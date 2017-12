Juhoafrický kaktus obsahuje látky, ktoré potláčajú hlad

Londýn 3. apríla (TASR) - Túžite po zaručenej tabletke na chudnutie bez vedľajších účinkov? Potom práve pre vás majú britskí vedci dobré správy.

3. apr 2003 o 15:34 © TASR 2003

Obyvatelia juhoafrického bušu už po stáročia používajú kaktus z rodu Hoodia na potlačenie hladu, keď sú na dlhej poľovačke. Tento kaktus, nazývaný ľudovo aj "krovácky ghaap" rastie voľne v oblasti Kalaharskej púšte a dorastá až do výšky človeka.

Krováci si ošúpu mäsité listy a tie pomaly žujú. Potom vraj vydržia pochodovať aj niekoľko dní bez vody a potravy a pritom nestrácajú energiu. Povráva sa, že dokážu uštvať antilopu, až kým vyčerpaná nepadne, pričom na nich vôbec nebadať známky únavy.

V odborných kruhoch sa prvý raz objavili informácie o zázračných vlastnostiach tejto rastliny už pred viac ako storočím. Koncom minulého storočia si dala Juhoafrická rada pre vedecký a priemyselný výskum patentovať aktívnu zložku kaktusu pod názvom P 57 a neskôr predala práva na britskej biotechnologickej firme Phytopharm a farmaceutickému gigantu Pfitzer, ktorý zarobil milióny dolárov na Viagre.

Tieto spoločnosti dúfali, že sa im podarí vyvinúť super pilulku proti obezite bez nežiaducich vedľajších účinkov, s ktorými sú spájané iné tabletky na chudnutie Vývoj tohto prípravku však spomalili následné právne spory s kmeňmi, ktoré sú potomkami objaviteľov zázračných vlastností kaktusu Hoodia. Podľa ich právnikov išlo o priam učebnicový prípad biopirátstva, keď sa západné spoločnosti snažia vytĺcť kapitál z rastliny a vedomostí, ktoré patria pôvodným obyvateľom.

Nakoniec však došlo k dohode medzi oboma stranami a africké kmene by mali z vývoja látky P 57 takisto profitovať. Budú dostávať príspevky, kým sa liek bude vyvíjať a keď sa dostane do lekární - podľa výskumníkov by to nemalo trvať dlhšie ako päť rokov - budú dostávať pravidelné dividendy z predaja. Aktivisti za práva domorodcov túto dohodu vyzdvihujú ako pozitívny príklad oceňovania tradičných vedomostí.