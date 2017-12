Technologické firmy sa tešia na obnovu Iraku

Americké ministerstvo obrany už uzatvorilo kontrakty s niekoľkými technologickými firmami na dodávku informačných systémov do povojnového Iraku.

2. apr 2003 o 22:35 Tomáš Bella

FOTO - ARMY.MIL

Ich mená zatiaľ nechce prezradiť. Podľa analytikov by objem budúcich dodávok telekomunikačných systémov, počítačov a softvéru do Iraku mohol dosiahnuť výšku 200 miliárd korún. „Firmy sú dychtivé po irackom trhu, pretože krajina je bohatá na prírodné zdroje, má vzdelaných ľudí a viac než 20 miliónov potenciálnych zákazníkov,“ povedal pre USA Today Riad Safar, šéf firmy Stratus Technologies pre Stredný východ.

Nové technológie budú v Iraku potrebné vo všetkých oblastiach. Dostupné počítače a softvér sú veľmi zastarané pre sankcie na ich nákup, ktoré uvalili Spojené štáty. Mobilná sieť prakticky neexistuje, prístup na internet je raritou. Na sto obyvateľov pripadajú len dve pevné telefónne linky (celosvetový priemer je 12).

Podľa niektorých správ má už najväčší kuvajtský mobilný operátor naložené telekomunikačné zariadenia na kamiónoch, ktoré sú pripravené vyraziť do Iraku a začať budovať provizórnu sieť pre mobilné telefóny.

Američania chcú svoju sieť

Americká vláda by však mohla kuvajtskému operátorovi plány rýchlo prekaziť. Všetky krajiny Blízkeho východu vrátane Kuvajtu, Sýrie, Jordánska a Saudskej Arábie, ktoré susedia s Irakom, totiž používajú „európsky“ mobilný štandard GSM. Americký republikánsky kongresman Darrell Issa však minulý týždeň spolu s 50-timi ďalšími poslancami spustil kampaň, ktorá má zabrániť zavedeniu štandardu GSM v Iraku a namiesto neho odporúča technológiu CDMA, ktorá sa používa len v Spojených štátoch.

Pre obyvateľov Iraku či pracovníkov humanitárnych organizácií by to znamenalo, že pri pohybe na Strednom východe by museli so sebou nosiť dva rôzne mobilné telefóny - jeden fungujúci v Iraku a druhý v ostatných krajinách, prípadne jeden zo špeciálnych drahých modelov fungujúcich v oboch sieťach.

Výhodné by to však bolo pre Spojené štáty - zariadenia pre siete by totiž mohli dodávať len americké firmy, najmä Qualcomm (ktorý sponzoroval predvolebnú kampaň senátora Issu). Pri zavedení GSM štandardu by naproti tomu o kontrakty súperili švédsky Ericsson, fínska Nokia, francúzsky Alcatel, nemecký Siemens, kanadský Nortel a americký Lucent.

„Ak majú americkí daňoví poplatníci posielať irackému ľudu miliardy dolárov na obnovu krajiny, mali by sme sa ubezpečiť, že z týchto výdavkov budú maximálne profitovať Američania a americká ekonomika,“ citovala senátora Issu agentúra Reuters. Podľa senátora je v súčasnosti americká vláda stále naklonená skôr štandardu GSM, najmä pre „ľahkosť, s akou sa hovory v takýchto sieťach odpočúvajú“.

„Na sieť GSM sa dá ľahko napichnúť, čo ľahko dokázal minister zahraničia, keď verejnosti prehrával hovory najvyšších irackých predstaviteľov. Osobne som presvedčený, že rozhodnutie (o GSM) sledovalo práve len tento jeden účel,“ povedal Issa.