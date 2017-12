Cicavce na Madagaskare majú spoločných predkov

Podľa vedcov všetky cicavce na Madagaskare pochádzajú zo štyroch pôvodných druhov, ktoré museli na ostrov priplávať na pltiach z rastlinného materiálu.

2. apr 2003 o 22:30

Madagaskar sa od Afriky oddelil pred 165 miliónmi rokov a od súše je oddelený hlbokou vodou najmenej 88 miliónov rokov.

Vedci dlho uvažovali o pôvode vyše 100 jedinečných druhov suchozemských cicavcov, ktoré sa tam vyskytujú. Všetky druhy patria do štyroch hlavných skupín - mäsožravce, lemury, hlodavce a hmyzožravce podobné ježom, latinsky nazývané tenrec. Ako informovali časopisy Nature a New Scientist, nový výskum naznačuje, že všetky druhy sa vyvinuli zo štyroch základných predkov, ktorí prežili 400-kilometrovú plavbu z pevninskej Afriky. Tím vedený Johnom Flynnom z prírodovedeckého múzea v Chicagu porovnal genetické variácie siedmich žijúcich mäsožravých druhov cicavcov na Madagaskare s mäsožravcami vyskytujúcimi sa inde. Zistil, že madagaskarské druhy majú jediného spoločného predka. Staršia genetická štúdia Anne Yoderovej z univerzity Yale v New Havene, Connecticut, dokázala, že lemury tiež majú spoločného predka.

Spojením oboch štúdií sa zistilo, že pôvodný mäsožravec prišiel v období pred 18 až 24 miliónmi rokov, kým prvé lemury už pred 62 až 66 miliónmi rokov. Výskumy musia zistiť ešte čas príchodu hlodavcov a hmyzožravcov.

„Náš výskum dokazuje, že všetky druhy madagaskarských mäsožravcov predstavujú jedinečnú evolučnú vetvu podmienenú významnou udalosťou,“ povedal Flynn. „Existenciu všetkých známych suchozemských cicavcov na Madagaskare možno teraz vysvetliť štyrmi vlnami kolonizácie,“ dodal.

(tasr)