čiare. Pri opatrnom a pomalom plížení je použitý systém uhlov pohľadov dokonca výhodnejší a osobne som mal z hrania lepší pocit než pri MGS2. Vytkol by som ešte nedomyslenú mapu, ktorá je inak prehľadná a nápomocná, no nie veľmi praktická, keďže pri jej zobrazení sa prekryje väčšina herného okna, ale hra sa nepreruší! Škoda, že autori neurobili mapu transparentnú, nie je to však žiadna tragédia hrateľnosti. Je to ďalšia maličkosť, ktorá pridáva hre body na stupnici nindža simulátora, no na stupnici zábavy vôbec neuberá. Vidieť, že autori sa viac zamerali na hardcore hráčov, než na zhýčkaných víkendových „hráčov“. Trochu nedomyslená sa mi zdá ponuka špeciálnych predmetov, ktorá je akoby náhodná a v podstate ste nútený sa vybaviť tým, čo je dostupné, nie tým, čo by ste radi v danej misii použili a tým pádom prichádzate aj o množstvo taktických postupov, ktoré sú založené na použití špecifických predmetov.

Multiplayer: 7 / 10

Tento titul podporuje hru dvoch hráčov. A to ako aj vo versus, tak i v kooperatívnom režime. Smola, že ten kooperatívny mód nie je súčasťou príbehovej línie, ale je to iba obyčajný add-on. V ňom prechádzate niekoľkými (6) špeciálnymi misiami, kde s jednou postavou plníte zadanie (špecifické pre každú misiu), zatiaľ čo vám kolega kryje chrbát. Ak jeden z vás zomrie, hra končí. Pozitívom je, že špeciálne schopnosti získane v singleplayeri môžete presunúť aj do multiplayeru. Versus mód je klasický deathmatch, kde za zmienku stojí dostupnosť viac než tucta hrateľných postáv. Pre kooperatívny aj versus mód je dostupných 5 herných prostredí. Aj keď možnosťami chudobnejší, multiplayer v Tenchu 3 sa mi zdal zábavnejší než v nedávnej Star Wars: The Clone Wars. Po technickej stránke je režim pre dvoch hráčov spracovaný naozaj kvalitne, framerate je stabilný, grafika ľúbivá, čo viac si priať. Menšie výhrady mám iba k rozdeleniu obrazovky, ktoré je vertikálne, čo znamená dosť podstatný pokles prehľadnosti.

Zvukové efekty: 7 / 10

Zvuk je skutočne kvalitný, nie je tu nič, čo by sa mu dalo vytknúť. Ale zase žiadnym spôsobom ani nevybočuje z bežného nadštandardu. Dabing je vkusný, jazyk zrozumiteľný. Hlas rozprávača je skutočne excelentný. Hlavné postavy sú nahovorené nadpriemerne kvalitne, ostatné viac menej štandardne. Všetky dialógy sú aj tak sprevádzané titulkami. Zaujímavá je možnosť zapnúť si originálny japonský dabing s anglickými titulkami. Konečne maximálne autentická atmosféra! Vďaka Activision.

Hudba: 8 / 10

Poviem vám to jednoducho priamo – vaše uši sa v tejto hre oprostia od zemskej gravitácie a vzlietnu k nebeským výšinám. Originálny hudobný podmaz, ktorému sa len tak hocičo nevyrovná. Čo sa týka herných soundtrackov sú v súčasnosti Japonci neprekonateľní. Po takých bombách ako ChronoCross, XenoGears & XenoSaga, Final Fantasy Serie, ICO, Metal Gear Solid 2 (japonská verzia), či Silent Hill 2 sa každý fanúšik kvalitnej soundtrackovej hudby trasie orgazmickým vzrušením. Svoju genialitu dokazuje aj Noriyuki „alpha“ Asakura. Jeho kombinácia akustických a elektrických gitár so sláčikovým orchestrom je do posledného tónu úchvatná. Hneď od počiatočnej úvodnej skladby ste vrhnutý do víru emócií tak silnou melódiu, že sa málokto ubráni slzám. Už len kvôli hudbe stojí za tie prachy si tento titul zadovážiť!

Inteligencia & obťažnosť: 6 / 10

Aj keď je dizajn a náplň misií vcelku zaujímavá, fakt, že sa misie so všetkými tromi postavami odohrávajú v rovnakých priestoroch (iba s drobnými, čisto kozmetickými úpravami, napr. iné poradie lokácií) určite nebude veľmi motivovať k viacnásobnému dohraniu. Každú misiu môžete ešte za každú postavu prejsť tromi rozličnými spôsobmi, ktoré sa však od seba líšia iba rozostavením stráží. Autori sa snažili predĺžiť dobu hrania všetkými možnými spôsobmi, no bol to iba výstrel do tmy. Umelá inteligencia protivníkov na prvý pohľad nijako neoslní. Žiaľ, neoslní ani na druhý, tretí, či pätnásty pohľad. Ba práve naopak. Po niekoľkých zážitkoch s nepriateľskými samurajmi si budete priať, aby ste radšej skončili ako známe opičie trio – slepý, hluchý a nemý. Keďže som Tenchu 3 hral, ja som tak aj skončil. A keďže som nemý, nemôžem vám povedať o tom, že U.I. nepriateľov je na „výši“ dobre vycvičenej opice. Opice, ktorá je však občas slepá, občas hluchá a občas nemá, no stále rovnako sprostá. Opice mi istotne prepáčia.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Herný systém Tenchu 3 nie je prepracovaný až do maniakálnych detailov ako MGS2, no zato je hrateľnejší a zábavnejší, pretože v tomto prípade sa jedná primárne o hru, nie o film. Aj napriek jasným a výrazným nedostatkom som sa pri hraní Tenchu: Wrath Of The Heaven skvele bavil. Je pravda, že na trhu sú v súčasnosti omnoho kvalitnejšie bojové (The Mark Of Kri), rovnako ako aj špionážne hry (Splinter Cell). No, žiadna z nich nedokáže to čo Tenchu 3 – dokonale vás vtiahnuť do intrigánskej atmosféry stredovekého Nipponu, do odvekého krvavého boja proti temným stránkam ľudskej duše. A predovšetkým vás postaví do role neohrozeného mystického bojovníka – nindžu. Solídny titul, ktorý má čo ponúknuť nielen milovníkom Tenchu série, a skúseným hardcore hráčom, no prakticky každému, kto oplýva štipkou božskej trpezlivosti. A nezľakne sa „trocha“ krvi:-).

Hru na recenziu zapožičala a v SR distribuuje Cenega Slovakia.