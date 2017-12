Jedi Knight III – taste svoje svetelné meče

Hry Jedi Knight patria medzi najúspešnejšie so Star Wars tématikou. Jedi Outcast: Jedi Knight 2 ktorý vyšiel pred vyše rokom patril medzi skutočné herné perly. Prekvapivé odhalenie tretieho dielu zaslúžene vyvolalo veľkú pozornosť. Prinášame vám pr

3. apr 2003 o 17:52 Ján Kordoš

Teraz určite zbystrili pozornosť všetci fanúšikovia ságy Star Wars, ktorá je dosť početná na to, aby si kúpila každú hru s tématikou Hviezdnych vojen a tak zaručila prosperitu LucasArtsu. Priznám sa, že väčšinu hier z tohto prostredia považujem za priemernú, ba niekedy až podpriemernú. Jedi bol však iný. Jedi bol hrateľný a zábavný.

Ak sa začne pracovať na tvorbe už tretieho dielu FPS, tak to už niečo znamená. Na tomto dielku pracuje Raven Software a treba uznať, že sa im darilo dosť dlho tutlať info o tejto hre. Tá dorazí do predajní ešte na záver tohto roku, čo sa podľa mňa určite nepodarí, no budiž. Príbeh Jedi Knight III (pracovný názov) pokračuje tam, kde skončil druhý diel, už však nebudete ovládať postavu Kyla Katarna, ale vytvoríte si postavičku vlastnú. Ak si predstavíte tvorbu postavy v RPGčku alebo v Simsoch, tak už viete o čo ide. Na začiatku si zvolíte rasu, pohlavie, ksicht a handry, ktoré na seba hodíme. Nesmie chýbať ani voľba zbrane, ktorá bude zameraná aj na jej dizajn, čo môžeme považovať skoro za módny doplnok. V priebehu hry nájdete aj iné meče, zbrane a uvažuje sa o použití “multitaskingu” – čiže budete používať dve zbrane nezávisle na sebe.

Som rád, že do hry bude zakonponavaná možnosť voľby Sily, ktorú použijete. Môžete sa vrhnúť do náručia Svetlej strany či Temnej. To záleží len na vás, ale do úvahy musíte vziať, že každá strana vám dá odlišné magické schopnosti. Nič vám nebráni v tom, aby ste neskôr rozohrali opäť za druhú stranu.

Hra bude bežať na vylepšenom engine Quake III: Team Arena a bude využívať množstvo funkcií, ktoré sa uplatnili v predchádzajcej hre od Raven – Soldier of Fortune 2 a konkrétne o systém Ghoul 2 (zásahové zóny a animácie postavičky). Určite sa pred príchodom plnej verzie objaví aj hrateľné demo alebo interaktívna ukážka z hry, ktorá nám napovie viac.