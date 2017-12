Rýchly reštart Windows 2000

V operačnom systéme Windows 98 možno reštartovať systém bez procesov shutdown a reboot (ak zvolíte Reštartovať a podržíte klávesu Shift).

26. júl 2001 o 0:00

Systém Windows 2000 má túto vlastnosť tiež, ale prístup k nej je iný. Stlačte súčasne klávesy Ctrl+Alt+Del a zobrazí sa dialógové okno Windows Security. Podržte klávesu Ctrl a kliknite na tlačidlo Shutdown. Objaví sa správa „If you continue, your machine will reboot and any unsaved data will be lost. Use this only as a last resort“. Ak túto správu potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK, systém Windows 2000 sa reštartuje bez procesov shutdown a reboot. Nezabudnite, že systém Windows bude ukončený a aplikácie nebudú korektne ukončené, preto je nutné ich ukončiť ešte pred reštartom ručne.