Predaj počítačov prekonal očakávania

Na Slovensku sa minulý rok predalo 248-tisíc počítačov, čo mierne prekonalo pôvodné očakávania, uvádza sa v správe z prieskumu, ktorý robila redakcia časopisu PC Revue.

2. apr 2003 o 22:30

Graf - SME, zdroj: PC Revue

Rok predtým si Slováci kúpili necelých 200-tisíc počítačových zostáv a v roku 2000 okolo 150-tisíc.

Podľa autorov prispelo k minuloročnému nárastu viacero faktorov, najmä však rýchly nástup predaja počítačov v hypermarketoch, posilnenie kurzu slovenskej koruny a celkové znižovanie cien nových zostáv. Bežné „skladané“ kancelárske PC bez monitora tak bolo možné koncom roku kúpiť u distribútorov už za 10-tisíc korún bez DPH.

Podľa PC Revue bol dôležitým trendom minulého roka aj nárast záujmu o osobné počítače u ľudí, ktorí s nimi dovtedy nepracovali, spôsobený najmä konkrétnym záujmom o spracovanie digitálnych fotografií a videa, prezeranie filmov, pripojenie na internet či počítačové hry.

Aj vlani pokračoval trend zvyšovania záujmu o značkové počítače na úkor lacnejších „skladačiek“ montovaných priamo predajcami zo súčiastok rôznych výrobcov. Skladačky však stále prevažujú - podľa odhadu autorov štúdie sa ich za rok predalo 140-tisíc, kým predaj značkových počítačov sa vyšplhal na 108-tisíc.

Približne 58 percent zo značkových prístrojov tvorili desktopy (stolové počítače), ktoré zaznamenali aj najvyšší rast predaja, až o 60 percent. Notebooky tvorili len desatinu z celkového počtu nových počítačov, podiel serverov a vreckových počítačov (handeldov) bol zhodne tri percentá. Množstvo predaných serverov sa však v porovnaní s rokom 2001 zvýšilo takmer o 40 percent, kým predaj vreckových počítačov stúpol len nepatrne.

(tb)

Vo svete stále stúpa predaj notebookov

Podiel prenosných počítačov na celkovom predaji osobných počítačov sa vo svete stále zvyšuje oveľa rýchlejšie, ako na Slovensku. Vlani dosiahol podľa IDC úroveň 23,5 percenta, čo znamená, že každý štvrtý až piaty nový počítač na svete je už prenosný. Na Slovensku je to zatiaľ len každý desiaty počítač. Príčinou je najmä vyššia cena notebookov.

Predaj notebookov sa začal vo svete rýchlo zvyšovať v roku 1998 a trend bude vďaka ich rýchlo rastúcemu výkonu a trvalému poklesu cien zrejme pokračovať aj v najbližších rokoch. V roku 2002 však už nebol typickým kupcom nového prenosného počítača podnik, ale skôr domáci zákazníci, ktorí si kupovali notebook ako druhý alebo tretí počítač do domácnosti. Podľa pozorovateľov túži čoraz viac domácností v Amerike a Európe po počítači, ktorý sa bude používať zväčša na jednom mieste, ale dá sa ľahko presunúť do inej izby či odložiť do skrine. (cnet, tb)

Predaj značkových počítačov na slovensku v minulom roku