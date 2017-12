Objavili cestu vírusov Ebola a Marburg do tela

Kalifornskí bádatelia podľa všetkého odhalili konkrétnu cestu, ktorou smrteľne nebezpečné vírusy afrického pôvodu Ebola a Marburg prenikajú do buniek ľudského organizmu, čo otvára možnú cestu k protiopatreniam.

Vírus Ebola cez elektrónový mikroskop. Ohniská nákazy vírusmi Ebola a Marburg.

Nákaza vírusmi Ebola a Marburg (patria k takzvaným filovírusom) sa prejavuje krvácavou horúčkou. Ochorenia prepukajú náhle, v geograficky i časovo obmedzených epidémiách.

Až vyše 90 percent pacientov rýchlo zomiera, zväčša v krutých bolestiach, ešte kým sa náležite zmobilizuje ich imunitný systém. Vyplýva z toho, že akékoľvek protiopatrenia, najmä vakcinácia, musia byť zamerané už na prvú fázu životného cyklu vírusov – prenikanie do buniek hostiteľa. Medicínski vedci zo súkromne financovaného Gladstone Institute of Virology and Immunology pri štátnej University of California v San Franciscu pod vedením Marka Goldsmitha (prvým autorom štúdie je Stephen Chan) pracovali so špeciálnymi pseudotypmi Eboly a Marburgu – takými, ktoré dokážu infikovať bunky, ale už sa v nich nemôžu ďalej replikovať. Bolo to bezpečnostné opatrenie, lebo s „ostrými verziami“ Eboly a Marburgu môže manipulovať iba niekoľko veľmi nákladne zabezpečných laboratórií na svete.

Zistili, že obidva vírusy si pri prenikaní do buniek takpovediac stopnú folátový receptor, bielkovinu vyjadrovanú na povrchu mnohých ľudských buniek (dopravuje do nich kyselinu listovú, vitamín B, podieľajúci sa na mnohých telesných funkciách a vývoji buniek), viažu sa k nemu a spolu s ním sa dostanú do vnútra. Použili bunky so známou prirodzenou odolnosťou proti infekcii. Náhodne do nich zaviedli gény z buniek, ktoré sú naopak citlivé na infekciu. Keď ich potom vystavili pôsobeniu vírusov Ebola alebo Marburg, infikované boli iba tie s génom, ktorý kóduje folátový receptor. Vedcom sa podarilo potlačiť infekciu týmito vírusmi tak, že bunky vystavili jednak vysokej dávke kyseliny listovej, jednak protilátke špecificky určenej na viazanie sa na folátový receptor a jednak klamnej, „lákacej“ forme folátového receptora. Môže to viesť k vývoju špecializovanej molekuly, ktorá vírusom zabráni viazať sa na folátový receptor.

Výsledky Chana a kol. potvrdili vojenskí výskumníci z laboratórií US Army pracujúci s „ostrými verziami“ Eboly a Marburgu. (5D)