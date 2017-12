The Watchmaker - klasická adventúra s nádychom mystična

Adventúrka The Watchmaker vyšla pred vyše polrokom, ale až teraz sa objavila na pultoch predajní plne lokalizovná, počeštená verzia. Ak neovládate anglický jazyk, môžete si zahrať kompletnú českú verziu adventúry s miernym nádychom mystična.

3. apr 2003 o 17:24 Ján Kordoš

To, že sa po dlhšom čase začínajú objavovať adventúry ako huby po daždi, ešte nemusí znamenať, že nám dokvitne zrelé a hlavne chutné ovocie. Minulý rok udávala trend Syberia – treba priznať, že zaslúžene. Ja na tento rok už svojho tajného favorita mám (konkrétne ide o Posla Smrti), ale tešil som sa aj na Watchmakera, ktorý vyšiel asi pred polrokom, ale v týchto dňoch dorazila na pulty predajní počeštená verzia. Ak neovládate anglický jazyk, tak si môžete zahrať kompletne českú verziu adventúry s miernym nádychom mystična.

Raz za čas si treba zložiť z očí ružové okuliare a pozrieť sa realite tvrdo do očí. Všetko pekné vám potom stmavne a vy vidíte, že nie všetko, čo sa vám zdalo v pohode, tak vyzerá aj na pohľad číslo dva. Keď vás ráno okaká holub, vy zmoknete, dáte si na raňajky pokazený jogurt, zbabrete písomku, ktorá bola triviálna a minú sa vám cigarety... tak to je jednoducho zlé. A vtedy pomôže odreagovanie, ktoré by dotyčný človek mohol hľadať v tejto hre. A to by bola fatálna chyba. Ak sa pozriete na Watchmakera cez ružové okuliare, tak mu dokážete odpustiť viaceré nedostatky. No potom príde triezvy pohľad a už to začne škrípať. Celý Watchmaker mi pripomína, mnou dokola omieľaného, Gabriela Knighta 3D. Jednoducho to bola pecka hra a ešte stále aj je. Nevadí mi, ak tvorcovia navzájom kopírujú svoje nápady, tu sa tiež stretávame s dvojicou: drsnejší týpek a inteligentnejšia baba.

Intro nám odhaľuje príbeh hry. Hlavnými postavami sú Darrel a Victoria, ktorí sú prebudení v skorú hodinu nočnú a tajomný hlas v telefóne na nich nalieha, nech sa urýchlene oblečú a nastúpia do auta, ktoré ich už čaká pred domom. Obaja sa dostavia do kancelárie, kde im tajomný muž vysvetlí, že Zem je v ohrození, lebo nejaký šialenec sa rozhodol použiť „sväté prúdy“ na zničenie našej malej planétky. Už má nahrabaný dostatok tej tajomnej energie, ktorá „vyviera“ zo Zeme na rôznych mystických miestach a na záchranu zostáva slabých 24 hodín. Informácie napovedajú, že v tom má prsty niekto z firmy na výrobu liekov, ktorá je monopolom vo svete medikamentov. Tak vám neostáva nič iné, ako sa vybrať vo dvojke na tajomný zámok v Rakúsku, kde sa dozviete viac. Príbeh nič moc, ale určite lepšie ako kopanec medzi nohy. Story bude postupne gradovať, ale len tak zľahka, aby sa nepovedalo, že sa nudíme. Pomaly sa blížim k záveru hry, tak ako to skončí vám ešte nemôžem prezradiť, ale aspoň neviete, ako to všetko skončí...

The Watchmaker patrí do skupiny 3D point-and-click adventure, ktoré sa začínajú objavovať stále častejšie. Ako som už vyššie spomínal, ovládate dve postavičky, ale rozdiel oproti iným hrám je v manuálnom prepínaní postáv. Napríklad v Gabrielovi sa vám postavy prepínali automaticky podľa chute tvorcov hry, ale tu je to úplne opačne. Môžete sa kedykoľvek prepnúť do druhej postavy a pokračovať s ňou v príbehu.

Každý, kto pozná adventúry už vie, o čo v tejto hre ide a my sa môžeme veselo pozrieť na chybičky krásy, ktoré výrazne znižujú hodnotenie hry.

Grafika: 7 / 10

Grafika nie je všetko. Je síce dobré, ak je hra na prvý pohľad príjemná, ale grafika nerobí hru hrou. Ako som už vyššie prezradil, celá hra je v troch rozmeroch. 3D engine hry je dosť prepracovaný a patrí medzi tie lepšie, ktoré boli použité v adventúrach. Simon the Sorcerer 3D dopadol s grafickým enginom pekne na hubu, no Watchmaker vsadil na detailnejšie prostredie, ktoré pôsobí reálne a zlepšuje tak celkové dojmy z hrania. Občas sa síce stane, že narazíte na prostredie, ktoré je na detaily chudobnejšie, ale to vám vynahradí architektúra zámku alebo katedrály. Ak klepnete do medzerníku, prepne sa postava do pohľadu z vlastných očí a všetka detailnosť sa zrazu vytratí. Textúry začnú pôsobiť chatrne a trpko zistíte, že z diaľky to vyzeralo oveľa lepšie.

Animácie sa odohrávajú v engine hry, čo treba brať ako jednodznačný plus, lebo si neviem ani len predstaviť, že by hra obsahovala filmové sekvencie. Takto to celé do seba zapadá a máte pocit, že ste in. Jednotlivé pohyby postáv pôsobia trošku toporne, ale nemôžeme zase od každého titulu chcieť, aby obsahoval motion-capturing. Ak by taliansky tým Trecision venoval viac času dôkladnejšiemu animovaniu postáv, mohlo to dopadnúť ešte lepšie.

Grafické rozlíšenie si môžete vybrať od 800 x 600 v 16 bitoch až po 1024 x 768 v 32 bitíkoch. Na plné detaily však hra sekala aj na P750, čo mi pripadalo zvláštne, lebo grafika nie je až tak náročná a hlavne pekná ako v iných tituloch, kde to comp v pohode stíhal. Hru rozbehnete aj na starších strojoch, dolná hranica sa začína okolo P166 s Voodoo kartou druhej generácie. Po vypnutí detailnejších tvári hlavných hrdinov a ostatných postáv síce face postavy vyzerá ako žalúdok po preflámovanej noci, ale to je daň za rýchlosť hry na pomalejších strojoch. Ďalšie nastavenia sa týkajú detailnosti prostredia a môžete si nastaviť parametre tak, aby vám hra šľapala podľa vašeho gusta.

Interface: 6 / 10

Hru ovládate klávesnicou v kombinácií s myškou. Postavu môžete ovládať klávesnicou (Kombináciou so shiftom bežíte.) alebo klikaním myšítka. Do krvi sa vám to vleje skôr ako srandovný pocit po troch pivkách na slniečku, ale celkový dojem kazí kamera, ktorá je statická a po prekročení istej hranice sa prepne do druhého pohľadu. Niekedy je záber kamery značne neprehľadný, čo zažijete hlavne v úzkych miestnostiach, kde budete musieť využívať pohľad z vlastných očí. Tento zakomponovaný pohľad do hry sa vám bude hodiť, lebo po prepnutí do tohto pohľadu uvidíte skôr niektoré predmety ako z dementnej kamery. Lenže hru vidíte primárne z pohľadu tretej osoby a ak sa pozeráte z vaších očí, tak sa nemôžete pohybovať, ale len obzerať okolo seba. Jedným slovom frustrujúce fiasko... okej, boli to slová dve, ale nebudeme predsa detailisti. Nedá mi však nespomenúť zákysy vďaka tomuto pohľadu. Niektoré predmety sa totiž dajú vziať len z vašeho pohľadu. A TOTO sa mi už skutočne nepáči.

Myškou ovládate aj všetku činnosť, ktorú môžete vykonať. Ľavým myšítkom si prezeráte predmety a pravým vykonávate činnosti, aké sú s predmetom práve k dispozícií. Väčšinou to je zobratie predmetu alebo jeho použitie, či začiatok rozhovoru s inými postavami. Nepáčilo sa mi, ak som zadal postave vykonanie niečoho a ona sa z behu prepla do pomalej chôdze a mohol som sa len pozerať, kým sa dotrepe k predmetu či osobe a vykoná zvolenú akciu. Je to síce len menšia chybička, ale aj tá zaváži v hrateľnosti.

Na záver interfejsu som si nechal prácu s inventárom. Jednotlivé presuny v ňom vykonávate v pohodičke a nenájdete v tom žiadnu chybičku. Stačí kliknúť a je to. Na škodu je, že predmety máte len slovné vypísané a detailný pohľad na ne, si môžete zvoliť až potom. Lepšie riešenie by bola kombinácia slovného popisu a patričného obrázku. Lenže sranda nastáva, ak zistíte, že ovládate dve postavičky a teda máte k dispozícií dva inventáre, ktoré sú na sebe nezávislé. Preto, čo zoberie jedna postavička, nemá pri sebe tá druhá. Dá sa to však vyriešiť vyselektovaním predmetu a jeho presunom na ikonku druhej postavičky. Nemusíte teda vždy chodiť s oboma hrdinami stále spolu, ale môžete hľadať stopy na dvoch odlišných miestach. Osobne vám to však neodporúčam, lebo...

Hrateľnosť: 6 / 10

...lebo Darren a Victoria sú dve rozdielne postavy a skôr dostanete niečo z niektorých postáv inteligentnejšou formou vďaka ženskej hlavnej postave. Preto sa oplatí spýtať sa s každým hrdinom na tie isté otázky, lebo dosť často dostanete odpovede, ktoré váš obzor v riešení rozširujú a získavate tým viac informácií o príbehu.

Občasnej nude sa tvorcovia nevyhli ani tu a je škoda, že príbeh občas poľaví a vypustí vás zo svojej ulity. Hrateľnosť výrazne ovplyvňuje aj chytľavosť hry, grafické spracovanie spoločne so zvukovým, ovládanie hry, či obtiažnosť a preto je výsledné hodnotenie priemerné. Do dokonalosti to má ďaleko, ale občas sa vyskytne svetlý moment, ktorý vás u hry ešte udrží – teda ak neodídete. Treba ešte vyzdvihnúť aj českú „lokalizáciu“, ktorá pomôže viacerým hráčom do hry.

Multiplayer

Hra neobsahuje hru po sieti.

Zvukové efekty: 5 / 10

Dokážem byť ozvučením hry unesený a musím sa priznať, že som aj teraz. Lenže teraz to je v zápornom zmysle slova. Kvalita sa ešte dá zniesť, veď k adventúrke nepotrebujete priestorový zvuk, ale všetky zvuky sú dokonale priemerné. Je rozdiel, ak budete behať po tráve alebo po dlaždiciach, ale aj tak to pôsobí neuveriteľne nevýrazne a ani nepostrehnete, že v hre aj niečo zvučí.

Hodnotenie zvukov znižuje český dabing. Zisťoval som si, aké ozvučenie mala pôvodná anglická verzia a dozvedel som sa, že to bola bieda. Nepochopím, prečo práve toto museli českí prekladatelia prebrať ;). Dabingoví herci svojimi výkonmi spadli ešte pod úroveň nahovorenia telenoviel, ktorými nás zásobujú všetky komerčné televízie. Monotónne hlasy, ktoré sa k postavám vôbec nehodia, mi doslova vyrazili dych. Začínam si dokonca myslieť, že českí distribútori si zabehli na pivo a všetko prechlastali, potom zistili, že to musí ešte niekto nahovoriť, tak poprosili ľudí z ulice, nech im prečítajú zopár viet a bolo to. Aj keď mi možno neveríte, skutočne to znie, ako keby niekto monotónne čítal text z papieru.

Hudba: 3 / 10

Ak som nevypol repráky po úbohých zvukoch, tak hudba ma presvedčila o tom, aby som si našiel poriadne veľké kladivo a roztrieskal ich. Zvládam ešte každé dve hodiny pesničku „Koža na kožu“ od jednej netalantovanej speváčky na nemenovanom rádiu (Nemôžeme robiť reklamu, okey?), ale toto bolo moc aj na mňa. Kvalitou sa to podobalo na midi a hudba bola asi tak rozmanitá, ako môže byť pohľad stroskotanca na šírom mori. Štýl hudby neviem ani nikam zaradiť a ani si na to nepamätám. Keď som hru prvýkrát spustil, bola pri mne aj moja priateľka, ktorá si zo mňa robila ešte dva-tri dni prdel a to všetko kvôli hudbe. Ďakujem, neprosím.

Inteligencia & obťažnosť: 7 / 10

Obťažnosť hry je dostatočne vyvážená, ale na zákys určite narazíte. Ten sa však nebude tak často týkať nelogických kombinácií predmetov alebo zložitých hádaniek, ale skôr dementného systému ovládania. Zo začiatku budete blúdiť po celom zámku a nebudete vedieť, čo spraviť, lebo veľa lokácií spraví svoje. Predmetov nevezmete moc veľa, ale cítite, že treba niečo spraviť, len neviete čo. Chybičkou krásy by som nazval linearitu hry, ktorá je až moc výrazná. Niekedy sa stane, že vojdete do jednej lokácie skôr, ako to predpokladali tvorcovia hry a už sa objavujú nelogické otázky. Ale celkovo je hra rozumne obťažná, občas si poblúdite a ponadávete, ale to je častý jav v tomto žánri.

Záverečný verdikt: 6 / 10

Je to priemerná hra. Ja za priemer považujem 2 a pol hviezdičky, teda 50%, ale dávam jej o 10 percent viac, lebo z hry je cítiť veľký potenciál. Keď si predstavím, že by si túto hru niekto kúpil, tak to vidím len na jednoznačného adventúristu, ktorý si to vie rozdať aj s občasnými zákysmi. Všetko je mierne nadpriemerné až na neuveriteľne otrasné ozvučenie a preto budem radšej hodnotiť prísnejšie, ako som plánoval.