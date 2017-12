UPC oznámila ceny internetu

V utorok spustila káblová televízia UPC pod značkou chello testovaciu prevádzku internetu cez kábel. Zatiaľ sa do nej môžu zapojiť len obyvatelia bratislavského Starého Mesta, do konca roka by mali túto možnosť dostať aj Petržalčania a obyvatelia sídlisk

2. apr 2003 o 22:30

Mesačný poplatok za pripojenie rýchlosťou 392/128 kb/s bude 1699 korún vrátane DPH. Podľa generálneho riaditeľa UPC tento poplatok zodpovedá cene, ktorú dnes zaplatia ľudia pripojení cez telefónnu linku, ktorí internet používajú 90 minút denne. Za rovnakú cenu chello ponúkne časovo neobmedzené pripojenie oveľa vyššou rýchlosťou. Za zavedenie služby zákazníci zaplatia ešte jednorazový poplatok 1999 korún a za prenájom modemu zálohu 2499 korún, ktorú im však UPC po ukončení predplatného služby vráti. Každý zákazník získa aj 10 MB priestoru na webovej stránke a e-mailovú schránku s rovnakou veľkosťou. S rozšírením internetu cez káblovú televíziu do celej Bratislavy sa počíta v roku 2004 a do ďalších slovenských miest najskôr v roku 2005. (tb)