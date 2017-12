Čítanie e-mailov doma aj v práci?

Ak mi nejaký dobrodinec pošle e-mailom napríklad 10-megabajtový program a ja si ho nechcem sťahovať (mám 56 kb/s), môžem ho nejako vymazať priamo zo serveru bez sťahovania? Pri takomto pripojení by sa mi totiž sťahoval takú hodinku, čo nie je veľká zábava

2. apr 2003 o 22:30 TOMÁŠ BELLAMATÚŠ SERDULA

. Filip (***@centrum.sk)

Máte dve základné možnosti, ako problém vyriešiť.

1. Väčšina internetových providerov aj mnoho mailových systémov súkromných firiem (a tiež bezplatné e-mailové servery) ponúkajú okrem sťahovania pošty cez protokol POP3 (ten zrejme používate vy, keď si sťahujete maily cez dialup) aj možnosť čítať poštou priamo vo webovom prehliadači. Ak je to aj prípad systému, ktorý používate, stačí sa prihlásiť svojím menom a heslom do schránky cez web, veľkú správu vymazať a ostatné si stiahnuť bežným spôsobom do počítača.

2. Ak takúto možnosť nemáte, najlepšie bude využiť niektorý z programov, ktorý umožňuje prezrieť si zoznam správ čakajúcich na e-mailovom serveri. Tieto programy totiž stiahnu do vášho počítača len hlavičky správ a podľa nich vám umožnia zvoliť, ktoré správy chcete celé stiahnuť a ktoré vymazať. Túto funkciu má napríklad poštový program The Bat!, ktorý však môžete bezplatne používať len obmedzený čas. Vybrať si však môžete aj z množstva iných programov, väčšinu z nich nájdete na adrese http://download.cnet.com v sekcii Internet - Email. Odporúčame napríklad MailWasher alebo ePrompter.

Doma mám zriadený e-mail cez Outlook Express - môžem si maily prezerať aj niekde inde, napríklad v práci?

Ak máte doma v Outlook Express nastavené svoje e-mailové konto, môžete si ho, samozrejme, úplne rovnako nastaviť aj v práci. V menu Tools (Nástroje) kliknite na Accounts (Účty) a Add (Pridať) - Mail. Sprievodca vás prevedie všetkými nastaveniami - musíte poznať svoje užívateľské meno a heslo a názvy POP3 servera a SMTP servera (tie ste dostali od svojho internetového providera alebo spoločnosti, ktorá vám poskytla e-mailovú schránku). Ak chcete mať poriadok v správach a mať ich k dispozícii doma aj v práci, môžete v kancelárii Outlooku prikázať, aby správy do počítača len stiahol, ale nevymazal ich zo servera. Budete si ich tak môcť neskôr stiahnuť aj z domu. Túto možnosť nájdete úplne dolu na záložke Podrobnosti (Advanced) pri každom poštovom účte.

Samozrejme, možný je aj opačný postup - e-maily vo firemnej schránke môžete čítať aj doma, ak si v domácom Outlooku nastavíte identické údaje. Niektoré firmy to však z obavy o bezpečnosť znemožňujú - ak vám rovnaké nastavenie ako v práci doma nebude fungovať, informujte sa u správcu vášho firemného systému.

Potrebujete Prvú pomoc?

Ak potrebujete radu pri práci s počítačom, skúste ju najskôr pohľadať v starších dieloch tejto rubriky na www.sme.sk/pocitace. Vašu otázku môžete zadať aj do špeciálneho diskusného fóra na forum.post.sk/prvapomoc, kde vám na ňu odpovedia skúsenejší používatelia, alebo nám ju zaslať na adresu prvapomoc@sme.sk.